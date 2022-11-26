【2022九合一選舉】盧秀燕壓倒性連任台中市長，蔡其昌：虛心檢討
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盧秀燕宣布，在未來4年當中會更勤政愛民、守護台中、照顧市民朋友，且無論是過去4年，還是未來的4年，他的施政一定不分黨派、顏色、族群、性別、年齡，「我會公平施政，打造和諧、溫暖、幸福的台中市。」
挑戰者蔡其昌挾立法院副院長之威，擺出的「綠委」軍團架式十足；尋求衛冕的盧秀燕極力避免政黨對決，競選相關視覺完全看不到國民黨「藍」。盧秀燕有地方執政優勢，聲勢持續不墜，從開票之初就一路領先，蔡其昌不到晚上7點就自行宣布敗選。
連續兩屆市長選舉兩大黨的輸贏都是20萬票起跳。若再加計其間的總統、立委選舉，那種差距簡直是坐在搖滾區第一排般刺激。2018市長選舉國民黨盧秀燕贏了近21萬票，14個月之後的總統選舉，蔡英文在台中贏了韓國瑜32萬多票，來回震盪超過50萬票。
今年初的中二立委補選，民進黨傾全黨之力，硬是讓地方派系顏家在2年內連輸2次，雖然那次補選盧秀燕擺出「不沾鍋」之姿，競選期間刻意與顏家、甚至是國民黨保持距離，但也因為捷運藍綠變更路線及相關規劃到底與顏家是否有關，盧秀燕一直說不清楚，讓民進黨認為找到盧秀燕的破口。儘管盧秀燕已晉升與新北市長侯友宜同為藍營的雙巨星，民進黨還是對「換掉盧秀燕」這件事充滿信心。
蔡其昌助選陣容堅強仍不敵「媽媽市長」
台中市有8席立委，目前是綠6藍2，副院長御駕親征，其餘5人當然是義不容辭地必須全力輔選。資深的張廖萬堅、何欣純分任市區及原縣區總幹事，其餘連同前立委洪慈庸、陳柏惟都擔任戰區總督導。
本次台中市投票率為65%，與上屆投票率67%相比略低，其中，盧秀燕獲得79萬8567票，蔡其昌獲得52萬3920票，盧領先超過25萬票。據盧秀燕競選總部的說法，他在台中29區的票數都位居領先，票數也超過上一次的82萬票。
盧秀燕在約7時20分現身競選總部、宣布當選，台中市的投票率是六都之中最高的，達到六成五，盧秀燕認為，台中市民透過出門投票，傳遞了3件事情，首先是堅持這個城市正派、善良、優質的選風，對負面選舉說：「No」；再來是市民給予男女公平的機會和評價，讓他得以連任、繼續女性從政；第3是打破台中市直轄市合併以來沒有連任的魔咒，「只要你願意在這個城市奉獻努力，開闊心胸的市民朋友會給你機會」。
盧秀燕宣布，在未來4年當中會更勤政愛民、守護台中、照顧市民朋友，且無論是過去4年，還是未來的4年，他的施政一定不分黨派、顏色、族群、性別、年齡，「我會公平施政，打造和諧、溫暖、幸福的台中市。」
盧秀燕在台上也感謝所有參選的人，包含其他2位市長候選人、上百位議員及里長候選人，他們所提出的政見，盧秀燕表示會努力學習、適當採納。致詞尾聲，盧秀燕對參與選舉的團隊、市府執政團隊一一哽咽表達感謝，「明天禮拜天，我會進行謝票。後天禮拜一，我就會銷假上班、繼續打拚，奉獻給我深愛的城市，跟我的市民家人。」
蔡其昌在將近晚上7時於競選總部自行宣布敗選，立院及選戰戰友都站在他的身旁。蔡其昌表示，不應該因為一場選舉的失敗，就過度懷憂喪志，會以最虛心、最誠心的方式來檢討。他也感謝市民朋友與競選團隊，「市民朋友期待這個城市改變，蔡其昌沒有辦法做到，這點我很對不起所有支持這個城市改變的好朋友。」
蔡其昌也恭喜市長盧秀燕連任成功，並希望盧秀燕在接下來的時間裡，不要辜負每一個支持他的市民朋友，也善待台中這個最美好的地方。「蔡其昌53年來一直在這裡，未來我也會持續在這裡，跟這個城市一起打拚，跟這個城市一起努力。」
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責任編輯：李秉芳、李芯
核稿編輯：翁世航
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桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
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有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
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本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。