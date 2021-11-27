樸素清廉又低調，沒人想到張高麗會和震驚世界的性醜聞扯上關係

文：德國之聲中文網（法新社等）

75歲的中共退休高官張高麗，原本有著相對清廉的記錄和共產黨幹部威嚴的氣質形象，在此之前，沒有任何跡象表明他會和一件震驚世界的性侵醜聞扯上關聯。

曾獲溫布敦公開賽、法國公開賽雙打冠軍的中國女子網球名將彭帥，11月初在新浪微博發帖，控訴張高麗在十多年的時間中屢次強迫與她發生性關係。彭帥稱，張高麗在任天津市委書記期間就開始與她發展婚外情；2014年，在一場比賽過後，彭帥被張高麗在其寓所強迫發生性關係，而張高麗妻子對此知情卻未加阻止。

彭帥在帖文中承認「感情這東西很複雜，說不清，從那日後我再次打開了對你的愛」、「性格是那麼的合得來好像一切都很搭」、「你總怕我帶什麼錄音器，留下證據什麼的。是的，除我以外我沒留下證據證明」、「我知道對於您位高權重的張高麗副總理來說，你說過你不怕。但即使是以卵擊石、飛蛾撲火自取滅亡的我也會說出和你的事實。」

隨後，整個國際網壇都開始為彭帥的處境感到擔憂。她的控訴貼大約只過了半小時就被刪除，在隨後的三個星期中，彭帥也沒有任何公開露面。

張高麗也同樣沒有出現在公眾視野中，對彭帥的指控亦沒有任何公開回應。

低調順利的官場生涯

張高麗1946年出生於福建晉江，畢業於廈門大學經濟系。畢業後，在廣東省的茂名石油公司任職十多年。80年代中期步入政壇，陸續出任廣東省副省長、中共廣東省常委等職務。

隨後，在先後擔任深圳市、山東省、直轄市天津的黨政一把手後，他在2012年升任中共中央政治局常委、2013年出任國務院副總理，步入了中國的權力中樞。他順利地完成了五年任期，2017年中共十九大上卸任政治局常委、2018年全國人大上卸任副總理，宣告退休。

在以習近平為核心的七人常委會中，張高麗排名第七。期間，他監督了許多重大基建工程的實施，與此同時又保持低調。

香港中文大學政治學者林和立在接受法新社採訪時指出，張高麗的五年任期並不顯眼，「他沒有在任何特定的方面出類拔萃，也沒有與任何特殊的成就有關聯。」

他在卸任退休前，還曾任冬奧會工作領導小組組長，負責2022年北京冬奧籌辦工作。在擔任此職務期間，他曾在2016年夏天接待過來訪的國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）。

就在11月21日，巴赫與彭帥進行了約半個小時的視訊通話，彭帥稱自己一切安好。

此外，張高麗還被認為與現總理李克強關係較近，並且被視為前領導人江澤民的親信之一。95歲的江澤民據信依然對中國政壇具有一定的影響力。

政治學者林和立指出，張高麗能步入中共權力中樞，與強勢領導人的提攜不無關係。而且他保持低調，沒有被牽連入腐敗案件，「他的任職記錄相對比較乾淨。」

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