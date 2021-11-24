2021/11/24,
國際

梅克爾丈夫罕見受訪稱不打疫苗是「德國人懶惰自滿」，強制接種與否將成新政府難題

梅克爾丈夫罕見受訪稱不打疫苗是「德國人懶惰自滿」，強制接種與否將成新政府難題
圖為德國下薩克森（Lower Saxony）邦政府宣傳疫苗接種的廣告，上頭寫著「我們的未來！接種，不然就感染」。｜Photo Credit: AP / 達志影像

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疫情加劇激起德國是否要追隨奧地利腳步，祭出疫苗強制令的辯論，衛生部長史潘對此持「懷疑」態度，但公衛專家勞德巴赫說「再也不能排除」這一措施，若要擊敗Delta變異株，強制令甚至可能是「無法避免的」。

歐洲COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情再度升溫，德國昨（23）日境內7天發病率居高不下，衛生部長史潘（Jens Spahn）呼籲進一步採取COVID-19防疫限制，但對於「強制疫苗令」持保留態度。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的丈夫邵爾（Joachim Sauer）23日在義大利接受媒體訪問時，指責許多德國人不打疫苗，「一部分是因為德國人具備某種程度的懶惰和自滿。」

部分地區已取消耶誕市集，「疫苗強制令」將成新政府難題

（中央社）德國衛生部長史潘23日呼籲進一步採取COVID-19防疫限制，在國內感染率創新高之際遏止病例「劇烈」激增，而美國建議民眾勿赴德國旅行。

德國國家級疾病防治機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）數據顯示，境內7天發病率（上週每10萬人感染人數）23日達399.8人，高於前（22）日的386.5人。

史潘呼籲，更多公共場所應只限於已接種疫苗、或最近染疫康復且採檢陰性民眾才可前往，以遏止德國第四波疫情。

他未排除封鎖措施，但稱將視地區而定。薩克森（Saxony）及巴伐利亞（Bavaria）等部分疫情嚴重地區，已實施取消耶誕市集等措施。

史潘告訴《德國電台》（German Radio）：「疫情不僅嚴重，德國部分地區目前疫情劇烈。我們現在必須移動更多病患，因為重症加護病房已滿，那不只影響COVID-19患者。」

德國及鄰近的丹麥確診病例激增，促使美國疾病管制暨預防中心（CDC）前天建議不要前往兩國旅行，並將對兩國的旅行建議提高到「第4級：風險非常高」。

《中央社》報導，史潘將疫情升溫歸咎「傳染力非常高的Delta變異株」，他並警告，這種情況意味到這個冬天結束時，每個未接種疫苗的人可能都會染疫，而且其中有些人會病重不治。德國到處可打到免費疫苗，但只有68％民眾完整接種，專家指出，全國疫苗覆蓋率太低，難以控制住疫情。

疫情加劇激起德國是否要追隨奧地利腳步，祭出疫苗強制令的辯論，史潘對此持「懷疑」態度，但公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）說「再也不能排除」這一措施，若要擊敗Delta變異株，強制令甚至可能是「無法避免的」。

《路透社》報導，德國第四波疫情已讓愈來愈多政治人物支持強制疫苗接種，這措施在德國社會仍是意見分歧，將是新政府要面對的挑戰之一。

黑森邦邦長布菲耶（Volker Bouffier）表示，COVID-19疫情即將再起，「面臨一波未平、一波再起的疫情，要嘛我們每次都實施防疫措施，不然就是我們成功提升疫苗接種率。」

在德國目前約莫是7.3％的人口已接種過加強劑疫苗，不少地方的人們則大排長龍地等著排隊接種，史潘已試圖穩定疫苗的供應。

梅克爾丈夫罕見受訪，批部分德國人「懶惰」不打疫苗

（中央社）德國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數遽增之際，總理梅克爾的丈夫邵爾23日指責未接種疫苗的德國人都太「懶惰」。

跟法國、義大利或西班牙等其他西歐國家相比，德國COVID-19疫苗接種率較低，完整接種者僅占總人口的68％，這也被認為是德國疫情捲土重來的原因之一。

邵爾在義大利接受《共和報》（La Repubblica）訪問時表示：「還有三分之一的人口拒絕遵循科學發現，這非常令人吃驚。」

人在義國進行學術訪問的邵爾說，許多人不打疫苗，「一部分是因為德國人具備某種程度的懶惰和自滿。」

邵爾指出，「另外一群人（之所以不願接種疫苗）則是基於個人信念，這是一種意識形態反應，他們認為這是『疫苗獨裁』」，這類人也包括醫生和科學家在內。

邵爾強調，在疫情期間，安全有效的疫苗研發速度之快堪稱「奇蹟」，相形之下德國人的「疫苗猶豫」更加令人遺憾。

邵爾與妻子梅克爾都是量子化學家。這對夫婦行事低調，尤其邵爾很少接受媒體採訪。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺

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