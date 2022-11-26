【2022九合一選舉】盧秀燕壓倒性連任台中市長，蔡其昌：虛心檢討

挑戰者蔡其昌挾立法院副院長之威，擺出的「綠委」軍團架式十足；尋求衛冕的盧秀燕極力避免政黨對決，競選相關視覺完全看不到國民黨「藍」。盧秀燕有地方執政優勢，聲勢持續不墜，從開票之初就一路領先，蔡其昌不到晚上7點就自行宣布敗選。

連續兩屆市長選舉兩大黨的輸贏都是20萬票起跳。若再加計其間的總統、立委選舉，那種差距簡直是坐在搖滾區第一排般刺激。2018市長選舉國民黨盧秀燕贏了近21萬票，14個月之後的總統選舉，蔡英文在台中贏了韓國瑜32萬多票，來回震盪超過50萬票。

今年初的中二立委補選，民進黨傾全黨之力，硬是讓地方派系顏家在2年內連輸2次，雖然那次補選盧秀燕擺出「不沾鍋」之姿，競選期間刻意與顏家、甚至是國民黨保持距離，但也因為捷運藍綠變更路線及相關規劃到底與顏家是否有關，盧秀燕一直說不清楚，讓民進黨認為找到盧秀燕的破口。儘管盧秀燕已晉升與新北市長侯友宜同為藍營的雙巨星，民進黨還是對「換掉盧秀燕」這件事充滿信心。

蔡其昌助選陣容堅強仍不敵「媽媽市長」

台中市有8席立委，目前是綠6藍2，副院長御駕親征，其餘5人當然是義不容辭地必須全力輔選。資深的張廖萬堅、何欣純分任市區及原縣區總幹事，其餘連同前立委洪慈庸、陳柏惟都擔任戰區總督導。

本次台中市投票率為65%，與上屆投票率67%相比略低，其中，盧秀燕獲得79萬8567票，蔡其昌獲得52萬3920票，盧領先超過25萬票。據盧秀燕競選總部的說法，他在台中29區的票數都位居領先，票數也超過上一次的82萬票。

盧秀燕在約7時20分現身競選總部、宣布當選，台中市的投票率是六都之中最高的，達到六成五，盧秀燕認為，台中市民透過出門投票，傳遞了3件事情，首先是堅持這個城市正派、善良、優質的選風，對負面選舉說：「No」；再來是市民給予男女公平的機會和評價，讓他得以連任、繼續女性從政；第3是打破台中市直轄市合併以來沒有連任的魔咒，「只要你願意在這個城市奉獻努力，開闊心胸的市民朋友會給你機會」。

盧秀燕宣布，在未來4年當中會更勤政愛民、守護台中、照顧市民朋友，且無論是過去4年，還是未來的4年，他的施政一定不分黨派、顏色、族群、性別、年齡，「我會公平施政，打造和諧、溫暖、幸福的台中市。」

盧秀燕在台上也感謝所有參選的人，包含其他2位市長候選人、上百位議員及里長候選人，他們所提出的政見，盧秀燕表示會努力學習、適當採納。致詞尾聲，盧秀燕對參與選舉的團隊、市府執政團隊一一哽咽表達感謝，「明天禮拜天，我會進行謝票。後天禮拜一，我就會銷假上班、繼續打拚，奉獻給我深愛的城市，跟我的市民家人。」

蔡其昌在將近晚上7時於競選總部自行宣布敗選，立院及選戰戰友都站在他的身旁。蔡其昌表示，不應該因為一場選舉的失敗，就過度懷憂喪志，會以最虛心、最誠心的方式來檢討。他也感謝市民朋友與競選團隊，「市民朋友期待這個城市改變，蔡其昌沒有辦法做到，這點我很對不起所有支持這個城市改變的好朋友。」

蔡其昌也恭喜市長盧秀燕連任成功，並希望盧秀燕在接下來的時間裡，不要辜負每一個支持他的市民朋友，也善待台中這個最美好的地方。「蔡其昌53年來一直在這裡，未來我也會持續在這裡，跟這個城市一起打拚，跟這個城市一起努力。」

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責任編輯：李秉芳、李芯

核稿編輯：翁世航