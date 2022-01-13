新罕布夏州最受歡迎的男人，也是美國歷史上最不守信用的總統——皮爾斯

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

新罕布夏州最受歡迎的男人，彬彬有禮、有思想、精通政治遊戲、迷人、美妙、英俊。但他…「膽小」，無法應對各種時局的變化… ——史學家的評論

「負評」遠大於「好評」的國家領導人代表：皮爾斯（Franklin Pierce，1804－1869；任期：1853－1857），11月23日知名壽星。

以民主黨黨員之姿擔任美國第14任總統，也是頭一位誕生在西元19世紀，亦是至今唯一一位出身東北部新罕布夏州（State of New Hampshire）的美國總統。

皮爾斯擁有著雄厚的政治世家淵源（父親是前州長）以及執業律師背景，加上「人又長的帥」（看照片就知道？），所以仕途可說是「平步青雲」，一路從地方州議員、州議長做起，直到進入中央，成為國會參、眾兩院議員，更在美墨戰爭時取得准將位階，簡直是「人生勝利組」的不二人想。

Photo Credit: Mathew Brady @ public domain 皮爾斯「准將」的照片

西元1852年，他宣布投入總統大選，但競選活動剛起跑的時候，無人看好皮爾斯得以代表民主黨出馬角逐總統大位，因為：

他太「年輕」，還未滿50歲，政治圈打滾的時間太短。 當時的美國政治氛圍，民主黨是在野黨，對手執政黨「輝格黨」（Whig Party，當時美國還沒有「共和黨」）更是排除現任總統，推出了赫赫有名、聲望頗高的「國民英雄」史考特將軍（Winfield Scott，1786－1866）。

但是，歷經黨內「49輪」黨員投票後才僥倖獲得出線機會的皮爾斯，可能自己也萬萬沒料到，居然可以在總統大選當中，憑藉著輝格黨黨內提名時所發生的諸多糾紛與心結，也就是敵營「隱形內訌」的分裂下，於全美31個州取得了27個州的勝利。

最終結果，不只普選票過半（50.8%），選舉人票更是以254票比42票，212票之差完勝史考特，順利入主白宮。

可是呢…在執政的第一個四年當中，皮爾斯無法有效地掌握國家機器跟利用各項資源，且當年競選時所開出的諸多政策支票更缺乏有計畫性且前瞻性的施行，成為媒體口中的「跳票」政治，導致國家空轉、停擺，所以被百姓批評為史上最不守信用的總統。

其中，皮爾斯又以通過《堪薩斯－內布拉斯加法案》（Kansas－Nebraska Act，10 Stat. 277）引來了前所未有的非議。這項在西元185四年時，由民主黨參議員道格拉斯（Stephen Arnold Douglas）提起的新法案，乃是為了調停反對在上述法案地區修建鐵路的人民之利益，並開放新加入美國的堪薩斯州以及內布拉斯加州兩州進行公投，由當地居民自由選擇是否允許蓄奴制度的存在。

表面上，法條、立意看似正面、積極，也讓住民直接以公投決定政策，落實真正的民主。然而不少持不同意見的美國人（大多是北方人）卻認為，這項建議法案的通過，目的就是在於奴隸制的「合法」擴張。讓準備邁向進步國家的美利堅走回老路，陷入實質分裂狀態。（此案也被視為是導致日後「南北戰爭」爆發的導火線。）

皮爾斯，身為總統，是最高層級的署名者，沒辦法以政治高度跟智慧來斡旋、溝通，自然要負起最大的政治責任。

到了西元1856年，民主黨再度進行總統黨內初選，已經被輿論批評到體無完膚的皮爾斯，早就人心盡失，也無充分理由說服黨內同志給予支持。結果初選尚未到最後階段時，他就慘遭淘汰。不只沒有「第二個」四年，皮爾斯也成為第一位，也是至今唯一一位尋求連任的總統候選人中，被政黨剝奪其第二任期提名權的現任總統。

除了喝醉，別無他法。

知道自己無法投入總統連任選舉之後，據說皮爾斯是這樣說的。

古人曰「福無雙至、禍不單行」，3個子女都不幸早夭的皮爾斯，卸任後沒幾年，夫人竟也於西元1863年別世。從此，這位聲譽不佳的前總統意志越發消沉，每天只有酒精陪伴，縱使還公開抨擊過林肯政府放任南北戰爭的慘重死傷，但到了西元1869年時，他就因酒精重度中毒所引發的肝硬化而離開人間，64歲。

嗯，拜登總統（Joe Biden）78歲才走馬上任。

末尾，小編來補充一下。

皮爾斯的副手：金恩（William Rufus DeVane King，1786－1853；任期：1853），是美國建國以來第一位，也是目前唯一一位（本文出現多次「第一位，也是目前唯一一位」，還請包涵）在美國本土以外（古巴）宣誓就任副總統的重量級官員。

但他在就任副總統位置還不到兩個月後，就因急性肺結核驟逝，成為美國歷史上，除了「升官」接任總統以外，任期最短的副總統；而到皮爾斯卸任之前，他也都沒有再指派人選繼任。

更勁爆的是，厚厚，應該是美國國史的超級八卦⋯⋯

早逝的副總統金恩先生，他的「愛人同志、生命伴侶」，據傳就是皮爾斯的下一任，美國第15任總統，也是至今唯一一個沒有結婚，被後代史學家強烈質疑性傾向的布坎南（James Buchanan，1791－1868；任期：1857－1861）。

有些好事的歷史學家甚至還找出資料佐證，說他們兩人同居在華盛頓D.C.呢。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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