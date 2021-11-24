本土+0、境外+5：居家隔離檢疫者完整接種滿2週，外出奔喪或探視時間放寬為4小時

中央疫情流行指揮中心公布今（24）日COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增5例境外移入確定病例，無新增本土和死亡案例。

指揮中心也宣布有條件放寬居家隔離／檢疫者外出奔喪或探視時間，完整接種疫苗超過2週，取得核酸檢驗陰性報告者，採檢2天內每天外出1次、每次4小時為原則。

有條件放寬居家隔離／檢疫者外出奔喪或探視

指揮中心公布，國內新增5例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（3例，案16651、案16652、案16654）、新加坡（案16653）及印尼（案16655）入境，入境日介於今（2021）年11月10日至11月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心表示，基於國內疫情已逐步趨緩，為兼顧民眾需求與防疫，且考量完成疫苗接種可降低感染風險，即日起有條件放寬居家隔離／檢疫者外出奔喪或探視時間，相關規定說明如下：

已完成COVID-19疫苗應接種劑次並達14天以上者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次4小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。 未完成COVID-19疫苗接種或已完成應接種劑次但未達14天者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次2小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。 倘仍有外出需求，可再循前開程序提出申請，次數不限1次。 有關上述對象疫苗認可範圍，不論於國內或國外接種，疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單（WHO EUL）或我國核准緊急授權使用或專案製造，由民眾出示接種紀錄或證明認定。

指揮中心提醒，考量醫院或奔喪地點易人群聚集且具傳播風險，為加強外出時之防護措施，確保大眾安全，籲請申請人需配合填寫防疫檢核表，探病者需先取得該醫院同意後才可探視，並應遵循居家隔離／檢疫期間外出探視、奔喪或辦理喪事次數與時間限制，及外出時不得搭乘大眾運輸工具，落實全程佩戴口罩、保持安全社交距離及落實手部衛生等規定。

指揮中心說明各年齡層接種率，青少年第二劑本週日開會討論

陳時中說明各年齡別的疫苗接種率，第一劑最高為18－29歲，接種率為91.6％；第二劑最高落在65－74歲，接種率為76.9％。陳時中也說明，23日疫苗施打了20萬6906劑，人口涵蓋率第一劑為77.25％、第二劑為49.81％。

陳時中表示，第15期疫苗預約已於今天中午12時截止，BNT疫苗完成預約的人數為143萬2240人、AZ疫苗為26萬3747人，以及莫德納疫苗為9萬5581人。三款疫苗的預約率分別為50％、35％和12％。

至於12－18歲是否建議接種第二劑疫苗，陳時中回應將於11月28日邀集專家再度開會討論。

有關跨年活動的防疫規範，陳時中初步透露今年規範「只會鬆，不會緊」，考量到台灣疫情趨緩，且民眾已有接種疫苗，多了一層保護力。

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核稿編輯：羅元祺