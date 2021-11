學術期刊投稿前，該如何撰寫給期刊編輯的諮詢信？

文:Steve Wallace

投遞研究原稿到出版是一個漫長的過程,如果您投的稿件不符合期刊的要求,您可能會白費時間和心力。為了確保您的研究論文適合特定的期刊,在開始投稿過程前,您可以寄一封投稿前諮詢信。

本文將會解釋要如何寫一封好的投稿前信件,幫您和您的稿件能更有效率及精準的投稿。

現今有數以千計的學術研究期刊,要怎麼從中找到適合自己論文的期刊?

線上期刊選擇工具搜尋數千篇的期刊標題和摘要,找出符合您特定選擇標準的期刊(只要在Google上搜尋期刊選擇工具,如:journal selection tool),如此,您將可獲得一份候選名單。

接著,檢查目標期刊各自的網站,讓自己認識、熟悉期刊的範疇。

首先確認「這期刊適合我的研究嗎?」,若答案是肯定的,則進一步閱讀該期刊近期刊登的文章是否與自己的文章類似,如果是的話,該期刊或許適合您的論文。

找出負責投稿前諮詢的人員,將其直接列為信件的收件人。

如果期刊的網站沒有這類資訊,則可諮詢主編或編輯主任。

開頭先解釋您寫這封信的原因,比如,您想要投稿至該學術期刊,想要諮詢合適的程度,給他們您學術論文的標題並提及期刊的名字,展示您對期刊的興趣,如:

We would like to enquire about the suitability of our manuscript “Raf kinase expression in different tumor tissues” for publication in Clinical Oncology.