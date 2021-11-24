學術期刊投稿前，該如何撰寫給期刊編輯的諮詢信？
我們想讓你知道的是
投稿前的諮詢可以讓您確定該期刊是否適合您的學術論文。雖然將您的原稿同時投遞至多本期刊有違倫理，但是投稿前諮詢信則沒有這類限制。
投遞研究原稿到出版是一個漫長的過程，如果您投的稿件不符合期刊的要求，您可能會白費時間和心力。為了確保您的研究論文適合特定的期刊，在開始投稿過程前，您可以寄一封投稿前諮詢信。
本文將會解釋要如何寫一封好的投稿前信件，幫您和您的稿件能更有效率及精準的投稿。
尋找適合的學術期刊
現今有數以千計的學術研究期刊，要怎麼從中找到適合自己論文的期刊？
線上期刊選擇工具搜尋數千篇的期刊標題和摘要，找出符合您特定選擇標準的期刊（只要在Google上搜尋期刊選擇工具，如：journal selection tool），如此，您將可獲得一份候選名單。
接著，檢查目標期刊各自的網站，讓自己認識、熟悉期刊的範疇。
首先確認「這期刊適合我的研究嗎？」，若答案是肯定的，則進一步閱讀該期刊近期刊登的文章是否與自己的文章類似，如果是的話，該期刊或許適合您的論文。
第一印象從好的開始
找出負責投稿前諮詢的人員，將其直接列為信件的收件人。
如果期刊的網站沒有這類資訊，則可諮詢主編或編輯主任。
開頭先解釋您寫這封信的原因，比如，您想要投稿至該學術期刊，想要諮詢合適的程度，給他們您學術論文的標題並提及期刊的名字，展示您對期刊的興趣，如：
- 完整表達並且適宜
We would like to enquire about the suitability of our manuscript “Raf kinase expression in different tumor tissues” for publication in Clinical Oncology.
- 沒有提供線索內容，較粗糙
We would like to enquire about the suitability of our manuscript for publication in your journal.
首段的結尾要告訴編輯隨信附上的資訊。
投稿前諮詢信的目的是提供您研究內容的概要，因此提供論文摘要應該就足夠了。
顯示您適合該學術期刊
下一段中，標出您學術論文中的新穎發現，強調其重要性及對該領域的貢獻。
描述您的成果與該期刊的範疇的契合程度，解釋您的發現為何能吸引該期刊的讀者。
言簡意賅，不要提供背景資訊或詳述過多的結果內容，專注在您的主要發現上，說明這些發現如何對應該期刊的主要興趣。目的是提供編輯足以決定您的論文是否適合同儕審查的資訊。
信件結尾要感謝編輯撥冗指教。確保期刊編輯知道聯繫您的方法，才能告知您他們的決定。投稿前諮詢通常會得到快速處理，所以您應該在幾天內就能收到回覆。
投稿前的諮詢可以讓您確定該期刊是否適合您的學術論文。雖然將您的原稿同時投遞至多本期刊有違倫理，但是投稿前諮詢信則沒有這類限制。
在寄這類信件前，要先確認該期刊是有接受投稿前諮詢的，然後，詳閱期刊關於投稿前諮詢的相關準備說明，遵從這些說明將創造出正面的第一印象。接下來，我們再更仔細的看看信中應該包含的內容。
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航