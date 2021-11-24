2021/11/24,
生活

講粵語的你，最自在的你

講粵語的你，最自在的你
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

粵語的俚語和歇後語，背後是香港百多年歷史和廣東幾千年文化的結晶，不是西方人和海外華人容易明白的。

在德生活的港人，都會懷念講粵語時聰慧的自己。

用非熟練的語言表達自己，有理說不清，令人煩厭。尤其是來德前未學過德文，或只是初階的，來德後發現就算中階也遠遠不夠。就算德文高階，都會發現廣東話的表達力強於外文。很多情感和意思，都是用母語講出來最富神髓。教英文的網紅蕭叔叔也說過，他鑽研英文多年，但始終覺得廣東話遠教英文有表達力。雖然他也說，或許英國人會覺得英文比廣東話更expressive。

一些在德港人，是家中唯一說粵語的人。伴侶和子女，都是德文母語，而自己的德文學了多年都沒起色。子女入學後，不時糾正自己的德文，說這裡錯那裡也不對，彷彿自己一無是處。你很想反駁：「你們的廣東話也『唔鹹唔淡』，講得很差。」這是海外家長常面對的問題，學習當地語的辛酸，身旁家人都不明白。因為你雖教子女廣東話，但他們日常根本無須使用，就算錯漏百出都不影響生活。香港的家人，對這些「竹升」的粵語都很包容，但德國的公務員對待外國人的德文，就沒有這樣大量。

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圖片由作者提供／PrimeVideo Twitter

粵語的俚語和歇後語，背後是香港百多年歷史和廣東幾千年文化的結晶，不是西方人和海外華人容易明白的。即使精通粵語的外國人，很少可以流暢使用這些充滿智慧和幽默的說話。港人在德，結結巴巴地表達自己時，總覺得很愚笨，想到要是可以講母語的話，對方定不敢欺侮自己。所以我們更要對德文和英文非母語的人有同理心。聽到對方不流利的外文，來來去去都是那幾句，我會想假若我會他母語的話，這多麼好。或許他家鄉的朋友，對會認同他很有智慧，奈何他無法用我知曉的語言表達自己。一些德國人不明白這點，他們不知道對方在母語多麼有知識和慧黠，只是聽著瘸足的外文，就斷定對方很笨，或是不肯學德文。

每人長處不同，正如貓、狗、魚比賽爬樹，後者一定落敗；然而後者在大自然生態有自己的崗位。水中才是魚最自在的世界，它們也會吃掉蚊子，防止瘧疾散播，是人類不可多得的幫手。三種動物各有價值。來德生活，學習德文固然重要，但不要因此否定自己的才能和長處。德國人取笑你的德文，因為他們不認識說母語的你，也沒有智慧認識最真實和自在的你。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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