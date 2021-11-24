110 年度 FDA 優良廚師暨新秀廚師-金帽獎之頒獎

衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署） 於 110 年 11 月 19 日假臺北世界貿易中心南港展覽館一館之台灣國際食品暨設備展，舉辦「FDA 優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」，公開表揚「品德修養、專業貢獻、技術能力、終身學習、社會公益」等面向，表現傑出之 26 名優良廚師及 6 名新秀廚師（得獎名單如附件）。

食藥署自 98 年起舉辦優良餐飲從業人員表揚，並於 106 年起設立新秀廚師獎項，邀請餐飲團體代表與專家學者共同組成評審委員團隊，嚴謹審查，並授予獎牌、獎狀及臂章，以獎勵及嘉勉得獎人員落實餐飲衛生管理之貢獻，累計已有 255 位傑出廚師獲得殊榮。

本年度因 COVID-19 疫情影響，餐飲業營運受到衝擊，廚師們仍站在第一線守護餐飲業食品衛生安全，落實相關防疫措施，讓消費者可以安心飲食。對此，食藥署給予最高的肯定與支持，冀望得獎者能夠繼續帶動餐飲業界，激勵更多廚師們齊心齊步，共同為提升餐飲衛生品質努力。

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