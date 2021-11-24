2021/11/24,
社會

吳明峰案再審獲無罪判決：模糊指認、瑕疵測謊，監察院調查報告發現了什麼？

吳明峰案再審獲無罪判決：模糊指認、瑕疵測謊，監察院調查報告發現了什麼？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在過去，測謊與自白是許多警察辦案的常見手法，也因此產生許多冤案的謎團。在吳明峰案中，模糊的照片指證與充滿瑕疵的測謊結果，成了辦案的主要證據。

民國86年在台北縣（現新北市）三重發生一起強盜案，張姓、謝姓女子遭到共乘機車的少年持西瓜刀搶劫，後來檢警鎖定有類似前科的吳明峰後將其逮捕並起訴。在第一審法院審理時法官認為證據不足，依無罪推定原則判處無罪；但是在二審時高等法院則依被害人指證、測謊結果為依據改判5年有期徒刑，吳男經上訴後遭最高法院駁回，全案定讞。

不過台灣冤獄平反協會認為案情有許多疑點，經監委王美玉調查後也呼籲法務部研酌有無提起再審必要。高等法院於今（110）年7月裁定受理吳明峰之再審聲請，並於11月17日宣判維持一審之見解，判處吳無罪。

案情究竟有什麼疑點？且看法操的整理分析。

監察院調查報告發現了什麼？

根據監察院去年的新聞稿指出，當初警詢時其實警察只有提供一張吳明峰的照片確認對象，並且在數日後於派出所內僅針對吳男進行單一指認並製作筆錄。

先不論被害人有可能因為案情發生時的慌亂而產生日後指認產生誤判的情形，我們光是從警方從頭到尾都只提供一個犯罪嫌疑人的照片，就可說警方完全是在誘導被害人的指證，刻意將證據引導到吳男的身上。且在第二審法院審理時，兩位被害者皆未當庭明確指證吳男，指證確實有瑕疵存在。

此案還使用「測謊」來作為指證的補強證據，而鑑定的結果為吳明峰說謊。不過當監察院向調查局調閱該測謊相關資料後卻發現，在四次測謊過程中，第2次測謊的圖譜膚電反應（GSR）應是紅色曲線，卻發現在斷裂處出現有疑似以徒手繪製的藍色線條；

第四次施測圖譜紀錄的問項次序又與錄影的次序不同；而從剩餘兩次紀錄中，發現吳男對於案件相關問題的反應也並未大於無關問題。簡而言之，該測謊鑑定的結果其實根本無法獲得「說謊」的結論！

監委王美玉提到，警方在辦案的過程中到吳明峰家「查訪」並以吸食毒品之現行犯逮捕，但警方竟然表示「只要交出兇刀，就只針對吸食毒品部分函送」，以此不正方法取得吳男之自白，可見警方本就是預先設想吳明峰為強盜罪嫌犯，更別說所謂的「查訪」其實根本不符合同意搜索的要件，員警從頭到尾都是以違法手段進行調查。

3034903278_5ef70f6f09_b
Photo Credit: flickr / Gabriel Rodríguez CC BY-SA 2.0

修法草案：不得做為認定犯罪事實存否的證據

測謊的原理，是在被告或證人陳述的時候，以儀器同時監測他的呼吸、心跳、血壓等生理數據，藉生理表現來判斷發言者有沒有說謊。這個技術也不斷被批評為偽科學，因為光是它的前提假設本身，就不是一個經過科學證實的真理。

司改國是會議就曾針對國內鑑定制度提出改進建議，認為測謊結果是造成冤案的主因，因此在110年7月司法院所提出的刑事訴訟法修正草案中，便明定測謊結果不得做為認定犯罪事實存否的證據。

在冤獄平反協會及監委的努力下，終於讓這起冤案的平反燃起了希望，不過由於本案仍可上訴，這究竟會順利為冤案平反還是開啟另一條漫漫長路？可能就看最高法院有無承認過去判決有所瑕疵的勇氣了。

文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航

關鍵會員推廣

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。