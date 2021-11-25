宏都拉斯大選在野黨可能勝出，台灣即將再失去一個邦交國？

文：德國之聲中文網（路透社）

宏都拉斯總統大選將在28日登場，兩名候選人在選前的最後週末各自舉行造勢活動。路透社指出，這場大選可能決定台灣是否會失去宏都拉斯這個邦交國，北京也高度關注。

宏都拉斯是台灣的15個邦交國之一，中華民國與宏都拉斯已建交80年。這屆總統大選，現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）所屬的政黨正面臨來自在野黨的嚴峻挑戰。

由幾個主要在野黨支持的總統候選人、前總統塞拉亞（Manuel Zelaya）的妻子秀瑪菈・卡斯楚（Xiomara Castro）在民調中取得領先。卡斯楚在競選中誓言若當選將帶來改變，包括與中國建立外交和經貿關係。這將意味與台灣斷交。

台灣外交部長吳釗燮週一（22日）在立法院被問到相關問題時表示，不論宏都拉斯大選結果如何，「邦交沒問題」。吳釗燮指出，和執政黨候選人關係很好、和反對黨候選人也建立非常密切的溝通關係，「現在看起來邦交沒問題。」

若左翼反對黨的卡斯楚擊敗執政黨候選人納斯里・阿斯富拉（Nasry Asfura）結束該政黨十幾年的統治，卡斯楚將成為宏都拉斯首位女總統。

「我們要幹掉獨裁政權，」卡斯楚在週日對數千名支持者大聲地說。她認為，執政黨是獨裁政權，應該要被推翻，她的競選綱領是反貪腐，同時也支持墮胎部分合法化以及與中國建立外交關係保持開放態度。

她並說：「作為一個團結的反對黨，我們對如此多的竊盜、腐敗及販毒行為已經說得夠多了」，並指出葉南德茲的弟弟，今（2021）年早些時候在美國因毒品指控而被定罪。

美國關注

美國負責西半球事務的助理國務卿布賴恩・尼可斯（Brian Nichols）週日（21日）抵達宏都拉斯，並在舉行會談前會見了當地的選舉監督機構。

在週一（22日）與宏都拉斯國家選舉委員會官員舉行會談之前，他和當地的選舉監督機構，他在推特上寫道「我強調了美國對宏都拉斯自由、公正、透明和和平選舉的支持。」

另一名候選人是今年63歲的阿斯富拉，他擔任了兩屆首都市長。儘管在最近的民意調查中處於劣勢，他在週日（21日）的造勢活動上，仍表示對勝選有信心。

他說：「我們將創造工作和機會，努力開展社會項目，為整個國家帶來進步和發展。」路透社稱，與卡斯楚不同，阿斯富拉並未提供詳細的競選綱領。

本月初的一項民意調查顯示，卡斯楚以17個百分點的優勢領先，但部分分析家仍認為選情會很激烈。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航