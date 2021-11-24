土耳其里拉已暴跌超過30%，艾爾多安堅持「降息抗通膨」，反常識的貨幣政策是否造成災難？

全球央行正為了是否「升息」，在遏止通貨膨脹與經濟成長間傷透腦筋時，土耳其（Turkish）總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）卻一反國際共識，於昨（23）日堅稱提高利率（升息）不會抑制通貨膨脹，只會壓抑經濟成長，並強調土耳其將通過再次降息，來打一場「經濟獨立戰爭」拒絕正統的貨幣政策。

土耳其的通貨膨脹狀況

土耳其目前通膨率已經高達19.89%，相較於台灣2.58%，以及其他國家包含中國1.5%、歐元區4.1%和美國6.2%而言，《路透社》報導稱，土耳其面臨各類物價上漲的強大壓力，他們當地工資正在嚴重貶值。

早在今（2021）年6月，土耳其就已經面臨經濟難題，由於美國聯準會（FED）的貨幣政策對新興國家的金融體系動見觀瞻，尤其是市場不斷傳出「升息」的消息，將使美元走強，讓土耳其更難償還外幣債務。

投資管理公司William Blair Investment Management的經理Daniel Wood對此強調：「美國採取收緊貨幣政策，將給市場帶來巨大的負面意外，對新興市場資產也非常不利」。

土耳其總統艾爾多安在兩年不到的時間裡解雇了3名央行行長，他堅持以低利率作為經濟成長的動力。《華爾街日報》報導指出，艾爾多安不願意升息的原因是擔憂投資者的報酬率受到侵蝕。

瑞典銀行Handelsbanken的經濟學家Erik Meyersson表示，就目前全球升息的態勢而言，是全球經濟逐漸轉佳的好消息，但是對土耳其來說卻是噩夢。

他說，因為土耳其長期以來一直和高通膨作戰，這情況不斷削弱了里拉（TRY)）的進口購買力，如果通膨率攀升至19%的水平上的話，海外投資者的報酬就會大幅減少。

由於新興市場的貨幣一直承受疫情、通脹飆升和先進國家升息預期的嚴重干擾，直至今年11月，土耳其央行連續第3次降息後，其貨幣里拉已經暴跌超過30%，而該國艾爾多安卻仍堅信，過去十多年的量化寬鬆貨幣政策中，可以很好地應用於發展中國家。

土耳其錯誤的貨幣政策將造成災難？

土耳其借鑑過去先進國家的作法，是一個代價高昂的錯誤。《華爾街日報》報導直指，今日的通貨膨脹主要和疫情引起「貨品短缺」有關係，因此可以確信，經濟將會持續成長而利率應該保持低位階。

報導稱，這些寬鬆貨幣政策均不適用於較貧窮的國家，因為該國貨幣波動極大，貨幣貶值破壞民眾的生活，並且助長通膨率激增，所以必須要有穩定的貨幣政策，提高利率（升息）防止熱錢外逃，甚至是實施資本管制措施，防止經濟崩潰。

截至上週，里拉兌美元的匯率，在8個月內貶值了三分之一以上，而大幅度的貶值正在動搖該國的社會體系。位於伊斯坦布爾的商店老闆Kemal Ince日前說，因為通膨壓力，他為了不得不高咖啡、橄欖和奶酪的價格感到羞恥，而在他大舉提高商品售價時，仍感受到沈重的負擔。

面對國內持續惡化的物價，艾爾多安於昨（23）日仍堅持他的觀點認為，提高利率只會抑制經濟成長，並且惡化通貨膨脹，並宣稱土耳其將打一場「經濟獨立戰爭」，來拒絕正統的貨幣政策。消息傳出後，里拉一度狂貶至13.45里拉兌1美元；土耳其貨幣和黃金交易中心交易員表示，電子板上的兌換率跟不上里拉的貶值，竟導致買賣雙方產生混淆。

土耳其前央行副行長Semih Tumen對此嚴厲批評總統的舉動，他說：「們需要放棄這種沒有成功機會的非理性實驗，並回歸質量政策，以保護土耳其里拉的價值和土耳其人民的福祉。」

截至昨日下午四點，里拉兌美元匯率為 12.7272，當天一度下跌約15%。Bluebay Asset Management 的高級新興市場策略師Tim Ash對此回應：「里拉的位置很瘋狂，但這反映了土耳其目前正在實施的瘋狂貨幣政策」。

位於土耳其金融交易所的交易員Ozgur Anik說：「這是非常緊張的一天，」他強調，越來越多的人開始出售美元，以從高價中獲利。

倫敦經濟研究諮詢公司Capital Economics新興市場經濟學家Jason Tuvey示警，未來可能會出現大量撤資請求的跡象，這都可能促使土國採取更激進的資本管制形式。這也意味著，土耳其獨特的貨幣政策將成為新興市場走向的關鍵。

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核稿編輯：翁世航