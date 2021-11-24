超商攻擊事件政院研擬緊急通報，徐國勇提議配備「辣椒噴霧」遭立委質疑：店員敢用嗎？

（中央社）針對近日發生在街頭與超商的治安事件，行政院長蘇貞昌昨（23）日指示內政部、經濟部與超商業者討論提供超商人員防衛性器具，及研議建立緊急通報系統；另外，他也要求提高聚眾鬥毆事件起訴率。

近日頻傳治安事件，包括台中、桃園超商人員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及昨天新北也發生槍擊案。蘇貞昌23日下午主持例行治安會報，政院發言人羅秉成會後與內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、經濟部次長林全能舉行記者會說明相關因應作為。

針對超商攻擊事件，羅秉成轉述，蘇貞昌指出，台灣超商24小時營業、無所不在，是生活中不可或缺的補給站，也是街角明亮的代名詞，帶來安全便利且融入庶民生活。

蘇貞昌：研議緊急通報系統、提升自我防衛能量

蘇貞昌說，為提升超商營業安全，遇到相關事件可以更快速反應，請內政部、經濟部研議建立超商保全的直接緊急通報系統，縮短報案時間差，讓警方及時到場。

蘇貞昌也表示，應提升超商軟硬體自我防衛能量，可為超商人員提供必要的防衛性器具；徐國勇在記者會中補充指出，防衛器具部分，辣椒水操作方便、立即可以處理，其他例如電擊槍涉及警械、器械問題，則需要經過相當程度的討論。

另外，警政署目前有APP視訊報案系統，蘇貞昌要求應讓超商人員熟知，並請警方加強超商巡邏，提高見警率，迅速將不法份子逮捕法辦，維護超商人員安全。

徐國勇表示，對超商人員遭遇不幸，警政署會檢討、加強維護安全，已要求配合超商的保全業者等，檢討巡邏路線，在不增加員警負擔下，增加見警率。

至於超商大夜班是否能增加為2人值班，林全能表示，是否能2人值大夜班，須看超商經營模式。

羅秉成補充指出，業者經營有商業考量，但大夜班值班風險較高，後續溝通上，業者若能在成本考量、負擔許可情況下，由2人值大夜班，對人員安全保護自然會有所提升。

另外，針對聚眾鬥毆事件，羅秉成轉述，蘇貞昌會中指出，相關施暴者背景分析後，都有高風險家庭的因子，教育部要加強關懷與通報，若可初期及時發現，透過社會安全系統的介入，就能少一個新生人口進入幫派，減少對社會的危害。

蘇貞昌也說，《刑法》150條聚眾鬥毆罪修正後，去（2020）年已經施行，但修法後相關起訴率有待加強，應加強員警對相關犯罪證據收集的教育訓練，完整蒐集犯案手法等資訊，呈現法律構成要件，以利檢方起訴。

除了警方之外，蘇貞昌也請法務部加強內部溝通，讓檢察官掌握修法意旨、釐清修法見解等，希望達成維護社會目的，不讓街頭傷人憾事一再發生。

徐國勇也在記者會上補充表示，《刑法》150條修法後的犯罪構成要件已變更，只要3人以上在公共場所，即構成要件，警政署會加強刑事警察訓練，強化移送書敘述；他也說，目前檢警的法律見解仍不同，警政署會加強和法務部溝通。

徐國勇提辣椒噴霧「樂觀其成」

徐國勇23日也表示，對超商店員遭遇不幸，警政署會檢討、加強維護安全，他要求增加見警率，例如配合超商的保全業者等，檢討巡邏路線，在不增加員警負擔下，增加見警率。對超商安全維護，會跟經濟部、超商業者研議，讓夜間值班店員更加安全。

徐國勇表示，現在超商自動門打開時，都只說「歡迎光臨」，希望能多加一句宣導「防疫期間請戴口罩」，不用讓店員一一提醒顧客而產生不愉快事件，並在門口貼告示，可相當程度減低店員負擔。

徐國勇說：

至於防衛器具的問題，「立即可處理的就是辣椒噴霧、辣椒水」，容易且操作方便，馬上可以購得，「業者要馬上使用、準備，是樂觀其成」；其他例如電擊槍涉及警械、器械問題，是警械條例所規定的，涉及社會治安要經過相當討論，會再跟超商業者討論。

陳家欽表示，掃黑絕對不可能鬆手、也不可能中斷，政府非常重視掃黑，這也是警政署的重點工作；對暴力絕對零容忍，只要發生街頭暴力，快打部隊立即趕到現場、逮補現行犯移送法辦，這些施暴者如果離開現場，也會請警方拘提到案、嚴懲到底。

陳家欽表示，如果是幫派間的仇恨、利益衝突，會調查犯罪動機，對於不法利益來源會追查到底、截斷犯罪金流。

立委憂：超商店員真的敢用嗎？

對於徐國勇稱辣椒噴霧可立即取得使用表示「樂觀其成」，有部分立委們則認為這不是解決之道。

《中央社》報導，時代力量立委王婉諭對媒體表示，實際敢用的超商店員有幾個？還是反而讓他們擔心，使用過後是否會被告防衛過當？未來若治安問題沒有解決，是不是還要建議超商店員穿防彈背心自保？

王婉諭批評，這樣的政策，實在讓人不敢恭維，無疑是把治安問題卸責給第一線的服務業人員，讓民眾，甚至是實際值大夜班的超商員工加深對治安、對政府的不信任。

《風傳媒》報導，民眾黨立委賴香伶也提到，深夜值班的超商員工被暴力攻擊喪命，令許多人相當恐慌，超商員工紛紛自備辣椒水、防狼噴霧劑等防衛工具，平常冷門的辣椒水、防狼噴霧劑這幾天賣到缺貨。

賴香伶表示，自己的助理昨晚跑了好幾家店才買到防身用的防狼噴霧劑。質疑社會安全網破了大洞，民眾卻只能買辣椒水自救；她要問蔡英文總統，就職演說宣示「要把社會安全網的漏洞補起來」，「補在哪裡？」

不過《聯合報》報導，有資深警員表示，辣椒水不會要人性命，民眾均可合法持有，若緊急時刻使用，通常噴一次就見效，不太會防衛過當。若臉部被噴到辣椒水，5秒內眼睛會有強烈刺痛、灼熱感，無法睜眼讓人失去行動能力，頭皮發麻非常痛苦，且效用約持續一小時。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺