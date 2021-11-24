新北民進黨立委反核四重啟：別拿居民安全開玩笑，挺核人士嗆「貢寮歷史上最大地震震度多少？」

為表態反對重啟核四公投，民進黨立委賴品妤、江永昌、張宏陸、羅致政、林淑芬、蘇巧慧、以及不分區的洪申翰、范雲等人今（24）日上午共同舉行記者會，直指核四歷經15年工程，遲遲未能通過安全審查，而且核電廠下S斷層並不排除是活動斷層，批評挺核方無視新北市民的安全，他們堅決反對核四重啟。

一名挺核社團的人士也現身記者會，質疑貢寮歷史上並未有大地震，且美國並未規定核電廠不能蓋在斷層帶旁等；只要核電廠耐震度夠，不應成為反對理由；對此立委洪申翰則回應，身為民意代表該有的態度應該是謹慎面對風險，而不是面對各種規範和可能，想要鋌而走險、心存僥倖。

新北立委：居民不會同意

選區就包含核四所在地貢寮的賴品妤表示，核四從1999年取得建廠許可到2014年封存，歷經15年的時間，各種工程、設計和系統上的問題，遲遲無法通過原能會安全審查，馬英九前總統也因安全疑慮而在任內封存核四，現在卻又表示核四安全沒問題，這是視新北市民安全於無物。

賴品妤指出，近期這些人不斷拿出馬政府時期台電和經濟部報告來說核四安全，但是核能設施是否安全應由原能會審查，卻不提原能會審查情形，以片面資訊蒙蔽大眾。

選區在板橋的羅致政表示，把全國性的議題丟給新北市民承受這是不公平的，作為新北立委要為民眾發聲，拜託全台灣民眾一起來擋住核四，不要把未來核四風險要求新北市民承擔，一旦核四發生意外，更是全台灣都會受到傷害。馬英九說封存是「為了重啟」，這是嚴重誤導和扭曲，從2015年台電提出反請求過程就可以看到，台電列出核四設計和設備都有問題，證明封存當下確實有疑慮。

選區在三重、蘆洲區的林淑芬指出，2019年中央地調所判定新事證，核四旁5公里附近的地質構造不排除是活動斷層，附近還有其他斷層連成一條線，向外延伸也不排除有一個長達90公里的海外活動斷層，原始設計的耐震係數不足以讓核四安全運轉。核四工程涉及很多弊案，還有設計缺失，還沒完工已經發生16次火災、17次泡水，這樣的狀況運轉視災難的來臨，拿不安全的核四要求公投重啟，是拿人民生命財產開玩笑。

選區在樹林、鶯歌的蘇巧慧指出，這不但是嚴肅世界性能源議題也是新北在地問題，身為新北民意代表，堅決反對不安全的核四在新北重啟，她也質疑「國民黨新北立委同意核四在新北重啟嗎？」國民黨以科學之名散播假消息說核能是綠能，馬前總統不斷在公開場合說歐盟認為核能是綠能，這根本就是公開散布假消息，前幾天奧地利、德國都有反對核能列為永續綠能的訊息。

選區在中永和的江永昌則說，2014年當時的經濟部長張家祝宣布核四符合規格要求，安全無虞，但是台電2015年與奇異公司仲裁案中，提出反請求，內容涉及核四和設備不符規範等各項問題，顯然正時張家祝和前核四廠長王伯輝等人說話反覆，不值得信任。

選區在板橋的張宏陸指出，朱立倫擔任新北市長的時候堅持沒有核安就沒有核能，對於核廢料問題也認為要用最嚴格標準來要求，但是朱立倫換個位置就換個腦袋，為了國民黨背棄當年的自己，犧牲支持者的生命財產安全。

不分區立委范雲表示，核電廠最終審查是否符合各項規格要求及安全標準是由原能會把關，原能會審查有2個重要的關鍵分別是「系統功能試驗報告」及「燃料填裝前應完成事項清單」，核四在系統功能試驗報告在封存前，187項僅通過32項；燃料填裝前應完成事項清單更有超過一半未完成，這樣的資料完全顯示核四的不完整、不安全；擁核方不應該拿台電自己做的安檢報告說嘴。

目前正在隔離中的洪申翰以視訊方式參加記者會，他表示，現在大力推動重啟核四的是馬英九、朱立倫、前廠長王伯輝；2014年馬英九宣布核四封存時，就是執政期間面對核四工程弊案無法解決，只好用封存方式下莊；結果現在2021年跳出來呼籲重啟核四，這樣根本是自己打臉自己。

擁核人士質疑貢寮並未有大地震，洪申翰：用最謹慎態度面對風險

在記者會最後開放媒體提問時，一名佩帶「支持核電，暖化歸零」貼紙的男子提出質疑，「貢寮歷史上最大地震震度有多少？如果貢寮以前沒地震，為什麼會認為地質結構不安全？」「美國核管會沒有規定核電廠不能在斷層上，只有規定建築物結構要符合耐震效果，不理解為什麼一直強調外海斷層，地震規模是否有算過？核電廠能否抵抗？」



洪申翰則說，「這位媒體朋友應該同時也是『核能流言終結者』社群的朋友」，對方則回答「你不用管我是什麼社群身份，現在是提問時間」，洪申翰則說，「我現在就是回應媒體」並開始說明，根據台大地質系教授陳文山的說法，現在針對核四周邊斷層的新事證，不管是核四廠區底下有S斷層、或者鄰近海域有活動斷層，目前得出的結論都是，當時建廠時並不瞭解核四的地質構造，而且這些地質構造都會帶來地震的風險。

洪申翰強調，現在有很多關於地質、地震的新事證，甚至S斷層就直接穿過核四的廠房裡面，「恐怕全世界沒有哪個核電廠是讓一個斷層就直接穿過核電廠機組的下方」該男子反駁其實有；洪則繼續說，台灣地震風險高，必須用最謹慎態度面對地震和地質風險，這是所有民意代表都該有的一致態度，而不是想要鋌而走險、心存僥倖；現在用各種方式想要閃避最嚴謹的審查，或者地質上面的檢視，都是心存僥倖。

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核稿編輯：翁世航