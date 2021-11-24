美國轟炸機模擬對俄羅斯發動核武，俄國防長「特別不滿」並邀中國共同抗美

（中央社）俄羅斯國防部長23日指控，美國轟炸機本月稍早從2個不同方向演習以核武攻擊俄羅斯，對這些轟炸機飛至距俄國邊境20公里處大為不滿。

但美國國防部表示，美方當時曾公開宣布將展開演習，亦有遵守國際協議。

路透社報導，俄羅斯目前正因烏克蘭問題與華府關係高度緊繃，美國官員對俄羅斯可能向南方鄰國烏克蘭發動攻擊表示關切，克里姆林宮則斥這類說法子虛烏有。

俄方反控美國、北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭做出挑釁且不負責任的行為，稱美方供應武器給烏克蘭、烏克蘭使用土耳其無人機對俄羅斯支持的烏東分離主義者發動空襲，以及北約組織在俄國邊境進行軍演。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，莫斯科當局曾提到美國戰略轟炸機活動大增，稱美方本月在俄羅斯附近執行了30次飛行，還說這個數字是去年同期的2.5倍。

蕭依古表示，美國本月稍早還模擬對俄羅斯發動核武攻擊，這讓他特別不滿。

俄國國防部援引蕭依古所言發布聲明：「國防部強調，在美國執行『全球雷霆』（Global Thunder）軍演期間，10架美國戰略轟炸機從西方和東方模擬對俄羅斯發動核武攻擊，與我國邊界最短距離為20公里。」

蕭依古還說，俄國防空部隊發現並追蹤美國戰略轟炸機，並採取未指明的相應措施，以避免發生任何事故。

美國國防部則予以反擊。五角大廈發言人塞梅羅斯（Anton Semelroth）說：「當時都有公開宣告要執行這些任務，並與（美軍戰略司令部、歐洲司令部）盟邦和夥伴們密切計劃，以確保最大程度的培訓及整合機會，也符合所有國家和國際要求和協議。」

兩國最高階軍官、俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）和美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）23日通過電話，但雙方都未透露談話內容。

俄羅斯希望中國共抗美國核武威脅

《中時新聞網》報導，蕭依古23日是在與中國國防部長魏鳳和視訊通話時，提到美國戰略轟炸機幾乎同一時期從波羅的海和鄂霍次克海兩個方向，對俄羅斯發動核打擊程序訓練。蕭依古向魏鳳和表達「你們也該有危機意識」，他說：「美國戰略轟炸機的這種行為不僅對俄羅斯構成威脅，也對中國構成威脅。」

蕭依古話鋒一轉，對於俄中兩國的軍事合作正在加強，感到「是信任和友好的」，魏鳳和則回應：「我相當同意你對美國軍事威脅的看法，我認為俄羅斯應對美國的軍事威脅頗為成功，中俄兩國都在共同抵抗美國的壓迫。」

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俄羅斯否認俄烏局勢緊張，反控西方在打「資訊戰」

《中央社》報導，西方宣稱近期俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結。華府表示，俄羅斯在烏克蘭邊界附近進行「不尋常」的軍事活動，「確實令人非常擔心」。

不過俄羅斯對外情報局（SVR）22日發布聲明，表示美國對盟邦發出了「絕對錯誤的消息，指稱我國境內已集結軍隊，準備入侵烏克蘭」；並說，「美國官僚在嚇唬全世界」。西方在此問題上領導發起了一場「資訊戰」，目的在使「緊張情勢惡化」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺