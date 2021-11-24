影響力學院「危機管理訓練」樹立口碑 成為「CEO品牌公關學程」黃金課程

很多台灣上市櫃公司董事長、總經理、高階主管以及外商公司CEO都一定會被安排上一種課程，就是媒體訓練以及危機管理的演練，且大多為客製化課程，幫助這些領導者學習如何面對大眾及媒體傳達訊息，並且在危機壓力下學習冷靜發言，但是中小企業通常受限於預算和資源，難以接受這樣的訓練。有鑑於此，影響力學院創辦人丁菱娟將「危機管理訓練」這套課程設計納入「CEO品牌公關學程」中，成為中小企業主也可以得到的寶典，目前已成為學程中招牌的黃金課程，深受學員喜愛。

黃金課程：數位世代下品牌危機處理面面觀

本期課程邀請了5位品牌公關導師、5位電視台主播與記者、5位攝影師所組成的15人顧問團隊，為30位學員模擬企業可能發生的危機情境，一一地進行實地操練，有資深媒體人的尖銳訪問、實際鏡頭的錄放、加上導師的即時回饋，一整天的「危機演練工作坊」，透過量身訂做的情境設計，讓台灣中小企業體驗如何正確、冷靜地面對危機。在這種高強度互動工作坊及實際案例演練，學員直呼太震撼、太緊張，不過也太多收穫、太值得了。

在社群媒體年代，人人都是自媒體，網路上任何一則留言都可能蔓延成為公關危機，讓長期經營的企業聲譽毀於一旦，因此，面對危機發言已經成為社群年代CEO必備的能力之一，也是保護公司形象和聲譽的盾牌。六月初一執行長沈劭蘭表示：「危機演練是一次很好的實務經驗！上完課後要重新檢視公司潛在的危機，並對員工做好預防教育，同時安排危機管理小組的內部演練！」

丁菱娟一直想扭轉台灣得製造與技術的人多、懂得品牌公關人少的窘境，思考若台灣有更多企業主具有品牌和公關的思維，保護企業形象與聲譽，台灣品牌的能見度將會更高，同時也可以降低危機帶來的傷害。

四大課程主題工作坊，結合「學習/實用/討論」共學機制成就品牌夥伴之路

影響力學院是全台第一家針對中小企業CEO與高階主管開設的「品牌公關學」，課程內容著重於「品牌」、「公關」、「數位」、「領導」四大面向，透過開課前的訪談，將學員的商業課題融入課程之中，在主題下量身訂做每堂課程安排。課程中除了各領域大師主題演講之外，更生動融入了工作坊（Workshop）的設計，以量身訂做的場景設定，透過工作坊形式進行實演互動，除了老師的指引更導入同學共學的力量，集思廣益成就品牌之路。

影響力學院才成立一年多，至今已輔導超過50間新創與中小企業，企業學員包含了台灣純淨保養品牌「綠藤生機」、人氣８結蛋捲「六月初一」、時尚鞋履工坊「FAIR LADY尊揚鞋業」、室內設計品牌「小寶優居」以及為企業打造雲端套裝資訊系統的「威煦軟體」等多家優秀的中小企業。藉由跨領域將「品牌」、「公關」、「數位」、「領導」四大主軸打造出市場獨一無二的黃金課程，將近一年的學程目前也形成中小企業主在品牌公關的交流與互享的平台。