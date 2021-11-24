《茶金》「四萬換一元」爭議為什麼不能輕輕放下？因為這不是史觀差異，而是徹頭徹尾的造假

文：momoge（毛毛牙）

這幾天公視影集《茶金》出了個大問題，引起熱烈討論。

是這樣的，國民黨據台初期有一項很惡劣的作為，就是有名的四萬換一元，簡單說，讓你的存款瞬間縮水四萬倍的意思。

這幾天有些人跳出來說是結果不是原因，因為惡性通膨早在國民黨佔據台灣以後就開始了，不過這種說法大有問題。雖然惡性通膨存在沒錯（而且兇手就是國民黨），但要知道國民黨統治的中國區域一樣有惡性通膨的問題（講白一點就是國民黨從來都不懂經濟），在兩邊一樣有惡性通膨的狀態下，國民黨這樣操作貨幣，是直接讓中國那邊的貨幣價值遠大於台灣這邊。

而本來是相反的，因為台灣這邊不管是文明水平還是經濟指數都遠高過中國，國民黨用這招，的確是大幅掠奪了台灣人的資產，吃相有夠難看，而且無比邪惡。

幫國民黨緩頰說四萬換一元是為了處理通膨，錯，國民黨是透過這項暴政「再剝削一筆」，因為國民黨若真要處理通膨，不會讓台灣與中國兩邊貨幣價值差異這麼大，而且還是刻意拉高中國貨幣價值，你不能只看台灣，因為國民黨當時真正統治的地方是中國，台灣是被非法佔領的地區（原本是盟軍託管地，所以美國才會介入，因為美國才是真正戰勝國，國民政府只是「被救國」）。

結果《茶金》的影集，雖然有演出這段歷史，卻把錯推給美國，國民黨是被迫接受美國建議這樣做的。這當然是非常可惡的造假，非常非常可惡。

結果公視一來認為「這是不重要的改編」，又或者說這只是「不同視角」的呈現。是嗎？身為創作者，對這種事非常清楚，公視根本該把所有決策相關人士通通開除，而且立刻下架這部影集。

你可以有不同史觀，但不能造假

搞清楚，今天你拍的叫歷史劇，但因為歷史不可能全然客觀，端看你用哪種史觀去看待，所以有認知差異非常正常這一點倒是可以理解。

但今天四萬換一元的歷史事實是國民黨做的，這一點根本毫無疑問，你可以想辦法美化國民黨的作法，說他不得已之類的，但不能變成是美國要國民黨做的，因為這是造假。

這不是史觀或視角的差異，這就是造假。

Photo Credit: 公視提供

會刻意改編的，通常就是最重要的

至於說是不重要的改編就更可笑了，如果不重要又何必改編？對於歷史細節的改編全都是非常重要的，因為創作者有想要表達的東西，所以有人創作「假如希特勒沒死」的故事，或者最近各種惡搞性轉與穿越。要知道，這些「改編」就是把改編變成推動故事的重點，所以改編的部份至為關鍵。

當然還有另一種改編叫做省略，這大多是因為時間限制或經費問題，或涉及劇本流暢度之類，可能刪掉幾個人物、減少部份描寫，不然就是讓A說的話讓B來說出來，總之這類改編通常是為了省掉某些事物，而不是「刻意」去改變某個歷史情節，然後宣稱他不重要，因為如果不重要，你根本就該直接刪掉。

今天小說作者（雖說小說與戲劇同步創作，但原始文案是小說這邊）對這件事的描述符合歷史，也就是這項作為是由國民黨發出，但影集拍攝方面還「刻意」改掉這件事情，不是省略，而是整個改掉，你跟我說不是故意的，而且不重要？

公視就是造假，毫無疑問

簡單說，公視在《茶金》裡做的，不是史觀差異，也不是虛構改編，而是徹頭徹尾的造假。

《茶金》的劇組在一個非常重要的歷史事件上面，「惡意」使用騙人的方式，竄改歷史、偷渡自己政治思想，然後宣稱自己這樣的更動不重要。

如果不重要幹麻更動？或者你這樣更動會涉及後面的「虛構內容」，比方說你要美化二二八裡面國民黨的邪惡？

一鍋粥裡有一粒屎，就只好整鍋丟掉了。

公視應該立即下架這部戲，造假部份重拍之後才能重新上架，而且事先知情這種惡質造假還同意放行的主管都該嚴厲懲處，行政院也該從頭檢討對公視的補助是否太過隨意。

創作自由接受不同史觀、允許虛構改變，但不能接受造假文化工作者可以有不同視角與史觀、各種虛構改編，這是多元價值的呈現，屬於創作自由保障的範圍。但不能允許造假，造假的作品，簡稱垃圾。

公視的作法，是侮辱全國所有的藝術創作者，而且在欺瞞全體國民。

看看《斯卡羅》的爛尾，還有《茶金》開頭就漏餡，只能說台灣戲劇界真的沒幾個像樣的人才，我指的是良心的部份。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航