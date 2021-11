「如果台海打起來，歐盟會出兵相救嗎？」答案是不會，詳細論證如下

鑒於網路時代的速食主義,不在文章一開頭公布答案是一件非常道德淪喪的事情,因此在這裡交個底:歐盟沒有辦法救台灣。

剩下的詳細論證留在後面,留給有閒情逸致欣賞文學魅力的人。

在開始之前,有些概念是必須先釐清的。

由於最近歐盟官方和各成員國慢慢給予台灣更多的聲量,一下歐洲議會的議員來台灣訪問呀,一下捷克議長發言挺台呀,一下在立陶宛設個辦事處呀,有些富有想像力的台灣人就以為自己收到某種曖昧訊號。許多台灣人開始天真的在想:要是台海打起來了,歐盟是不是也會派兵來支援台灣呢?

我們得先理解歐盟的外交政策

稍微簡單回顧一下歐盟外交政策的歷史。在歐洲經濟共同體(European Economic Community, EEC)時期,歐盟的外交政策主要依賴歐洲政治共同體(European Political Community, EPC),是嚴格意義上的國家間主義(Intergovernmentalism),也就是說出了什麼事情大家商量著來,主要是取得共識,各國保有絕對的主權和行動自由,並沒有一個共同的對外政策(Jørgensen, 2015)。

後來簽訂《馬斯垂克條約》(Treaty of Maastricht),正式成立歐盟之後,大家才發現有必要建立一個共同的外交政策,否則出門左轉你說ABC,我說Do Re Mi,好像有點尷尬。因此,才出現了CFSP。

什麼是CFSP?它是Common Foreign and Security Policy的縮寫,也就是歐盟的共同外交與安全政策。歐盟的外交政策按照魯汶大學教授Stephen Keukeleire(2014)的分類來說的話有四大特色:

不全面(Not exclusive and not all-encompassing) 多面向(Multifaceted) 多方法(Multimethod) 多維度(Multilevel & Multilocation)

歐盟的外交政策是不全面的,因為歐盟可以做什麼,完全取決於當年在《馬斯垂克條約》裡簽了什麼。

比方說,歐盟的共同對安全與防務政策(Common Security and Defence Policy, CSDP)在法條裡就寫的很清楚,CSDP主要是維和與解決區域衝突的工具(for peace-keeping, conflict prevention and strengthening international security in accordance with the principles of the UN charter),這條的法源來自歐盟條約第42條第1款(Art. 42(1) TEU)。

CSDP基本上只是一個進行人道救援和處理緊急軍事衝突的工具(military and civilian crisis management),不是拿來和中國打世界大戰的(Rumelili, 2021)。歐盟對台灣的迷戀應該也還沒有到可以為愛放棄一切的地步。

另外,歐盟的對外政策是多面向的。主要分成四類:

對外行動(External Actions) 內部政策(External dimensions of internal policies) 共同外交與安全政策(CFSP) 共同安全與防務政策(CSDP)

所謂歐盟的「多方法」(Multimethod)屬性,就展現在面對不同政策時的處理方式。對外行動(External Actions)與內部政策(External dimensions of internal policies)主要用超主權主義(Supranationalism)的方式達成,也就是歐盟說什麼就是什麼。

因為對外行動與內部政策主要涉及經濟層面:像是關稅稅率或貿易協定等等,大家必須要行動一致。這是經過歐盟執委會(European Commission)提案、歐洲議會(European Parliament)進行民主投票、歐盟理事會(The Council)進行共識決等一系列程序後產生的決議,基本上成員國必須無條件遵守。

至於CFSP與CSDP兩者,主要涉及對外安全的部分,各國堅決表示這需要商量。只要沒有在理事會(The Council)以27票全票通過,歐盟就不能輕舉妄動 (Hill et al, 2017)。

那麼台海問題屬於以上哪一種處理方式呢?猜猜看。

公布答案,台海問題有很大概率落在CFSP的防守範圍之內。這意味著無論如何,歐盟外交政策在軍事問題上必須依照國家間主義(Intergovernmentalism)的原則來進行。(關於歐盟外交政策的更多細節,對於人生剩下時間在運用上比較印象派的人可以選擇參考Juncos and Kristensen〔2019〕Elgström and Smith〔2006〕和Hill〔1993〕等人的研究。)

翻譯翻譯,就吵架唄。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

因此,才會說歐盟的外交政策非常多維度(Multilevel)。有時候一件事情在歐盟的層面就可以決定下來,有時候各國可以Freestyle,空間自由到都趕上街舞大賽了。

歐盟的精神分裂症,就是這麼來的

歐盟對和中國在物理上打成一片一點興趣也沒有。二戰後的歐洲是一個堅定的和平主義者(當然,這裡我們要假裝對殖民地戰爭間歇性失明)。尤其在2008年簽完《里斯本條約》(Treaty of Lisbon)之後,歐盟的自我定位就是一個和平小天使,維持區域穩定的資優生,特別害怕什麼烽火揚州路的事情。

而且中國還有「東風(導彈)」快遞,這讓歐洲的和平主義更加堅定了。歐盟最近可沒有網購什麼東西,那種要拿去打美軍航母的先進科技,歐盟很有禮貌的表示中國人你們自己收著就好。

自從1939年一個來自維也納的畫家在整個歐洲造成了一點小破壞之後,歐洲各國就對戰爭集體過敏,患上嚴重的PTSD。

什麼台灣有難,歐盟點齊十萬精兵來相救的劇本,純屬科幻文學。許願要歐盟來救你?當我聖誕老公公還是流星?歐盟不可能,也打從心底不願意為了台灣打仗。

對於出兵拯救台灣這種事情,歐盟心想,你這哪是叫我出兵,明明就是讓我出殯。

歐盟的前身,歐洲煤鋼共同體(European Coal and Steel Community, ECSC)的成立精神就是純粹的經濟整合。是為了促進貿易、為了提振發展、為了消化國內過剩產能、為了約束各國的好戰勢力、為了保證區域穩定(Weilandt, 2019)......反正不是為了嗷嗷直叫,拿著鐮刀和榔頭去解放全人類。

歐盟不是蘇維埃,他們沒有打算解放全人類。那種博列日涅夫和雷根會做的事情,還是就留給他們來做就好。

簡單來說,歐盟就是一個天線寶寶。朝你揮揮手是沒問題的,其他的就不要太期待了。因此當最近台海出現了一些特別「小」的摩擦時,就弄的歐盟血壓紊亂,心律不整好幾個月。他們最怕要打仗了。

歐盟除了過去曾經被美國半推半拉的去中東搞了一點小破壞之外(而且這主要是NATO的問題,畢竟歐洲國家當年還是簽了條約的。當美國嗚嗚哇哇的向北約哭訴自己遭受恐怖分子不講武德的偷襲時,歐洲各國就只能陪著美國人去參與一下轟炸平民錦標賽,進行物理傳教,用導彈向耶穌懺悔自己的原罪),基本上就是一個堅定的反戰分子。

除了在貿易上高歌猛進橫掃千軍之外,一說到真的要和中國人打仗,歐盟會很自然的罹患聽力障礙,表示美國你這個要求提得不太清楚,什麼要去和中國人合作?是合作嗎?是合作吧?你剛剛說的是合作吧?

Photo Credit: AP / 達志影像

而且很多台灣人忽略的一個重點是,歐盟根本就不是一個國家。

歐盟是國家s,是複數,是一堆第三人稱,而不是第一人稱。當然《里斯本條約》賦予了歐盟法律實體地位(Legal personality),甚至成立了歐盟對外事務部(European External Action Service, EEAS),不過光聽名字就知道這個組織有多尷尬。

EEAS基本上就是歐盟名義上的外交部,但是人家不能堂堂正正的叫做外交部,要叫做External Action Service。因為歐盟內有許多成員國不希望自己的外交權利被稀釋,所以這還是同樣的擂臺大賽,還是超主權主義Supranationalism和國家間主義Intergovernmentalism的較量。

歐盟本質上更像一個超大型的NGO,進行人道主義救援沒有問題(Wong and Hill, 2011),至於那種醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回的事情,歐盟就只會拱拱手:承讓承讓。身體不好,不能喝酒。

也就算德國和法國真的基於某種偉大的情操想要出兵,他們也得先問問其他成員國的意見。像是羅馬尼亞,他們與台灣唯一的共同點大概就只剩下雙方都是智人,都會進食,而且都有消化系統和免疫能力。在東歐人家保加利亞最主要的貿易夥伴是德國,占出口額的16%;甚至連中國都有10.5億美元,占比3.4%,就算要端茶倒水,也是先找中國人鞠躬作揖。

至於台灣對這些東歐國家的重要性要多高呢?大概得要拿顯微鏡才能看得到了。憑什麼東歐國家要冒著被中國制裁的風險,去理事會投票支持台灣人呢?難道因為珍珠奶茶很好喝?

台灣很重要,但是也沒有那麼重要

CFSP在2021-2027財年的預算是24億歐元,大概是歐盟整體預算的0.22%,屬於比較親痛仇快的數字,歐盟對待外交事務的態度可想而知。

同時更親痛仇快的是,這筆錢還不是全部可以用來打仗的資金。在CSDP的框架下,17個人道救援任務可以分走3.24億、支持戰爭地區非武裝化的任務拿走3900萬,後續可動用的緊急款項是2.35億。在支持喬治亞的區域和平上面歐盟的預算是2200萬歐元,而科索沃則有7600萬。

全世界慘不忍睹的地區還多著呢,什麼時候輪到你台灣排隊了?

更幽默的是,歐盟在對付移民和邊境管控上的資金高達227億歐元(Keukeleire and Delreux, 2014),顯而易見,撥款贊助各國抵擋有色人種入侵的艱鉅任務,明顯比支持台灣和中國打架重要多了。

大哥,一架F-16V的價格是1.217億美元,就算歐盟真的拿CSDP的經費來贊助台海的大型軍事即時戰略遊戲,對台灣來講基本上相當於小額捐獻,和防空識別區一樣沒用。

不要忘記了,在歐盟理事會(The Council)裡採用的是共識決(Consensus),歐盟事實上沒有權力要求成員國出兵 (Hadfield, 2017),甚至連取得共識都比較欲渡黄河冰塞川,將登太行雪滿山。有什麼事情是比不要讓李白喝醉還要難的呢?大概就是讓歐盟取得出兵台海的共識了吧。

Photo Credit:Reuters/ 達志影像

那麼歐盟目前的共識是什麼呢?讓我們來讀兩份重要的文件。第一份是歐盟印太戰略的報告,非常新鮮,九月份才剛出爐(EEAS, 2021a)。

歐盟對印太戰略持什麼觀點呢?歐盟主要表達幾個意思:

第一,歐盟到鵝城(x)亞洲(✓)來,就辦三件事:公平、公平、還是公平!歐盟的意思很明確,他們希望亞洲各國的夥伴的尊重遊戲規則(Solidify and defend the rules-based international order),維持當下的格局與秩序。

什麼樣的事情會破壞國際經貿格局與秩序呢?歐盟眨眨眼,你看我的文言文都寫得如此明白了,中國你就不要在台灣海峽製造台灣海嘯了吧。我這裡還缺晶片呢。

第二,歐盟希望各國繼續朝向永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)努力,尤其注重綠能產業和全球氣候問題。而且,歐盟希望各國通力合作,盡量達成巴黎氣候協定(Paris Agreement on Climate Change)的目標和確保生物多樣性條約(Convention on Biological Diversity)的有效性。

第三,歐盟希望在亞洲尋找夥伴(Partnership and Cooperation),而不是製造衝突。

這點其實是最黑色幽默的,因為歐盟在文件裡同時強調歐盟將會繼續成為人權與民主的守護者(The EU will remain a consistent defender of human rights and democracy),但亞洲正是人權的重災區,尤其宗教自由這種東西在東南亞國協(ASEAN)的很多成員國裡幾乎不存在(可以參考Jaclyn L. Neo在2017年的文章,很有趣的一篇論文);而政治自由在中國和緬甸等地就更抽象了。有點像曹植《洛神賦》裡的女神,髣髴兮若輕雲之蔽月,飄颻兮若流風之迴雪,但是沒人真正見過什麼是民主。

歐盟大概也知道這個問題,因此還是誠意滿滿的宣布:此行來亞洲,民主偶爾說一說,自由大概談一談,主要還是來簽貿易協定的,請諸位不要緊張。

歐盟印太戰略的核心是「合作」,不是打仗

不知道大家發現一個問題沒有,歐盟想要在亞洲達成的事情,無論是對抗全球暖化,還是簽訂貿易協定,都不可能舞刀弄槍。歐盟的目的是區域合作,尤其需要中國的合作。歐盟在多大程度上願意為了台灣和中國拼到一秋穿塹兵多死,十月燒荒將未回,這是個大問號。

歐盟在文件裡確實有提到台灣,不過在TAIWAN後面跟著的字通常是Trade Agreement,沒有讓大家興奮的Defense。

是的,歐盟的印太戰略壓根就沒提到軍事。驚不驚喜,意不意外?

這根本就是老莊思想的精髓。所謂「明道若昧,進道若退,夷道若纇」,歐盟表示:無招勝有招,打架傷和氣,大家好好做生意嘛。歐盟的印太戰略從一開始就不是一個軍事戰略,而是經濟戰略。歐盟的想法很明白:他們就是想要重複一次歐盟的整合歷史。

從歐盟的角度出發,他們所能夠接受的唯一邏輯就是亞洲各國輕關易道,通商寬農,用經濟整合來降低戰爭的風險。因為歐盟當年就是這麼做的。

這很容易讓台灣人誤解。

歐盟進入亞洲不是來幫台灣打仗的。歐盟印太戰略的核心是「合作」,與隔壁山姆大叔嗷嗷直叫要打世界大戰的氣勢不一樣,歐盟自詡為區域衝突的調解人(Peace-maker),是裁判而不是球員(Smith, 2014)。

歐盟一直和台灣眉來眼去,首先是因為我們的護國神肝台積電確實出類拔萃,再來歐盟確實需要在亞洲找一個資優生來向其他亞洲國家展示歐盟需要什麼樣的夥伴。台灣的民主政體、對人權的(相對)尊重、國內的自由程度,都是歐盟心目中理想的女神。

同時,這也是一個給中國的信號:雖然我會娶妳,但是我還是會睡她。

要談合作,最好讓台灣保持現狀。這是歐盟與中國談判的前提。

但請注意,台灣還是「理念相似的夥伴」(Like-minded partner),而不是盟友。要說關係接近,韓國、日本、新加坡都和歐盟簽了FTA,連「共產國家」越南都簽了。如果說這些國家已經被請進客廳,台灣大概還在停車場。

不過也不需要太悲觀,歐盟確實是重視台灣的。

就在前不久,原本一直對台灣問題採取馬賽克霧化處理的EEAS終於踢到鐵板。由於受到來自歐洲議員們群情激憤的壓力,原本打算繼續抱頭鼠竄的EEAS只能公開發表歐盟對台灣問題的立場(EEAS, 2021b)。

EEAS的官員說了什麼?歐盟大概表明了以下幾件事:

台灣的現狀不能改變(We, Europeans, have an interest in preserving the status quo in the Taiwan Strait)。 我們會繼續拿木棍敲中國,叫他們尊重國際秩序(We will continue voicing concerns in our contacts with China and publicly, and set up coordination with like-minded partnership, such as in the G7)。 歐盟是台灣最大的外資來源之一,但我們希望與台灣的接觸依然根據「一中政策」的精神來進行(We want to further engage in respect of European Union's One China Policy)。 半導體很重要,台灣是歐盟重要的夥伴(We hope to see Taiwan as an important partner to achieve goals of the European Chips Act)。

聽君一席話,彷彿聽君一席話。EEAS基本上說了,但也等於什麼都沒說。歐盟用十分高超的話術向台灣人傳遞了一個訊息:目前情況就是這麼一個情況,至於在什麼情況之下我們會看情況決定情況並制定相對應的情況,這可能還要看情況。

我要你的晶片,但我也要一中政策

歐盟完全沒去設想到,或者說乾脆不去想,台海開戰的可能。人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。

事實上,歐盟自己也搞不清楚要怎麼辦。哪天想清楚了,大概可以拿個諾貝爾物理學獎。要是歐盟能夠想出一個保證台灣不會被中國吞掉的方法,這會是一個比解決哥德巴赫猜想(Goldbach's conjecture)還要偉大的成就。

這才是歐盟對台灣真正的立場。我要你的晶片,但我也要一中政策,小孩子才做選擇。按照歐盟的態度,他們希望中華民國可以存在到太陽系毀滅。

至於什麼歐盟天降神兵,什麼軍事合作、什麼共同協防、什麼技術轉讓......大概都是大麻吸多了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在討論歐盟的外交政策時,我們必須意識到歐盟在制度設計上的特殊性。它有自己的極限,也有自己的複雜性。了解歐盟的運作機制能夠讓我們更理性的判斷歐盟的行為,以及重新審視政府與媒體的興高采烈。

不過有一件事是可以確定的。歐盟喜歡台灣多過於中國,這是事實,也是《里斯本條約》的功勞。《里斯本條約》裡正式確立了歐盟的「基本價值」(Values and Principles),包括人權、民主、自由、法治等等(European Commission, n.d.)。身為一個台灣人,我們可以驕傲,也可以感激過去的先烈。

但真的說到在外交上歐盟能夠給予台灣多大的援助,這部分就不要為難天線寶寶了吧。

