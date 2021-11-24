學術期刊投稿前，該如何撰寫給期刊編輯的諮詢信？

文：Steve Wallace

投遞研究原稿到出版是一個漫長的過程，如果您投的稿件不符合期刊的要求，您可能會白費時間和心力。為了確保您的研究論文適合特定的期刊，在開始投稿過程前，您可以寄一封投稿前諮詢信。

本文將會解釋要如何寫一封好的投稿前信件，幫您和您的稿件能更有效率及精準的投稿。

尋找適合的學術期刊

現今有數以千計的學術研究期刊，要怎麼從中找到適合自己論文的期刊？

線上期刊選擇工具搜尋數千篇的期刊標題和摘要，找出符合您特定選擇標準的期刊（只要在Google上搜尋期刊選擇工具，如：journal selection tool），如此，您將可獲得一份候選名單。

接著，檢查目標期刊各自的網站，讓自己認識、熟悉期刊的範疇。

首先確認「這期刊適合我的研究嗎？」，若答案是肯定的，則進一步閱讀該期刊近期刊登的文章是否與自己的文章類似，如果是的話，該期刊或許適合您的論文。

第一印象從好的開始

找出負責投稿前諮詢的人員，將其直接列為信件的收件人。

如果期刊的網站沒有這類資訊，則可諮詢主編或編輯主任。

開頭先解釋您寫這封信的原因，比如，您想要投稿至該學術期刊，想要諮詢合適的程度，給他們您學術論文的標題並提及期刊的名字，展示您對期刊的興趣，如：

完整表達並且適宜

We would like to enquire about the suitability of our manuscript “Raf kinase expression in different tumor tissues” for publication in Clinical Oncology.

沒有提供線索內容，較粗糙

We would like to enquire about the suitability of our manuscript for publication in your journal.

首段的結尾要告訴編輯隨信附上的資訊。

投稿前諮詢信的目的是提供您研究內容的概要，因此提供論文摘要應該就足夠了。

顯示您適合該學術期刊

下一段中，標出您學術論文中的新穎發現，強調其重要性及對該領域的貢獻。

描述您的成果與該期刊的範疇的契合程度，解釋您的發現為何能吸引該期刊的讀者。

言簡意賅，不要提供背景資訊或詳述過多的結果內容，專注在您的主要發現上，說明這些發現如何對應該期刊的主要興趣。目的是提供編輯足以決定您的論文是否適合同儕審查的資訊。

信件結尾要感謝編輯撥冗指教。確保期刊編輯知道聯繫您的方法，才能告知您他們的決定。投稿前諮詢通常會得到快速處理，所以您應該在幾天內就能收到回覆。

投稿前的諮詢可以讓您確定該期刊是否適合您的學術論文。雖然將您的原稿同時投遞至多本期刊有違倫理，但是投稿前諮詢信則沒有這類限制。

在寄這類信件前，要先確認該期刊是有接受投稿前諮詢的，然後，詳閱期刊關於投稿前諮詢的相關準備說明，遵從這些說明將創造出正面的第一印象。接下來，我們再更仔細的看看信中應該包含的內容。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航