《李崇建談冰山之渴望》：兩顆蛋的負擔——如何對「太多愛的長輩」表達愛與價值？

文：李崇建

對「太多愛的長輩」表達愛與價值

二○一八年五月分，瑪莉亞．葛莫利老師來台灣，我應邀與老師對話。

瑪莉亞是我的老師，她邀請我們以舞台呈現日常生活的應對姿態。

只要人與人相處，就有相應的應對姿態。這些應對的姿態，是為了讓自己存活，而發展出來的姿態，因此稱之為「生存姿態」。

我呈現了一個日常，那是我與母親之間，早餐桌上的一幕。

母親是我的繼母，她從大陸嫁來台灣，當時我已經三十歲了。母親對我很疼愛，雖然我已經成年，她仍想盡慈母責任，希望孩子們感到溫暖。

她每日烹調三餐，盡量煮得可口，煮我愛吃的食物。她想表達一分愛，一分看重我的心意。

除了過年過節，獻上紅包、禮物，我能回報什麼呢？我每天與母親聊天；每餐吃完飯，我必定收拾餐桌，到洗碗槽去洗碗，參與家裡的家務。但母親總對我說：「大男人不要下廚房。」

母親的表達，是當我洗碗時，她內在的觀點，也來自「愛我」的期待。一旦我聽從她的指令，家中又無人幫她，她內在的觀點就變成「沒人幫忙」，心裡反而感到委屈。這些都是渴望不連結。所以她的期待很複雜，常讓人不知如何應對。

我學習薩提爾模式之後，已經了解，冰山圖像會受過去歷程的影響。因此，我仍堅持洗碗，也覺得是家人的責任，更是一分體貼的心意。我幽默地回答她：「我是男子漢，可以容天下，可以納廚房。」

母親開心地讓我洗了。

人不懂愛時，愛讓人負擔

「早餐最重要，一定要吃得好。」這是母親的話。她經過苦日子，曾經三餐不繼，如今能過上普通日子，母親準備早餐總特別豐盛。她常煎荷包蛋、水煮蛋，經濟實惠又營養的食物。

我經常回家裡住，陪父母親談話，採買日常生活所需。家中常是父親、母親，還有我三個人。父母都喜歡吃蛋，我在家的日子裡，母親早餐常準備六顆蛋。她認為早餐兩顆蛋，營養會更充足。

我一顆蛋就足夠了，常表達蛋別多吃，膽固醇會太高，有礙身體健康。母親則不斷勸食，表達已經準備，不要浪費食物。當我表達一顆足夠，母親會不斷說：「快吃吧，沒事。都已經煮了。」

起初我很配合。偶爾吃兩顆蛋，我覺得應無大礙，且母親煮飯不易，花了時間與精力，我遂將蛋給吃了，但是不忘表達自己：「媽，明天我只吃一顆，別再煮兩顆蛋了。」

母親總是回答我：「沒事！吃吧！」隔日的早餐桌上，又是一人兩顆蛋。

我很正經且專注，再次表達：「媽，明早我吃一顆蛋。多了，我就不吃了。」

母親的回答都是：「知道了。沒事。吃吧！吃了營養。」

但隔日又是兩顆蛋。我若堅定不吃了，母親便告訴我：「多吃長力氣，能增加營養。」

我堅持推辭不吃，母親會這樣說：「菜不要剩下來。如果你不吃，我就吃了啊？」

我跟母親表達：「擱著，別吃吧。下一餐再吃。你年紀大了，蛋吃多了，膽固醇太高，反而不健康，對身體不好。」

母親接著說：「那你吃了吧？你年紀還輕，吃了長力氣。」

學習了薩提爾模式，人要為自己負責，我學會讓她負責。當我表明不吃了，母親若說「如果你不吃，我就吃了」，我便不再勸她，跟她說：「媽，那給你吃吧。」

母親接下來又說：「我已經吃了兩個，再吃就三顆蛋啦？」

這真是讓我愁苦，感覺世間道艱難。早餐竟然成了噩夢，常陷入吃與不吃的選擇。無論吃與不吃，內心壓力都如山大。

這是餐桌上的應對，一旦長久成習慣，吃飯就成了負擔。若不是順從母親，就是學會逃避回家，或者跟母親嘔氣，甚至大吵一架。

在這樣的背景下成長，會對愛產生誤解。認為愛讓人有壓力，誤解人世間充滿無奈，可能就不敢選擇愛了。

連結自我，才能連結他人

母親怎麼會執意如此？這來自她的成長歷程，還有她應對中的執著。

我表達觀念、認知與期待給她聽，她並未真正聽進去。她認定的善與愛，自有她展現的面貌，他人很難輕易更動。很多成長艱辛的人，會有這樣的固執。

當我能理解她的歷程，無論早餐的面貌如何，我都能夠接納她，也能接納自己。我若整理了自己，就不會覺得不耐，也不會覺得煩躁，能感受到自己的價值，也能接納自己吃蛋，或者不吃蛋，我就是自由的人。

因此，我決定整理自己，好好地表達。

有人會有疑問：「前面的陳述，不是已好好表達嗎？」確實，我都有好好地表達，但是只表達了自己，而不能深入對方心中。

關係是雙向的互動，表達自己的同時，如何連結對方呢？

設想母親花費時間，費了很多心力為你煮了一餐飯，你卻表達自己「不要」。試著想想母親的冰山會有什麼感受、觀點、期待，她的渴望層次又如何？她的渴望層次不連結，引發的觀點會負面，感受上諸多失望，應對上就顯得疏離，或者諸多衝突了。

所以好的表達，不只是說自己，更要能連結對方，連結對方的渴望。

不只在家庭關係，在社會上的關係，也同樣是如此。

比如業務員，我閱讀很多傳記，關於銷售員的故事，也認識不少傑出的業務，都具有這樣的特質。設想業務員銷售產品時，若只會介紹產品優點，不懂客戶的需求，也不能連結客戶的深層渴望：價值、意義、安全感、信任感……如何能銷售成功？

比如公司主管、單位的領導者，學校的老師、社工在家庭訪視時，客服應對客戶投訴時，甚至宣傳文案上，都需要表達規範，亦需要深入連結，才能擁有長久也穩定的關係。因此，我曾設計課程，說明如何在短時間內表達自己的訊息，並且深入與對方連結。

與對方連結的重點，在於自己不委屈，看重自己的價值，並且接納任何的結果，這才能與對方深入連結。

一天，早餐用畢，我去廚房洗碗，母親在一旁與我閒聊。我問母親，嫁來台灣，兒女與親人都在大陸，會不會感到不習慣？母親一陣客套之後，說到自己孤單，跟父親之間的紛爭……

我轉而問母親，怎麼還盡力照顧我們？這句話的話鋒轉進，正是連結母親的愛，也將方向談到早餐。母親為我們做飯，正是她認為的「愛的表現」。這些話並非策略，而是我真實的感想。

母親訴說她的責任，訴說父親也很好，就是個性上倔強……

我對母親說：「媽，你對我們真好，一直這麼愛我們，為我們煮飯、洗衣服，我們占了家鄉兄弟們便宜，得了一個母親。」

母親慈愛地說：「你們從小就沒媽，沒有人照顧你們。當時年紀那麼小，你親媽怎麼捨得狠心放下你們……我很心疼你們呀！尤其是你呀，阿建，家裡的大小事……」

我停下洗碗動作，專注地聆聽她說話，並且好奇母親：「一般的後媽，不會這樣想。你跟一般人不一樣。」

母親聽我這樣說，紅了眼睛，眼淚就流下來了：「阿建，我一直拿你們當自己孩子。我小的時候……」

母親開始陳述自己，她從小就是個養女，在生活裡飽受委屈，想著擁有自己的家庭，後來嫁給她前夫，生了四個孩子之後，前夫卻在壯年過世，四個孩子頓時失去天倫。

我很專注地聆聽這些。她之前也對我說過，這些都是她的歷程。

我表達對她的看見：「媽，我一直都感覺到你的付出、你對我們的愛。」

母親對我說：「幾個孩子裡面，我最疼你了。你付出最多……」

我只是常住家裡而已，最常跟母親說話。我將話題轉到早餐：「媽，你三餐煮那麼豐盛，都是為了照顧我們。」

母親轉淚為笑說：「那是當然啦。做媽的，當然要照顧你。」

我轉到早餐話題，看似是談話策略，實則是從內在接納，到外在聚焦的方式：「每天早餐吃飯，你為我準備兩顆蛋，是怕我營養不夠吧？想讓我吃好點兒吧？」

母親很有責任地說：「那是當然啦。你每天這麼忙，沒有營養怎麼行？」

此時，我將困難表達出來：「媽，但是我只吃一顆蛋，多了，常吃不下，有時會有負擔呢，這樣會不會對不起你？」

母親立刻回應：「不會。每個人都有飯量。我以後都煮一顆，那不就沒事了嗎？」

母親表達完，我還要照顧她：「媽，這樣你會不會委屈？為我想了這麼多，但是我吃不下，沒有接受你的好意。有時候還讓你多吃，我又擔心你的膽固醇。」

母親握著我的手：「沒事。愛你，也要看你的需求，你說，對不對？」

「謝謝媽。以後我想多吃，再提前跟你說。」

「好勒。只要想吃，你跟媽說，媽就為你做。」

母親為何要為我煮蛋呢？為了表達她的愛。我能接受她的愛，但不一定需要兩顆蛋。所以，只要讓她感受到，她是有價值的、是被接納的，她的渴望層次就連結，而不會執著於以此表達愛了。

這是一個潛在的心靈活動，只是透過語言來表達與連結罷了。

相關書摘 ▶《李崇建談冰山之渴望》：冰山是個內在工程，當內在改變了，外在的問題就不是問題了

書籍介紹

本文摘錄自《李崇建談冰山之渴望：幸福的奧義（上下冊不分售）》，寶瓶文化出版

作者：李崇建

沒有人想沉淪，再乖張的孩子、再難搞的大人，

心裡仍渴望愛、渴望接納與有價值……

李崇建首次深度剖析個人成長歷程＋對話實例

在薩提爾中，當一個人能與自己的「渴望」連結，

也就是擁有愛、自由、接納、價值與意義時，就能活出幸福感。

但當以下情形發生，

媽媽好難搞……

少年坐在三樓陽台，只要雙腳再往前一點，就會結束生命……

在外地讀高中的青少年，四個月沒回家，且音訊全無……

面對晚歸又愛打線上遊戲的老公，太太憤怒不己……

與媽媽鬧翻，離家出走的少女夜裡打電話給崇建……

拒學的14歲男孩，把自己鎖在房裡，一被叫喚，孩子就回：「滾！」

該如何喚回「渴望」？

每個人終其一生都想活出幸福感，但該怎麼做？

關於活出生命的幸福與意義，最能助人也自助的一本書。

鑽研薩提爾模式超過二十年的李崇建，在本書更深、也更廣地討論冰山理論中的「渴望」層次。上冊中，主要以其個人生命故事深入探討童年時母親離家對自身的影響，幫助讀者探索內在、連結渴望；下冊則以其過往在工作坊、晤談中的對話作為實例，詳加解說如何應用冰山理論，助人連結渴望。

我們那麼容易惱怒，且受制於冰山上層的行為，卻忽略了每個人內心深處都渴求著愛、自由、接納、價值與意義，而那正是可以讓我們活出幸福與意義，並不斷成長的人生關鍵密碼。

當你無法與自己的「渴望」連結，如何自助？

已長大成人的你，可能心裡仍住著一個童年哭泣的孩子。你需要去探索童年時內在的冰山，去「體驗」當年的傷心、痛苦或憤怒，並將情緒釋放。也請別苛責自己，以往你隔絕情緒，僅是你的生存策略。但隔絕了傷心、痛苦或憤怒，你也將愛、喜悅與幸福阻絕在外，而此刻，你可以將自己縫補回來。

當他人無法與自己的「渴望」連結，你如何助人？

你可以以好奇關心對方，藉由對話，傾聽並理解，向對方表達欣賞與愛，也讓對方覺得被接納與有價值。但你的表達沒有目的，更不是為了期待對方聽話或改變。你關心與疼惜的是眼前對愛深深匱乏的人。當對方的內在開始流動，體驗了價值與愛，你們彼此連結，對方也會獲得更多生命力。

【特別收錄】18位「薩提爾學習者」跨領域動人專文分享

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航