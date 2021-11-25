【2021金馬獎】《月老》影評：賦予憨傻苦幹的小人物，撼動世界一秒鐘的祈願之力

文：癮君子 Movie Addict

暢快、豪爽且霸道的奇幻愛情喜劇！

在九把刀的奇幻國度，紅線，代表織女的眼淚，裹藏著她對牛郎的思念，由此，身為編織之神的織女，一針一線，縫下的名字與戀慕，就是人們這輩子的命中注定；愛與不愛，在纖細的指頭上，繞綁一圈，即能扯起無數的笑顏。甚者，有了緣分的守護，即使天打雷劈，再張狂的閃電與威脅，都能抵禦，傾盆大雨又何妨，依然澆不熄——灼燙的悸動，不管是人、是神，還是鬼，許下萬年誓約的深邃之情，誰都斬不斷。

二十年前，誰能料想到九把刀這個名字，竟能承載七八年級生共有的童年回憶，時至今日，如此中二的故事越來越少，確實，若以現今的價值觀來看，其作品內涵，膚淺且俗套，充滿直男的妄想，彷彿是即將被淘汰的活化石。然而，某些時候，浮浮沈沈之際，知曉世故的人們，需要的不是成長與進步，而是荒唐的墜落，不求鹹魚翻身，只求情緒的洩洪，好抒發積攢多時的不甘與失落。

畢竟，時光推移，原本的少男少女，為了適應、生存，努力擠出圓融與成熟，不僅要收起個性與傲氣，還得荒廢兒時的夢景，明白何時該低頭、妥協與隱忍，甚至還成為自己過去討厭的人，才有辦法，在名為人生的旅途，再多走一點路程。

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

談回作品，九把刀的最新改編作品《月老》，接棒《那些年，我們一起追的女孩》、《等一個人咖啡》等系列，持續為人帶來獨特且荒謬的居爾炫風，熱情、愚蠢，充滿著傻勁，自成一格的幽默風趣，還有惹人淚眼婆娑的情感爆擊，再加上復刻的金句，比如朗朗上口的「有些事，一萬年也不會變！」。轉眼之間，輕易就能把人甩入濃厚的鄉愁，再次夢回，早已消逝於悠悠歲月的青春狂妄。

平心而論，本部作品在世界觀的架構上，應為國片數一數二的巧妙，善惡分明的黑白念珠，俏皮感十足的前世今生，還有各類型鬼神，公務員定位的牛頭馬面、使人心煩意亂的調皮鬼，或是興奮期待投胎的靈魂，全都非常討喜。

不過，脫下粉絲濾鏡，電影的敗筆也非常明顯，正是由馬志翔扮演的反派厲鬼；雖然故事劇情合情合理，插入的方式，卻時常過於突兀，鋪陳與動機同樣過於淺薄，難以產生共鳴、同理，只會造成厭惡與煩躁，宛如一隻煩人的蒼蠅，揮之不去。

當然，這不是演員的過錯，而是故事架構的問題，看得出來，馬志翔與劇組在口音、顏藝與裝扮，都有下足功夫研究。然而，愛情適合結合輪迴宿命來套，不代表仇恨也同樣可以，以愛來說，宿命有助於點燃浪漫，提升陶醉感；仇恨的話，操作不好，反而顯得小家子氣，促使動機扁平，甚至無賴，好比最常見的——因為自己深陷不幸，又見不得別人好，只好報復整個世界，摧毀他人幸福的權利。

由此，即使背叛的確是相符殺意的動機，然時間線的複雜化，卻會導引出前世的債要後世來償的結論，就如一顆絆腳石，這會弱化惡行的關聯與必要性，促使觀眾們相信——反派的冤情，不過是個人的執著、放不下，不值得同情、理解。

Photo Credit: 傳影互動提供

於是，很可惜，反派雖然有它的難處，但敘事的方式，把觀眾推遠，讓人無法買單。爾後，來到收尾，觀眾自然無法因為反派的改變而感動，只會一頭霧水，難以認同、相信電影的大惡人，能夠僅憑幾句道謝就動搖，還由衷改過向善，自主放棄執迷百年以上的復仇大業。

反派不夠立體，好比老掉牙的英雄電影，增強不了張力與矛盾，外加生硬的出場，只會埋下敘事的裂隙，拖垮節奏，阻礙情感的堆疊，就好像聚餐聊得正開心，卻一直有服務生跑來加水，干擾興致與投入。也因此，與其為了電影創造反派，不如回到擅長的純情來策動，特別王淨的角色，仍有許多發展空間，搭配精湛的演技，必然能成為這對神仙情侶，最為棘手的考驗，抑或是合乎情理的解方。

另外，粉紅女之於石孝綸的愛慕，同樣來得太快太急，若能好好烘托，尤其是內在的轉變，應該能讓人更加心服口服。再者，粉紅女的過往創傷，相比反派，其實是較佳的切口，情感的瘡疤，比如遭遇渣男，本就容易讓人代入，還能避免時間線的添亂，甚至迴避掉令人尷尬的牽強收尾，意即人心皆有善，邪不勝正就是王道的樣板詮釋。

梳理至此，即使《月老》擁有明顯的敘事缺陷，卻不減筆者對於作品的喜愛，光特效就讓人眼花撩亂，美麗又動人；電影色調則抓得非常舒適，細緻雕磨質感；美術設計紋理清晰，生動構築奇幻宇宙；歌曲部分，依舊維持青春電影該有的風格，韋禮安的《如果可以》想必能接棒胡夏的《那些年》，接續傳唱關於青澀愛戀的酸甜苦辣。

聚焦要角，三位新生代演員，皆有突出、生動的表現。首先是大家都熟悉的柯震東，相比《那些年》，就算角色設定相似，同樣都傻氣，細膩程度卻大有進步，懂得運用臉部的細節變化，結合口氣的抑揚頓挫，熟練擺弄情感表達。例如潰堤的哭戲，皺到發愁的面容，喘不過氣的抽搐，幾乎把淚水、鼻涕與口水都混雜在一起！著實深刻。

王淨的部分，相比同期作品《瀑布》外放許多，增添許多喜劇元素，包含誇大的肢體動作與花式顏藝，更讓粉紅女跟《比悲傷更悲傷的故事》的Cream區隔開來，雖然都是活潑、敢愛敢恨的角色形象，卻少了一點撒嬌與委屈，多了一點直率與淘氣。

最驚喜的則是宋芸樺，單看預告，會以為戲份稀少，殊不知貫穿全場，扮演著關鍵的齒輪，情感面貌，也都給足發揮空間。其中，筆者私自最喜歡的部分，無疑是中後段謎底揭曉（陰陽眼）的一刻，回憶跑馬燈正是這部電影的居爾一拳，迅雷出擊，絕妙深情，讓人根本招架不住，直接醉倒於九把刀的純情攻勢。

Photo Credit: 金馬執委會提供

綜合來說，就算反派的設定與塑造，具有明顯瑕疵，不代表九把刀毫無進步；至少，在純愛故事的調度上，格局加大，卻又不失精準度，無論是妙語連珠的無厘頭，抑或是奇思怪想的創意，都串接地非常流暢，幾乎不讓人出戲，確實優異。

過去，曾有多位國際名導，抨擊漫威電影就像是一座主題樂園，販賣快感，卻缺少了細膩的角色刻畫，或是議題論述，讓人難以浸淫於意義主題。九把刀的影像作品，則像台灣版的漫威電影，同樣提供充足的感官享受，熟練把握觀眾的喜好，拆開來看，雖有許多不足，但拼組起來，就是如此對味，讓人想要一再回味。

或許，這類作品缺乏營養，不入流，可在這第八藝術通俗化的年代，電影的定位越來越模糊，除了是一種藝術形式，還是一種娛樂消費選項，好比電動玩具，有時訴求的不過是發洩，而非價值信仰的凝煉。

為此，在這不夠進步、公平，或幸福的時代，《月老》這一類主打傳統浪漫的作品，自然受到偏愛。若想改變氛圍，還得回到體制內倡議，一步一腳印，藉此，兼顧議題與娛樂的作品，才能偏地開花。比如這次的《月老》，即嘗試減少過當的性嘲笑，還放入少許的性平元素，看似微小，卻都是前人衝撞過後，令人肯定、欣慰的挪步。

結語

以故事來說，《月老》明顯跟原作有不少差異，但照樣保有系列核心價值，意即堅定的愛戀之心，終能得到美好的救贖；即使這份幸福，跟主角原本預想的不完全一致，依舊能夠勾起笑顏，為人帶來晴朗的一天，而這正是九把刀的最大魅力——賦予憨傻苦幹的小人物，撼動世界一秒鐘的祈願之力。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航