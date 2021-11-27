山道攻略：如何避免外拋？萬一真的發生外拋，騎士該如何進行修正？

一般道路騎士最大的夢靨，十個裡面有八個一定會告訴你：就是外拋！例如我們在山路上騎車，如果是左彎的話，外拋時有可能撞上山壁、掉下山崖，而右彎甚至更多了衝向對向的風險！因此站長今天便是要和大家聊聊各類常見的外拋成因，以及不幸遇上外拋時究竟該如何自救，就和我們一起看下去吧！

常見的外拋成因分成五大類

第一個最常見的原因就是速度過快：車輛有自己過彎的物理極限，也就是說超過某個速度就是無法彎過去。在這樣的狀況下，騎士可能在入彎初期或是彎中，就將行車路線逐漸地往外拋。

第二個常見的狀況則與路線選擇有關係：多數騎士在騎乘山路時會使用外內外路線，但如果在彎中太早開油門，或是在出彎時加速過大，便可能導致在彎中或是出彎的時候發生外拋！

第三種常見的狀況就是騎士在彎中進行煞車：如果在彎中操作前煞車，車身便會立刻產生直立，導致騎士沒辦法繼續彎過去，此時也會造成一個外拋的現象；或是在後輪抓地力出現異常狀況時，例如在彎中後輪稍微撇了一下，此時騎士出於本能將車身快速扶正，一樣會造成彎中的外拋。

接下來的兩種情況就和道路的路面狀況有關係了。

首先有可能是路面有砂石，騎士在發現時也很可能因為緊張，而出於本能大力按下煞車、將車身快速扶正，進而造成外拋。

最後一種情形則是道路本身有斜角的設計：在某些彎道由於排水的設計或是自然坡度，導致路面實際上往外傾斜。如果騎士騎乘的速度過快，此時車輛在彎中的路線其實會逐漸地往外拋，而沒辦法進行內收。

如何避免外拋

接下來站長要跟大家談談如何避免以上這些外拋的狀況──不外乎是兩件重要的事情：速度的控制與路線的選擇。速度控制指的便是把速度放慢，因此在進彎前騎士務必要找好煞車點，並且確實地做減速。

所謂確實地做減速也和站長在上一次內容中提到的有關：騎士在剎車的整個過程中，必須把整個減速的部分放在前半段，不能到後半段才進行劇烈的減速。

而在路線的選擇方面，學問或許就更大了一些：多數騎士在山路上可能經常都會使用「外內外」的騎乘路線，但站長認為在山路上更安全的騎乘方式是「外內內」，因為如此騎士便能更著重出彎的加速，並且能夠避免一邊加速一邊往彎道外側——例如山壁或是對向車道的危險情形。

同時這樣的路線選擇，也可以避免在彎道中碰到砂石的狀況，因為通常在外側是比較容易有沙或泥土的，因此在彎道中，尤其在出彎的過程保持在內線，可以盡量避免讓輪胎輾到有砂石的路面。

再來是站長所說的路面傾斜的問題：在山路上騎乘時，騎士若能在入彎前稍微觀察一下路面兩邊的高低，就可以容易地發現路面傾斜到底是往外斜或往內斜。如果路面是往外傾斜，此時騎士在過彎時又騎在彎道的外側，在過彎的過程中車輛一定會有逐步往外的傾向，要收線就會變得非常困難。

除了如何避免外拋之外，站長這邊要講的重頭戲便是萬一真的發生外拋，騎士究竟該如何進行修正：若是在入彎傾倒的時候發現速度過快，此時只要速度落差不大，騎士便可以多帶一點後煞車，藉此在彎中持續進行修線、讓速度降下來，這樣一來路線便能順利地往內收。或者這時候騎士還在使用前煞車來做減速，那麽也可以使用Trail Brake（帶煞入彎）的技巧：在入彎的時候將煞車更晚一點放開，並且是逐步地放開，如此便能讓車輛順利地倒入彎中。

但是如果車速的落差實在太大了，那這時候千萬不要貿然入彎！站長建議遇上這類狀況時，將車輛維持扶正，而且盡可能地做減速，而在強烈的減速之後通常會有兩種可能：第一個便是直接將車輛就停在路邊、放棄入彎，在路邊先吸一口氣、整理好思緒後再繼續上路。

第二種狀況則是在減速完之後，若是發現還有餘裕可以進行入彎的話，那麼騎士便能將煞車逐漸放掉，隨後再做第二次的入彎。在做第二次入彎的時候，騎士的身體可能會非常的僵硬，這時便要試著放鬆自己，至少讓肢體不會干擾車子的自然作動，再利用視線看向車輛應該去到的行駛方向，也就是彎道出彎的方向。在放鬆的同時讓車輛自然地傾倒，就有機會可以脫離險境。

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航