美國老牌音樂大獎葛萊美音樂獎,於台灣時間11月24日凌晨公布2022年的入圍名單。攤開本屆名單,最大贏家為爵士音樂家喬恩巴蒂斯特(Jon Batiste),總計提名11項大獎成為此階段的領跑者。

此外,包含小賈斯汀(Justin Bieber)、蜜桃貓朵佳(Doja Cat)、H.E.R.以8項提名緊追在後,而近年崛起的怪奇比莉(Billie Eilish)以及「超級新人」奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)則是並列入圍7項。

而也值得一提的是,韓國天團防彈少年團(BTS)也憑藉《Butter》入圍最佳流行對唱/組合獎(Best Pop Duo / Group Performance),這是BTS連續兩年獲得該獎項提名,同時也是韓國團體的首次壯舉。除了葛萊美獎之外,BTS在11月22日全美音樂獎(AMA)頒獎典禮也榮獲「最受歡迎組合」、「最受歡迎歌曲」,更拿下「年度藝人」大獎,成為第一組獲得此獎的亞洲藝人,寫下歷史新頁。

本屆葛萊美獎競爭激烈,四大通類獎項從原來的8個入圍名額增加到10個,根據外媒《綜藝報》指出,美國錄音學院首席執行長小哈維梅森(Harvey Mason Jr.)表示, 今年的報名數量寫下瘋狂的數字,同時這也是令人難以置信的機會,讓學院能夠向更多藝術家致敬,並照亮他們的美妙音樂。

葛萊美獎的入圍名單,是由美國錄音學院的會員投票選出,該機構由大約由1萬2000名音樂製作人組成,其中包含唱片藝術家、詞曲創作者、製作人、混音師等相關職業。

至於今年的一些相關亮點統計,奧莉維亞羅德里戈在四大通類中皆有提名,而除了最佳新人之外,她在所有入圍的類別中,都將面臨來自怪奇比莉和Lil Nas X的競爭;阿巴合唱團憑藉〈I Still Have Faith In You〉首次角逐年度最佳製作;泰勒絲憑藉專輯《Evermore》連續兩年獲得最佳專輯提名,但泰勒絲今年只入圍這一項目;酷玩樂團的單曲〈Higher Power〉讓他們獲得第36次葛萊美獎提名;經過本屆葛萊美獎之後,美國饒舌天王Jay-Z成為葛萊美史上提名次數最多的藝人,共獲83次提名。

第64屆葛萊美獎將於美國時間2022年1月31日(台灣時間2月1日)於洛杉磯舉行頒獎典禮。

2022第64屆葛萊美獎入圍名單

年度製作(Record of the Year)

I Still Have Faith In You - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber Ft. Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat Ft. SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

drivers license - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic

年度專輯(Album of the Year)

We Are - Jon Batiste

Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Back Of My Mind - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evermore - Taylor Swift

Donda - Kanye West

年度歌曲(Song of the Year)

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys & Brandi Carlile

drivers license - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R.

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat ft. SZA

Leave The Door Open - Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon

Right On Time - Brandi Carlile

年度新人(Best New Artist)

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

最佳流行歌手(Best Pop Solo Performance)

Anyone - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

drivers license - Olivia Rodrigo

最佳流行重唱(Best Pop Duo / Group Performance)

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely - Justin Bieber & benny blanco

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

Kiss Me More - Doja Cat ft. SZA

最佳流行演唱專輯(Best Pop Vocal Album)

Justice (Triple Chucks Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

SOUR - Olivia Rodrigo

最佳舞曲/電音專輯(Best Dance / Electronic Album)

Subconsciously - Black Coffee

Fallen Embers - ILLENIUM

Music Is the Weapon (Reloaded) - MAJOR LAZER

Shockwave - Marshmello

Free Love - Sylvan Esso

Judgement - Ten City

最佳搖滾專輯(Best Rock Album)

Power Up - AC/DC

Capitol Cuts - Live From Studio A - Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell

Medicine At Midnight - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney

最佳另類音樂專輯(Best Alternative Music Album)

Shore - Fleet Foxes

If I Can't Have Love, I Want Power - Halsey

Jubilee - Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams - Arlo Parks

Daddy's Home - St. Vincent

最佳當代都會專輯(Best Progressice R&B Album)

New Light - Eric Bellinger

Something To Say - Cory Henry

Mood Valiant - Hiatus Kaiyote

Table For Two - Lucky Daye

Dinner Party: Dessert - errace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Studying Abroad: Extended Stay - Masego

最佳節奏藍調專輯(Best R&B Album)

Temporary Highs In The Violet Skies - Snoh Aalegra

We Are - Jon Batiste

Gold-Diggers Sound - Leon Bridges

Back Of My Mind - H.E.R.

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

最佳饒舌專輯(Best Rap Album)

The Off-Season - J. Cole

Certified Lover Boy - Drake

King's Disease II - Nas

Call Me If You Get Lost - Tyler, The Creator

Donda - Kanye West

最佳鄉村專輯(Best Country Album)

Skeletons - Brothers Osborne

Starting Over - Chris Stapleton

The Marfa Tapes - Jack Ingram, Miranda Lambert & Jon Randall

The Ballad of Dood & Juanita - Sturgill Simpson

Remember Her Name - Mickey Guyton

最佳影視媒體作品作曲專輯(Best Compilation Soundtrack for Visual Media)

Cruella (Various Artists)

Dear Evan Hansen (Various Artists)

In The Heights (Various Artists)

One Night In Miami... (Various Artists)

Respect - Jennifer Hudson

Schmigadoon! Episode 1 (Various Artists)

The United States Vs. Billie Holiday - Andra Day

最佳影視媒體作品歌曲(Best Song Written For Visual Media)

Agatha All Along [From WandaVision: Episode 7] - Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez Featuring Kathryn Hahn, Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall & Gerald White

All Eyes On Me [From Inside] - Bo Burnham

All I Know So Far [From P!NK: All I Know So Far] - P!nk

Fight For You [From Judas And The Black Messiah] - H.E.R.

Here I Am (Singing My Way Home) [From Respect] - Jennifer Hudson

Speak Now [From One Night In Miami...] - Leslie Odom, Jr.

年度非古典製作人(Producer of the Year, Non-Classical)

Jack Antonoff

Rogét Chahayed

Mike Elizondo

Hit-Boy

Ricky Reed

最佳音樂錄影帶(Best Music Video)

Shot in the Dark - AC/DC

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon

Happier Than Ever - Billie Eilish

MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

good 4 u - Olivia Rodrigo

