【劇評】Disney+《曼達洛人》：不需龐大背景知識、也能享受觀影樂趣的《星際大戰》系列佳作

躍上串流IP，開拓新客群

迪士尼於2012年以40.5億美元收購盧卡斯影業，看重的是《星際大戰》系列在品牌、電影、電視、周邊玩具，與主題公園的獲益能力。而隨著迪士尼帝國日漸龐大，《星際大戰》系列在迪士尼的規劃下，除了傳統的電影、玩具、主題公園外，也開始有了電玩、動漫，最後推出真人電視劇《曼達洛人》。

迪士尼買下盧卡斯影業，要的就是星戰系列背後龐大的科幻神話架構，以此在不同媒介上，自觀眾身上持續獲利。雖然盧卡斯影業長期在美國電影以技術著稱，但都只拍電影，而一直沒有推出電視劇。

電視劇涉及製作時程與行銷、上架，較為繁瑣。若僅是拍攝製作然後出售，可能不是喬治盧卡斯想追求的目標。但迪士尼挾帶著龐大的影視帝國資源，自然會將星戰的創意價值極限化。收購之後，除電影正傳第七、八、九集外，於2014年到2018年推出四季3D影集《反抗軍起義》，獲得廣泛好評。

影集的時間長度，足以讓自己主導編劇的喬治・盧卡斯（ George Lucas ）能更細膩的講述星戰故事，並呈現其科幻世界觀。這部動畫影集也被星戰迷認為比正傳更能傳達星戰世界的迷人之處。視野不單只聚焦在天行者家族兩代恩怨，更描寫了諸多英雄與配角的血淚，更貼近人生。

但真人電視劇卻一直到迪士尼擁有自己的網路串流平台Disney+後，於2019年才正式推出影集《曼達洛人》，至今已播出兩季，第三季也即將推出。在CG盛行、科幻影視文本爆發的網路串流時代，電視劇的製作精緻度早已不輸電影，在此前提下，迪士尼在有了Disney+，確定可「百分百自己獲利」時，才比照星戰電影規格，推出《曼達洛人》，以免被電視平台分潤。這也是商業運作上的考量。

相較電影正傳第七、八、九集，那集中在天行者家族故事的三部電影，因為口碑與故事過於商業思考，不是配角淪為笑柄，就是懷舊然後灑狗血的故事，令許多觀眾為之吐槽。

非出自喬治・盧卡斯主導、由他人製作編劇的後三部曲，令星戰迷與非星戰迷都為之失望。但推出不久的兩季《曼達洛人》卻意外地好，監製Jon Favreau不但復刻了喬治・盧卡斯星戰系列的精神，而且在他的詮釋下，一個星戰正史外，由配角在共和國邊緣的銀河角落，寫下一頁星戰宇宙的神話。

Photo Credit: Entertainment Weekly

擺脫電影大故事，用日常刻劃出敘事

《曼達洛人》最成功的地方，就是透過一場又一場的冒險，帶出兩位主角曼達洛人丁・賈林跟「尤達寶寶」格魯古，兩人之間難分難捨的的「父子情」。這條主線貫穿兩季16集的故事，讓觀眾看得如癡如醉。

這部影集最亮眼的地方，就是非常以電視劇那種家庭倫理劇的思考，集中在角色的人性化。喬治魯卡斯的星戰電影世界走的是太空史詩神話，搭配天行者家族的的各種衝突，以傳統英雄敘事作為切片，來切入他虛構的漫長星際史。所以故事軸除主角們的情感，常只論大型歷史事件，缺乏小人物感（他人經手的七、八、九集想補充這種感覺，但失敗）。

但Jon Favreau則是用平常影集講故事的方式，主角們不會出口就是歐美宮廷劇式的名言佳句，很多時間花費在不同角色瑣碎的日常生活小事，然後透過那些小事，以曼達洛人丁・賈林的視野，組合出星戰小人物的悲歡離合。這在步調與氣氛上扣合《反抗軍起義》的迷人之處，也成功吸引到許多非星戰迷的目光。

因為觀眾不需要了解星戰系列的龐大背景，無須腦補想像未知的細節，從影集中就可以獲得單純的觀影樂趣。最明顯的地方就是，《曼達洛人》作為星戰宇宙的一環，片中登場人物、種族、背景、環境、器物、細節，全都可考，都是曾出現在其他星戰文本的元素。

即便觀眾從未看過其他星戰文本，也可以直接無視所有科幻設定，直接感受人物故事的魅力。最迷人的地方是，如果把片中所有科幻與星戰元素拿掉，想像故事發生在20或21世紀的現實都市中，曼達洛人丁・賈林跟「尤達寶寶」格魯古就很像小池一夫、小島剛夕創作的《帶子狼》的模式，無論是拿武士刀或只是拿機關槍，一個又一個敵人進行冒險，然後踏上追尋人生的旅程。片中不同種族與物件，都可以可用現實事務替換，但感人的劇情完全沒改變。因為故事有肉有血。

《曼達洛人》的核心在於丁・賈林的性格。他是戰爭孤兒，被曼達洛人的極端教義派收養，成為曼達洛人，謹守教條文化。但他冷酷中帶著心軟，總是毫不算計，然後常常被騙。他是賞金獵人，卻在任務中被客人（帝國餘孽）想要的商品（格魯古）打動，勾起自己的童年，父愛大生，因此搶走格魯古，想送格魯古回家，因此跟帝國殘黨開啟了長達兩季的戰爭。

兩季的故事都在處理丁・賈林送格魯古回家過程的種種冒險。而劇中篇幅最長的細節，全都花在極其可愛的格魯古跟丁・賈林的的對手戲。格魯古惹事裝可愛的畫面就不知凡幾，丁・賈林卻像慈父一般容忍，旅程中，兩人逐漸生出難以分離的情感，也勾動觀眾的情緒，想要看到結果。

這個設定搭配劇中無所不在的星戰元素，無論新創或是懷舊的人物器物，都讓觀眾獲得絕佳的科幻影視體驗。反星戰套路的敘事模式，更讓每集的單元劇都顯得很有看頭。以第二季第二集為例，那集的故事超級簡單，這對丁・賈林為了從蛙女士的先生處問到其他曼德洛人的下落（好送格魯古回家），只好護送蛙女士去找先生。途中為了躲避共和國戰機，飛船失事，遇到大蜘蛛，然後在共和國駕駛的幫助下打死大蜘蛛，化解誤會，繼續踏上護送之路。

就劇情推動來說，這根本就只是飛船從A點到B點的過場，是星戰電影中一句對白或兩秒畫面就交代過的事，偏偏花了一集時間，去描述蛙女士的趣味感，以及丁・賈林拿格魯古沒辦法（他一直在偷吃蛙女士產下的蛋）的橋段。這跟大敘事毫無關係，就只是要表現人物性格與父子情，但過程就是好看。

這些無謂細節反而總能襯托出丁・賈林的性格，構成觀影趣味，所以總是好看。這在星戰電影中，都只是吉光片羽的一瞬，卻其實是《曼達洛人》的重心。這種細節的強化感，帶出了許多懷舊或新創的星戰元素，不懂得人看得有趣，星戰迷看得心醉。在星戰精神中，重新詮釋了星戰故事，非常高明。

而傳統的星戰電影高潮，在第二季的結尾也毫不馬虎。第二季最後，在帝國餘孽成功抓到格魯古後，丁・賈林帶著曼達洛人公主（她想從餘孽手中奪回曼達洛的權力象徵：黑色光劍）陷入暗黑帝國兵的包圍中，故事的最高潮是格魯古招喚的「最後」絕地武士終於登場，他以一柄光劍，刷刷刷地幹掉十幾隻暗黑風暴兵，然後前來接走格魯古。

如果觀眾知道那個絕地武士，就是星戰三部曲的主角路克天行者，會因此激動不已。如果不知道，也可以直接感受到為何兩季中的角色，無不把絕地武士當成神話的存在。路克天行者最後的登場，把丁・賈林與格魯古直接與星戰系列的主線「天行者與絕地」產生連結，也這「父子情」的敘事告一段落，畫下完美句點。

之後的第三季無論會怎麼開展，丁・賈林（可能會幫公主復國）與格魯古（找回絕地訓練的記憶）的故事都會走入下一階段。故事雖然看似完結，但Jon Favreau成功塑造的兩位主角已深得人心。觀眾會想看後續發展。以星戰IP來說，《曼達洛人》無疑是成功的影集。

至於第三季會怎麼走，看時程大概也即將播映，讓人甚是期待。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航