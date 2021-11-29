過敏專家圖文解說：終結極度搔癢！如何治療兒童異位性皮膚炎？

「醫師，小寶的皮膚狀況越來越差，整天都一直抓、一直抓，到了晚上，又會癢得更厲害，很難入睡，也睡不安穩。」林媽媽心疼地說。

就讀幼稚園的小寶，四肢、背部都有一片片的紅疹，分布面積廣，已屬於重度異位性皮膚炎。由於皮膚上的紅疹相當顯眼，使得小寶畏懼外界眼光，白天不太敢去上學，而且坐在診間，也忍不住在發癢的皮膚上抓來抓去，脆弱的皮膚上充滿了抓痕，晚上更是睡不好，除了影響身心發展，也讓家長心力交瘁。

中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯教授指出，「中度至重度異位性皮膚炎的患者，除了使用局部治療之外，也會視狀況搭配全身性治療。相較於成人患者，兒童患者的皮膚相當脆弱，一定要做好保濕，維持皮膚完整性。而小寶的狀況較為嚴重且經常復發，因此也建議使用生物製劑作為全身性治療。」〔1〕

小寶的皮膚狀況經過生物製劑治療後顯著改善，王志堯教授表示，大約半年之後，小寶的皮膚大部分都恢復到正常膚況，生活品質改善了，睡眠品質也變好了，不論是對小朋友的成長，或是家長的負擔，都有顯著幫助。

過敏進行式，每八個孩童中，就有一位異位性皮膚炎

近幾十年來，異位性皮膚炎的盛行率逐年上升，根據研究，台灣7歲至15歲孩童異位性皮膚炎盛行率從1974年1.43%，逐漸增加到2007年的12.9%〔2〕。

異位性皮膚炎的兒童患者大多在五歲之前發病，王志堯醫師表示，兒童的異位性皮膚炎在三歲之前發病佔85%，三歲之後發病的比率為15%。若在學齡前沒有得到妥善治療，病情將會有越來愈嚴重的趨勢。

Photo Credit:照護線上

異位性皮膚炎的致病機轉主要有兩大因素，王志堯教授解釋，除了先天皮膚屏障較差之外，孩童本身若有過敏體質，在接觸環境中的過敏原後，也可能誘發異位性皮膚炎。

「先天性皮膚屏障較差的孩童，皮膚狀態比較乾燥，若沒有注重保濕，在遇到環境中的過敏原時，容易受到刺激，而引起發炎反應。」王志堯醫師進一步補充，「過敏反應可能影響不同器官，而過敏體質的孩童若受到環境中致敏原刺激，身體產生過度的免疫反應在皮膚上，便是異位性皮膚炎。」

癢癢癢！極度搔癢的異位性皮膚炎影響孩童身心發展

異位性皮膚炎患者的皮膚大多乾燥、沒有光澤，病灶的型態與分布則會隨著年齡而有所差異。

「異位性皮膚炎可能在嬰兒時期便出現症狀，例如頭部及臉部的肌膚發紅、乾燥、脫屑、嚴重搔癢等，且隨著情況越發嚴重，發炎情況還會往四肢伸側蔓延。」王志堯教授舉例，「像是年紀較大孩童的異位性皮膚炎常出現在頸部、耳垂、手肘、腕關節或膝關節等皮膚皺摺處。」

臨床上，可根據皮膚發炎的嚴重度、病灶涵蓋面積，來計算「異位性皮膚炎面積暨嚴重度指數（Eczema Area and Severity Index，EASI）〔3〕」，EASI評分0至6，屬於「輕度」；EASI評分7至19，屬於「中度」；EASI評分20至72，屬於「重度」。

「異位性皮膚炎會讓患者感到嚴重搔癢、非常不舒服，不只白天很難專心，晚上睡眠也會受到嚴重干擾，可能影響孩童的學習狀況，」王志堯教授表示，由於病灶很顯眼，孩童還可能在皮膚狀態不佳的情況下，因而產生自卑感。雖然異位性皮膚炎不會傳染，但為了避免被誤會，患者常會試著把皮膚包得緊緊的，反而使得皮膚更癢，甚至加重發炎的狀況，對於孩童的身心發展有一定程度的負面影響。

有效改善病灶、安全性高！生物製劑突破傳統治療困境

醫師會依據異位性皮膚炎發炎的病灶面積與嚴重程度，選擇合適治療方式。王志堯教授強調，「所有的異位性皮膚炎患者，在日常生活中都必須做好基礎保濕，使用乳液、凝膠、軟膏等保濕劑讓皮膚不乾燥，維持皮膚的完整性，可以有效減少發炎的狀況。」

此外，針對異位性皮膚炎的病灶，還可以使用局部治療，王志堯醫師解釋，例如免疫抑制劑藥膏、類固醇藥膏，若有感染的狀況，也需要使用抗生素治療。

倘若病情較嚴重、分布面積較廣，屬於中度至重度異位性皮膚炎，便要考慮搭配全身系統性治療，王志堯教授說，傳統治療包括口服免疫抑制劑、紫外線光照治療、類固醇等，且目前還有生物製劑可以使用。「生物製劑是單株抗體，可以與IL-4、IL-13等細胞激素的接受器結合，有效緩解發癢與發炎。」王志堯醫師說，「如果接受傳統治療一段時間後，還是沒有辦法改善，或經常復發，便可考慮申請生物製劑來治療。」

中度至重度異位性皮膚炎如何治療？

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生物製劑是運用生物科技製造的標靶藥物，針對特定靶點發揮作用，有效中止發炎因子所產生的連鎖反應。王志堯醫師說，相較於傳統藥物，生物製劑的作用機轉相對精準，能夠緩解搔癢、改善皮膚病灶、提升生活品質、改善睡眠品質〔4〕，且副作用也比較少，安全性高。不只是青少年與成人患者，就連6至11歲的兒童也能依據體重調整，進行每兩周或每月一次的居家或是回診施打〔5〕；與此同時，王志堯醫師也提醒患者需聽從醫師指示用藥，以避免發生像是鼻咽炎、結膜炎等不良反應事件。生物製劑治療成效顯著，異位性皮膚炎治療共識中，已陸續加入使用建議，希望能讓更多中至重度患者受益。〔6〕

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貼心小提醒

異位性皮膚炎是兒童常見的過敏性疾病，因為皮膚病灶顯眼，且極度搔癢，對兒童的身心發展有很大的影響。隨著醫學進步，治療已可發揮顯著效果，穩定控制病情。

王志堯醫師建議患者及早就醫，並根據病情嚴重度，接受適合的藥物治療，才有機會擺脫惱人的搔癢與紅疹！

參考資料：

台灣兒童異位性皮膚炎臨床診療指引2021版, 台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會 Wu WF, Wan KS, Wang SJ, Yang W, Liu WL. Prevalence, severity, and time trends of allergic conditions in 6-to-7-year-old schoolchildren in Taipei. J Investig Allergol Clin Immunol. 2011;21(7):556-62. PMID: 22312941. Hanifin JM, et al. The eczema area and severity index (EASI): assessment of reliability in atopic dermatitis. Exp Dermatol. 2001;10(1):11-18. Paller AS et al. J Am Acad Dermatol. 2020; 83(5):1282-1293 DUPIXENT仿單 台灣兒童異位性皮膚炎臨床診療指引2021版，台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會 MAT-TW-2101603-1.0-11/2021

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航