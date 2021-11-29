中國與東協升級「全面戰略夥伴關係」，歐美邀東協出席G7能化解AUKUS帶來的疑慮？

AUKUS成立後首份協議，美前副防長接AUKUS美方協調代表

據報，於今（2021）年9月15日正式成立的「美英澳三方安全聯盟」（AUKUS），於11月22日正式簽署三方安全聯盟成立以來的首份協議。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）、美駐澳代辦高德曼（Michael Goldman）及英國駐澳大使特麗迪爾（Victoria Treadell），在坎培拉共同簽署協議，允許三國交換敏感的「海軍核動力推進資訊交換協議」（Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement, ENNPIA）。

據AUKUS協議，澳洲將獲得八艘先進核動力潛艦。這些潛艦能執行匿蹤、長距離任務，但僅配備常規武器系統（非核武）。美英澳三方目前正進行為期18個月的討論，包括選定潛艦設計方案，看是要採用美國「維吉尼亞級」（Virginia class）攻擊潛艦設計，還是英國「機敏級」（Astute class）潛艦設計。澳洲計畫打造的先進核子潛艦，預計要到2040年後才能交貨。

據《華爾街日報》於11月16日的獨家報導，拜登（Joe Biden）設立名為「AUKUS倡議協調官」（U.S. Coordinator for AUKUS Initiatives）的新職位，並任命歐巴馬（Barack Obama）政府的前國防部副部長米勒（James Miller）擔任該職。此職位將負責協助澳洲發展核潛艦，以及擴大軍事合作的計畫。而此官員將向白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）直接負責。

此外，米勒將在90天內從水下載具、長距離導彈、資訊科技、人工智慧和加密通訊系統這些選項中，挑選出美、英、澳三國盟邦能共同合作的項目。

報導也點出，目前美中英的核潛艦的發展現況：美國擁有68艘、英國10艘。相較於美國，雖然中國「僅有」15艘，但最新衛星影像顯示，中國近期正擴展其位於遼寧的核潛艦製造設施，而目前此造船廠能同時生產兩艘核潛艦。美國海軍情報單位指出，預估中國在2030年結束前，將新增6艘核潛艦。

又據《路透社》（Reuters）11月20日報導，白宮國安印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）受美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）採訪時表示，AUKUS協議是他期望其他國家會逐漸參與的「開放架構」（open architecture）之一，包含歐洲與亞洲國家。

AUKUS引發東南亞國家憂慮？AUKUS、東南亞各說各話

AUKUS成立，雖一方面讓各界見識到美國對印太地區安全的重視，但此協議為澳洲打造核潛艦的合作，也引發不少東南亞國家的不滿。澳洲在地理上來看並非東南亞國家，但近年來參與印太區域事務相當積極，迫使東南亞國家不得不看重該協議可能帶來的區域威脅。

目前東南亞國家最擔憂的，就是AUKUS軍事同盟的成立或引發域內國家潛在的軍備競賽、升高區域緊張關係，以及激怒中國。多數東協國家先前曾表示，不願在美、中兩大國競爭下「選邊站」。而此區域多個主要參與角色，包含中國、馬來西亞、印尼等國家都在AUKUS成立後，持續向美方和其盟國表達反對立場。

中國自AUKUS成立後，官方和官媒的批評未曾停歇。10月底，中俄外長於義大利羅馬G20會外會後聲明指出：「雙方對AUKUS，並計劃展開核潛艦合作表示嚴重關切，認為AUKUS是典型的軍事集團，美英澳搞『小圈子』違背求和平、促合作、謀發展的時代潮流，不得人心，也沒有出路。」中方也批評AUKUS可能帶來的「核擴散」、「新冷戰」、「增加區域緊張」和「軍備競賽」。

另外，英媒《衛報》報導，印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）20日出席英國國際戰略研究所（International Institute of Strategic Studies, IISS）在巴林舉行、聚焦中東安全事務的「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）時重申官方立場，指出東南亞應保持無核化，而AUKUS恐促使更多區域國家尋求取得核動力潛艦。

馬來西亞防長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）說：「沒人想要或承受在相關水域發生全面衝突的風險」；若南海充斥軍事活動，發生意外的機率將升高，「所有人必須認知到，第一次世界大戰就是引爆於一場意外。」他並示警AUKUS同盟以後恐導致東協分裂。

另外，英國國家安全顧問勒夫格洛弗（Stephen Lovegrove）在同一場論壇表示，AUKUS是基於英、美、澳對和平、穩定、平衡、開放的國際秩序，長期且堅實的承諾。一如英國今年派遣航空母艦打擊群，首次在印太區域展開行動部署，AUKUS成立也不是出於對任何國家的敵意，而是展現對海上自由航行、開放供應鏈及全球安全穩定的承諾。

《美國海軍研究所新聞》（U.S. Navy Institute News, USNI News）報導，澳洲防長強調雖擁有核潛艦，但澳洲不會尋求核武，潛艦也只會裝載傳統武器，而非搭載核武。《ENNPIA》絕對符合澳洲的國際義務，這包括《核武禁擴條約》，而該協議也只允許美英澳分享海軍核子推進資訊，將不會轉讓任何核武設備。

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G7邀東協化解疑慮、中國提東南亞無核化

由於東協國家擔憂AUKUS，預計於12月10日召開的七大工業國（G7）第二場外長會議（第一場為6月底於義大利馬特拉舉行）將在英國利物浦市舉行。屆時預計將有20餘國外交部長或國際發展部會首長與會，含澳洲、韓國、印度。

現任G7主席國英國於近日邀請東協國家與會，應是為了讓AUKUS三國，與東協國家進行溝通。

另一方面，中國國家主席習近平於11月22日在中國和東協建立對話關係30週年的視訊峰會中，他表示中國支持東協建設無核武器區的努力，願盡早簽署《東南亞無核武器區條約》議定書。

若把習近平針對《東南亞無核武器區條約》的表態，與G7邀請東協討論AUKUS疑慮的事件放在一塊，頗有東、西方互別苗頭、拉攏盟友的意味。

中國與東協成戰略性夥伴

又《新華社》於11月22日午間發布習近平對東協的講話全文，習近平在中國和東協建立對話關係30週年的峰會中，也宣布中國和東協雙邊正式建立「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership）。

據《中央社》報導，中國和許多國家和區域組織建立「夥伴關係」，不同的前綴用字遣詞，也代表雙邊關係不同的檔次。中國媒體之前報導，檔次最高的，是中國和俄國的「全面戰略協作夥伴關係」。而中國和歐盟2003年也建立「全面戰略夥伴關係」。

據《霧谷晶策》了解，東協與中國全面戰略夥伴關係的確立，也使得中國成為今年繼澳洲後，第二個與東協建立全面戰略伙伴關係的國家。

針對未來的雙邊關係，習近平會中呼籲雙方要做地區和平的建設者、守護者，「堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素」。他又強調中國反對霸權主義、強權政治，願和周邊鄰國長期友好相處，共同維護區域和平，「絕不尋求霸權，更不會以大欺小。」

經濟合作上，習近平表示要發揮「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）作用，儘早啟動中國東協自由貿易區3.0版的建設。中國願進口更多東協國家產品，包括未來五年力爭從東協進口1500億美元（約新台幣4.16兆元）農產品。未來三年再向東協提供15億美元的發展援助，用於東協國家抗疫和恢復經濟。

有關防疫，習近平也承諾再向東協國家提供1.5億劑的新冠疫苗無償援助，以及向東協抗疫基金追加500萬美元，加大疫苗聯合生產及技術轉讓等。

《霧谷晶策》觀察，中國和東協國家雖因南海主權聲索，不時會有摩擦。不過，由於近年中國逐漸成長的軍事實力，以及填海造礁後擴大的軍事部署，再加上中國與日俱增的經濟實力，大部分東協國家仍願與中國維持且加強經濟合作。

再者，《霧谷晶策》認為「全面戰略夥伴關係」的宣布，不僅顯現中國和東協的關係更向前一步，也是展現雙方長期以來累積的信任。反觀今年8月底，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪越南前，曾傳出美越有可能將雙邊關係升級為全面夥伴關係，但最後卻在越方的「否定」下黯然落幕。

《霧谷晶策》分析中國藉地理位置與地緣政治優勢，除外交領域合作，中國能提供多數西方國家在東協區域難以匹敵的經濟合作。東協去（2020）年已成中國最大的貿易夥伴。而全面戰略夥伴關係的成立，未來讓雙邊經貿合作進一步深化。尤其又加上RCEP表定於明（2022）年1月施行生效，繼續強化中國與東協的經貿關係。

《霧谷晶策》建議美國、英國、澳洲除成立軍事同盟，引發中國與部分東協國家顧慮之外，AUKUS成員國或許也應加碼投資或採購東協製造產品。硬實力與軟實力的交互應用，才是化解東協國家對AUKUS擴軍的擔憂，並藉由經貿發展使AUKUS與東協鞏固關係。

另外，也並非所有東協國家都認同中國強勢的南海議題作為，適時實質協助友邦才是AUKUS能站穩東協的第一步。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航