拜登下令釋出5000萬桶戰備儲油平抑油價，日本、印度「象徵性響應」釋出1到2天用量

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今日（美國時間23日）宣布，他已下令從美國戰略儲備釋出5000萬桶石油，希望與其他國家聯手平抑飆漲的能源價格。一名高官則說，石油儲備會在12月中旬至下旬開始釋出。

法新社報導，白宮表示：「這次釋出將與其他重要能源消費國同步進行，包括中國、印度、日本、韓國與英國。」

拜登政府一名高官告訴記者，這是「我們第一次與其他國家同時進行像這樣的行動」。

隨著全球經濟逐漸從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）和封城措施中復甦，石油產量趕不上需求飆升速度，促使價格上揚。在美國，汽油價格上漲，是通膨升溫的主要因素之一。

拜登做上述宣布之際，美國人正準備迎來度假季節，屆時旅行需求將會提升。

根據美國汽車協會（AAA）最新數據，目前加油站平均能源價格為每加侖3.41美元，是2014年以來的最高價，汽油價格比1年前漲了1.29美元。

美國戰略儲備存放於德州與路易斯安那州的地下油庫，是全球最大型的石油緊急供應源。

拜登政府一名高官說，石油儲備會在12月中旬至下旬開始釋出，而且為了穩定市場，還可能進一步干預，以「回應百年一遇的疾病大流行。」

官員說：「如同總統所言，消費者現在加油時很痛苦。總統已準備好在必要時採取額外行動，準備好充分運用職權，並與全世界其他國家同步努力，以在我們脫離疫情的同時維持適當（石油）供應。」

過去幾個星期，石油價格已隨產油量增加而下跌將近10％，但官員附和拜登說法，憂心原油價格雖然降低，駕駛所需的汽油卻一路走揚。

這種情況除了傷到一般美國人的荷包，也讓拜登支持率驟跌。

日本響應美國將首釋國家儲油，首批約420萬桶

日本政府決定將響應美國號召，首度釋出國家儲油以平抑高漲的原油價格；日媒報導，預計首批將先從多出的法定儲油量中釋出420萬桶，但因數量不多，對油價影響尚不得而知。

美國總統拜登23日宣布，已下令從美國戰略儲備釋出5000萬桶石油，希望與其他國家聯手平抑飆漲的能源價格；白宮並表示，這次釋出將與其他重要能源消費國同步進行，包括中國、印度、日本、韓國與英國。

日本經濟新聞報導，截至9月底，日本的石油儲備量可供應國內需要約240天左右，其中包括國家戰備儲油145天、民間石油公司等有義務儲備的90天、產油國共同儲備6天等。

日本政府將從國家儲油中釋出，規劃首批為相當1到2天的使用量、約420萬桶，若有需要再研議追加釋出。

過去日本從未釋出過國家戰備儲油，民間石油公司則分別在1991年波灣戰爭時、2011年311大地震後與利比亞情勢惡化期間釋出民間儲油，這將是日本首度釋出國家儲油。

日本放送協會（NHK）報導，日本法律規定，國家僅能在能源短缺或自然災害的情況下釋出戰備儲油，未提及可為平抑價格釋出儲油。

但因日本國內對原油的需求減少，每天所需儲油量也跟著下降，日本政府判斷，若是多出的法定儲油量，即可不受法律限制釋出。

印度擬釋出500萬桶戰略儲油，官員：僅是象徵姿態

一名政府官員表示，印度計畫從戰略儲備釋出500萬桶石油，不過不太可能改變其原油進口計畫，印度早已開始出售戰略儲油，目前出售的量仍少於目標，因此釋油僅是「象徵姿態」。

美國總統拜登23日宣布，他已下令從美國戰略儲備釋出5000萬桶石油，希望與其他國家聯手平抑飆漲的能源價格。一名高官則說，石油儲備會在12月中旬至下旬開始釋出。

白宮表示：「這次釋出將與其他重要能源消費國同步進行，包括中國、印度、日本、韓國與英國。」

印度是世界第三大石油進口國與消費國，超過84％石油需求仰賴進口，並有高達500萬公噸戰略儲油，約相當於3700萬桶。500萬桶相當於印度一日所需石油。

上述要求匿名的政府官員說，印度為了出租儲油空間，早已開始出售戰略儲油，以騰出空間，因此釋油僅是「象徵姿態」。

印度去（2020）年利用國際油價低廉大量購油，擴增戰略儲油，今（2021）年稍早重新檢討戰略儲油政策，計畫出售半數儲油，並將騰出的儲油空間租給印度和外國公司。

由於550桶石油儲存空間已租給阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Company），印度必須出售1300萬桶石油才能騰出足夠空間。

另一名消息人士說，管理戰略儲油的印度戰略石油儲備有限公司（Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd）已出售約500萬桶戰略儲油。

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責任編輯：羅元祺

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