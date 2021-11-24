2021/11/24,
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菲總統參選人小馬可仕駁杜特蒂影射吸食古柯鹼， 拳王巴喬自稱年輕時因天真染毒

菲總統參選人小馬可仕駁杜特蒂影射吸食古柯鹼， 拳王巴喬自稱年輕時因天真染毒
2022菲律賓總統參選人小馬可仕。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

杜特蒂影射某總統參選人吸食古柯鹼，因此小馬可仕表示已受檢自清，同時其副總統參選人搭檔是杜特蒂長女薩拉；至於拳王巴喬，則早在2016年自承在青少年時期曾吸食大麻和冰毒。

（中央社）已故菲律賓獨裁者馬可仕之子小馬可仕23日表示，他已接受古柯鹼採檢，檢測結果呈陰性並送交警察機構。此前菲律賓總統杜特蒂指控，某位總統參選人吸毒。

法新社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發聲明說，他22日受檢，且檢測結果已送交3個警察機構。菲國明年選總統，小馬可仕是被看好的參選人之一。他告訴國內媒體，他的檢測結果呈陰性。

小馬可仕說：「我真的不覺得我是被影射的那個人，儘管如此，為了取信於我的支持者我反對非法毒品，身為有志角逐大位的公眾人物，我認為我責無旁貸。這就是為什麼我昨天接受古柯鹼檢測的原因。」他有個人盡皆知的小名「邦邦」（Bongbong）。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）並未點名哪位參選人吸食古柯鹼。這位現任菲國總統向毒品宣戰，成千上萬的人因掃毒而喪命。

不過他不時使用男性代名詞提及影射的對象。杜特蒂22日說：「有個參選人吸食古柯鹼，你們可以問問那些有錢人，為什麼我沒逮捕那個傢伙？你們不曉得那些有錢人，他們搭遊艇出海，或者在空中，那是他們吸毒的所在。」

外洩的菲律賓頗具公信力民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）的10月份調查，據稱顯示小馬可仕是最受選民青睞的總統參選人，支持度高達47%。

其次是現任副總統及主要在野黨的參選人羅貝多（Leni Robredo）18%，首都馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）13%。

退休拳王、現任參議員巴喬（Manny Pacquiao）以9%支持度暫居第4，其後是參議員賴克遜（Panfilo Lacson）的5%支持率。

巴喬曾自稱年輕時因天真染毒

《中央社》報導，菲律賓總統候選人巴喬（Manny Pacquiao）說，他年輕時因為「天真」和對法律一無所知曾使用冰毒，但他指出，如今違法者都知道毒品是非法的，應該受到懲罰。

巴喬是已退役的世界拳擊冠軍，向來高調支持菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒戰爭。這場戰爭已奪走數千人命，國際正針對杜特蒂的血腥鎮壓展開調查。

2022年大選將屆，巴喬一直試圖與即將卸任的杜特蒂畫清界線。他表示，違法者應該有「為自己辯護的機會」。

巴喬告訴法新社：「我們必須把那些吸毒、販毒的人關進監獄，這是法律規定的。」他並矢言「以正確的方式」繼續對抗毒品。

42歲的巴喬說：「以前我很天真，這就是我吸毒的原因，我不懂法律。但如今民眾已知道法律不允許使用毒品。」他目前擔任參議員，此前曾任兩屆眾議員。

巴喬2016年自承在青少年時期曾吸食大麻和冰毒，震驚體育界。

巴喬從街頭走向史上最偉大拳擊手之一的傳奇路程，眾人津津樂道。他將以打擊毒品和貪腐以及脫貧，作為他接替杜特蒂的競選主軸。

菲律賓民眾向來偏好把名人送進政壇，儘管巴喬的勝選美夢並非完全不切實際，但他仍面臨苦戰。

拳王巴喬登記參選2022菲律賓總統
Photo Credit: 中央社
圖為巴喬1日正式登記參選2022年菲國總統。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

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