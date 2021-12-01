《李崇建談冰山之渴望》：冰山是個內在工程，當內在改變了，外在的問題就不是問題了

文：李崇建

內在是人的根源

朋友M從事自由業，經濟狀況沒問題，工作時間又可掌握，但他將重心放在工作，努力忙於賺錢，生活品質大打折扣，也疏忽了家庭。

既然從事自由業，應該調整工作比重，求更好的生活質量，但是他並不願意。他的身心彷彿被困住了，常抱怨自己很疲憊。

為何不做出調整呢？M給出一個理由：「我沒辦法調整。如果我不多賺點錢，我會感到很害怕，沒有安全感。」

無論局外人怎麼說，也無法讓M改變。

M的例子很常見，生活陷入循環，卻又不得不如此，M感到相當無奈。但局外人亦常感嘆，既然工作時間自由，經濟條件又許可，為何不調整時間，讓生活品質更好呢？

以冰山圖像檢視，「時間用於工作，努力忙於賺錢」是冰山上層的事件。那麼，從M的說法看來，驅動M努力賺錢的，是什麼力量呢？

看來是M的「害怕」與「不安全感」。

透過探索，覺察與改變

M若要解決受困狀況，不是減少賺錢時間，也不是增加賺錢時間，而是探索他的「害怕」。不讓「害怕」主宰他，減少「害怕」對M的控制，讓M脫離慣性的思維，脫離慣性的應對迴圈。

當M能面對「害怕」，理解、掌握、減少或者克服「害怕」，那麼M是否要賺錢，要投注多少時間，他都可以自由決定。

冰山是個內在工程，當內在改變了，外在的問題就不是問題了。

如果M願意探索，願意當自己的主人，而不是讓害怕當主人，我會對M進行提問，以下羅列可能的問句：

不投入工作，你會害怕呀？你要談談害怕嗎？

你害怕什麼呢？

這個害怕多久了？

這個害怕怎麼來的？

類似的害怕，是從小就有呢，還是出社會工作才有的？或是進入家庭之後？

引發你對金錢害怕的那個事件，可否說說？

那個事件帶來什麼樣的衝擊和觀點？對你是好的嗎？

你怎麼看待害怕？

你期待害怕減少嗎？

你想做害怕的主人嗎？

你願意靠近害怕嗎？

當你害怕的時候，你是有價值的嗎？

你接納害怕中的自己嗎？

當你害怕的時候，你怎麼看待自己？

這樣的談話，圍繞著年表與冰山，旨在探索過去的影響，以及內在的衝擊。透過探索，讓M覺察，讓M決定自己，成為自由的人。而最後三個問句，落在「渴望」與「自我」層次，也是問話的目標，讓M面對生活、工作時，能感到有價值，接納自己，感到自由，體驗自己的能量，體驗自己的生命力。

「害怕」是感受層次，位於冰山水平面下。一般人知道自己害怕，卻不知道自己被害怕控制，不知道如何靠近害怕，不知道害怕從何而來，也不知道如何應對害怕……

當內在的「害怕」成了主題，往水平面下的內在探索，問句就環繞著害怕的成因、過去的事件、對害怕的觀點、對害怕的期待、面對害怕時的渴望，以及害怕時的自我。

一般人看重問題，想從外部解決，卻忽略問題成因。若不從內在入手，往往徒勞而無功。

比如上一章的例子，沉迷網路的少年C，他的家人尋到了網咖，對著C的行為破口大罵，或者好言相勸，或者說之以理。家人重複著過去的應對，殊不知過去的應對，正是C如今沉迷網路之因。

探索C的內在，讓C覺察煩躁、改變觀點，讓C面對期待失落，讓C成為自由的人，感受到身為人的價值，C才會改變。

一般人想解決問題，透過的方式是說服、說理、命令，或者指責。即使對方聽懂了，也沒有辦法做到，因為內在的改變需要深刻體驗，需要在渴望處工作。

一般建議的方式是提問，亦即好奇對方。

透過表達，連結渴望

不只幫助人改變，當父母、教師、伴侶、同事或者朋友想要表達關懷，表達看重對方，想讓人有力量、感受到被重視、感到有價值，或者讓人感到被接納，這些都是渴望層次的連結。

但是一般人的表達，常常讓對方無感，反而得到反效果。

比如，妻子因為家事做不完而生氣，先生表達：「你辛苦了。」妻子不一定能感受到關懷，也不一定感受到自己有價值。

比如，孩子因為考試失利而失落，家長表達：「下次再加油。」孩子不一定能感受到自己被接納，也不一定感受到被愛。

原因是，表達者對於被表達者有期待，而忽略了真正的接納：先生期待妻子不生氣；家長期待孩子繼續努力。

表達者忽略渴望層次，有幾個要素。其一是表達者在表達時，需能連結自己的渴望。其二是表達者的表達，單純只是想傳遞連結，並非企圖解決問題。其三是表達者的表達，若能傳遞給對方，對方的渴望即能獲得連結；若不能連結，也能夠接納，持續給予關懷。

在冰山的隱喻中，渴望與自我層次，是不易理解的兩個層次。若僅以概念理解，很容易與觀點、期待混淆，初學冰山者常感困惑。

比如我有一個好友K，平常很注重養生，身體也一向健康，卻突然罹癌了。這對K是個重大打擊。K住院、動手術，經歷痛不欲生的過程，身體幾乎撐不住了，甚至想要放棄生命。

手術完成後，K接著需要化療。他不願與人連結，將自己暫時隔離，不與任何親友互動。設想K的冰山，可能是什麼狀態呢？

事件：罹癌。

應對姿態：打岔。

感受：驚嚇、害怕、徬徨、生氣、難過、沮喪、無助。

觀點：為什麼是我？老天在懲罰我嗎？我不夠養生嗎？我不夠努力嗎？我哪裡做錯了？世界好不公平，世界遺棄了我，家人怎麼辦？我很失敗。

期待：一切都是夢、自己沒有事、身體快康復。

渴望：很沒有意義、很沒有價值、無法接納。

我是：我很沒力量、我真是糟糕。

如果要去探望K，如何能讓K感覺好點呢？如何讓K感覺有力量、感覺自己很了不起，讓他有能量克服癌症，讓他生命的能量流動？不妨想想可以怎麼對話，以及如何表達。

K做了大手術，割除幾個器官，閉門在家靜養，但他允許我去探望。理由除了我們很親近，還有我的內在穩定，能接納他的狀態。我不會焦慮地嘆氣，不會給予他建議，不會嘆息為何如此，不會問東問西，徒增他的壓力。

我去K家探望他，他的精神狀況不錯。簡單關心之後，我邀請K對我陳述手術的疼痛和他心裡的轉折，我很想聆聽這一段。K同意了，並且開始敘述，我當一個聆聽者。當K敘說痛苦，我也彷彿感受到痛，感受到那分不容易。K的情緒透過述說，比較能夠流動，滯悶的感受運轉了，情緒不會鬱結在身體裡。

聽K說了兩個小時，我覺得K非常了不起，能夠捱過這一過程。K也覺得自己了不起。

我鼓勵K若身心穩定，且他願意的話，能跟幾位內在穩定、關係較親密的人連結，多重複敘述自己的經歷。第二次再見K的時候，K果然開放起自己，答應一位心靈學習者A，到家裡來探望他。

A來探望K的病。A果真善於傾聽，正當我覺得安慰，A突然對K說：「你喲！你一定知道，自己為什麼變成這樣。」

我猜A想表達的是：K可以多覺察，重新給自己能量。但是A以「心靈導師」口吻說出來的這番話，聽在K的心裡並不好受，彷彿自己犯了錯，要扛起這一切的「果」。

A隨後說了一些道理。這個世界不乏道理，也不乏知識，只要上網搜尋，知識與道理一串。在影音網站上搜索，更可以得到很多方法。因此，關懷一個人、讓人變得更好，不是給予知識，不是給予道理，也不是教對方如何操作。

所幸K有所學習，懂得維護界線，知道如何愛自己，要A別再說下去。

可見即使心靈學習者，也未必懂得表達關愛，讓人體驗自己的能量。

已經罹癌的K，最需要的是內在能量。

人的能量來源，冰山歸類為「渴望與自我」。啟動一個人的能量，能讓他感覺有力量，產生幸福感，感覺安全與信任。

相關書摘 ▶《李崇建談冰山之渴望》：兩顆蛋的負擔——如何對「太多愛的長輩」表達愛與價值？

書籍介紹

本文摘錄自《李崇建談冰山之渴望：幸福的奧義（上下冊不分售）》，寶瓶文化出版

作者：李崇建

沒有人想沉淪，再乖張的孩子、再難搞的大人，

心裡仍渴望愛、渴望接納與有價值……

李崇建首次深度剖析個人成長歷程＋對話實例

在薩提爾中，當一個人能與自己的「渴望」連結，

也就是擁有愛、自由、接納、價值與意義時，就能活出幸福感。

但當以下情形發生，

媽媽好難搞……

少年坐在三樓陽台，只要雙腳再往前一點，就會結束生命……

在外地讀高中的青少年，四個月沒回家，且音訊全無……

面對晚歸又愛打線上遊戲的老公，太太憤怒不己……

與媽媽鬧翻，離家出走的少女夜裡打電話給崇建……

拒學的14歲男孩，把自己鎖在房裡，一被叫喚，孩子就回：「滾！」

該如何喚回「渴望」？

每個人終其一生都想活出幸福感，但該怎麼做？

關於活出生命的幸福與意義，最能助人也自助的一本書。

鑽研薩提爾模式超過二十年的李崇建，在本書更深、也更廣地討論冰山理論中的「渴望」層次。上冊中，主要以其個人生命故事深入探討童年時母親離家對自身的影響，幫助讀者探索內在、連結渴望；下冊則以其過往在工作坊、晤談中的對話作為實例，詳加解說如何應用冰山理論，助人連結渴望。

我們那麼容易惱怒，且受制於冰山上層的行為，卻忽略了每個人內心深處都渴求著愛、自由、接納、價值與意義，而那正是可以讓我們活出幸福與意義，並不斷成長的人生關鍵密碼。

當你無法與自己的「渴望」連結，如何自助？

已長大成人的你，可能心裡仍住著一個童年哭泣的孩子。你需要去探索童年時內在的冰山，去「體驗」當年的傷心、痛苦或憤怒，並將情緒釋放。也請別苛責自己，以往你隔絕情緒，僅是你的生存策略。但隔絕了傷心、痛苦或憤怒，你也將愛、喜悅與幸福阻絕在外，而此刻，你可以將自己縫補回來。

當他人無法與自己的「渴望」連結，你如何助人？

你可以以好奇關心對方，藉由對話，傾聽並理解，向對方表達欣賞與愛，也讓對方覺得被接納與有價值。但你的表達沒有目的，更不是為了期待對方聽話或改變。你關心與疼惜的是眼前對愛深深匱乏的人。當對方的內在開始流動，體驗了價值與愛，你們彼此連結，對方也會獲得更多生命力。

【特別收錄】18位「薩提爾學習者」跨領域動人專文分享

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航