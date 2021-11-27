高秋鴻《走在世界 我的時尚人生》：「選品店」的採購家是Hi-Fashion產業鏈中，另一群關鍵的時尚推手

文：高秋鴻

06 Club Designer選品：豐盛的時尚殿堂

當初我認識Lynn（石靈慧）時，有一次她來看我，對我說了一件事，現在想起來還覺得挺好玩，她說：「巴黎總部的大老闆，要我多多了解一下一位『神祕的』台灣時裝採購家『高小姐』。」

那個時候，Lynn是LVMH時尚集團的總經理，她除了直接掌理直營的大品牌，LV、Celine、FENDI、Loewe之外，還負責協助它們集團旗下、比較小品牌的市場發展，像Givenchy、Lacroix、Kenzo、Pucci等等。Lynn說，集團的高層，已經通過管道觀察「神祕的高小姐」一段時間，目的是作為可能的合作對象。

她繼續說，高層還更好奇的問到，「『神祕的高小姐』品味極好、非常優雅，然而她非常安靜，很少說話，是個非常特別的女士，不太像中國人，她真的不是歐洲人嗎？」我一聽，忍不住想大笑。高傲的LV集團在觀察我嗎？這真是有趣的消息。

記得那天晚上我在上床前，特地準備了十幾分鐘的時間來想想：LVMH為什麼觀察我？還有，「高小姐」需要與它合作嗎？

常有人問我為什麼不做品牌代理？答案很簡單：因為我希望我是非常自由的採購家。

這其中也只有守住一個大原則：不做代理，才不會被任何一個牌子綁住。早期我們認識很多大牌子都希望我們代理，如紀梵希（Givenchy）……好幾個，我都拒絕了，只因為我清楚，也最不貪心！在Club Designer的任何一個階段，我只開心能夠享受著採購自由、預算自由，尤其是一路走來，已經開發了這麼多的品牌與貨源，可以只挑我喜歡的下單，還可以在感覺FU很對時，就放手讓它「預算超支」！

反正「如果沒賣掉，我就自己留著用」——女兒說，這一向是我的採購名言。而即便我每次都這麼說，其實自己知道，當我很滿意地採購完後，就更會有動力去為每件好物找到對的買家、收藏的主人，好好的完成銷售。不過一旦售出，又不免要惋惜：怎麼沒將那好物私藏，留給自己！

「我們做生意，需要一點膽識！」這是我的另外一個金句，也就是說：自己所下的任何決定，都是準備好，要完全負責的。就這樣，當我的原則與動力都能繼續維持，自己就是個快樂的採購家。這就是很少說話的「神祕高小姐」心裡一直的信念。

真的，從一開始我是個外行，只知道我正在做的，是自己喜歡做的事，也只願意朝自己喜歡的方向發展（我的時尚事業，整個就是一場奇幻旅程，如夢似真，從頭說起也挺逗趣的，隨後就說給你聽故事）。一直到，我意念裡的形象旗艦店，終於達成了會所式的擴充。Club Designer就如一朵完全綻放、進入全盛時期的鮮花。幾乎可以說，已經實現了我眼中最想看到的、一個容許我們享受時尚所創造的豐盛之美的「如意殿堂」，亦即專家所稱呼的：複合式選品店。

說到「選品店」，雖然它看來是個新名詞，這樣的概念，卻是從我的第一家舶來品小店開始，這幾十年來，所一直在發展的模式，即便當時我一點都不知道這些名詞。

Lynn當了教授後，跟我分享了「選品店」的研究，剛好借用她的話：「『選品店』是時裝採購家的殿堂，經營『選品店』的本事，就是要有眼光超神、如同配有『時尚雷達』的時裝採購家，他們運用獨到的選品眼光，經營出自己的忠誠客群。『選品店』的採購家，是Hi-Fashion產業鏈中，另一群關鍵的時尚推手，而『選品店』也自我成就了它的『名牌』，這個名牌，代表了專家推薦，以及最炫好物的專家背書。」

從Lynn這個觀點看，也真的幫助我說清楚了Club Designer作為一個品牌、一個事業，在Hi-Fashion產業鏈中扮演的角色，以及我工作的性質。

不是誑言，Club Designer的選品眼光，的確成為了好多新秀設計師的伯樂，前面提到過、早期我們引進了：王大仁（Alexander Wang）、吳季剛（Jason Wu）、波恩莎．秀羅（Proenza Schouler），雖然一直並不是太刻意，但我們似乎就是業界的領頭羊，看得出來，我們的觀點、所作所為，是有些影響力、帶動力的，尤其作為設計新秀的早期背書。

「有了『選品店』幫他們開通了一扇大門，國際間許多默默無名、卻天分十足的設計師，包括新進設計師，終於得以成為搶眼的設計明星，都得歸功於先驅型選品店的採購，才得以被對的消費圈看到、受到相應的媒體關注。這就是：千里馬與伯樂的關係……然而眼光真正厲害的選品家，是非常稀有的。」Lynn的研究也這樣說。

Photo Credit: 時報出版

另一方面，的確，Club Designer身為採購家親自掌理的高檔通路，擁有定位清晰的主顧客群，作為歐美設計師品牌的合作夥伴，雙方的利益，是相互依存的。

在最巔峰的時期，我們手上經營近八十個歐美高檔時裝設計師，或品牌的採購選品，還有其他超過六十個牌子都在後備名單上，隨時期待著我們去採買。

在合作久了的品牌眼中，Club Designer不只是難得的高檔通路，也成為信用與口碑都非常好的工作夥伴。再者，我跟這些品牌一樣重視形象，它們都知道，我呈現產品的方式夠用心，所以都很樂意跟我們合作。當然也因為，好的高檔通路夥伴不容易碰到，很難被取代。

甚至，偶爾當它們Collection不夠強，我買不出一個數量、不能滿足它們的最低採購額度時，品牌也會彈性地接受，甚至會謙虛地請教意見，以便協助它們改善。它們尊重我的選品判斷，也非常需要眼光真正厲害的採購家。所以說，品牌要健康地成長，就會更需要我們，這是難得的良性互動與好關係。

當然，我們還是會要不時的過濾、刪掉一些品牌，即使有多年的合作關係，好將預算開放給新開發、更有潛力的設計師，或是沒合作過的牌子。因為時尚的顧客，是非常需要新鮮感的，就像即使最厲害、最時髦的餐廳，也只會紅個三年，是一樣的。

在長期努力下，Club Designer已經是一塊響亮的招牌，成為選品類別的一個響亮的旗艦品牌。我們證明了，有幫助設計師培養顧客的能力，因而在國際時尚圈得到了很好的聲譽。選品能力、信用與口碑，一一都成為了我們經營Club Designer、積累起來的「品牌資產」。而其實我們自己再清楚不過，一切，真的是來自一點一滴的耕耘，一步一腳印積累起來的。

果然在媒體上，Club Designer被冠上台灣「複合式精品店龍頭」的稱號，成為主要的時尚媒體公認的最強「Hi-Fashion選品店」，我想我們在時尚圈與奢侈品界，也的確已經獲得了相當的認可，甚至，具有一定的「影響力」。

這影響力包含：我們的選品方向、選擇合作的品牌、連同新店的設計風格、陳列裝潢、貴賓派對等等。同業都將我們當作趨勢敏感的先驅，我們的動向、總見到同業跟著買、跟著做……跟「以前」，完全一樣！

而說到通路，連同旗艦店、Club Designer在規模最大的時候，同時間運營著九家店！坦白說，這些成績看在眼裡，我心裡的確感到值得欣慰。連女兒也說：媽媽可以有些自豪！

現在回想，當時是如何一路克服各種新的運營需求，面對雖然沒有準備過、仍然必須應對的挑戰呢？

從一家消遣自己的小舶來品店開始，到了某一天，具有了相當的規模，我們的採購訂貨投入的預算、人力，銷售端裝修新店，或擴張原店的預算，要增加多少？物流與後勤管理的團隊也要擴編，財務與數據管理的能力也要提昇到另一個層次，整個是一個事業、一門專業。

我們甚至自己處理媒體與公關，不假手於外包公司！

擴大了大安路旗艦店之後，Club Designer Maison一如期待，成為一座「會所式的時尚殿堂」，而我呢，除了選品牌、採購，找到對的建築師設計新店，陳列布置營業的空間，呈現我心目中豐盛的時尚殿堂，此外，要我面對其他的業務，其實真的全部沒準備好。不過心裡總是這麼想著：一切，就靠我們的團隊了。

你不會相信，這一切，全都是無心插柳而來的「柳成蔭」呢！這整個故事，即便對今天的我來說，依然就是一場如夢似真的奇幻旅程。

一路走來，感謝上天眷顧，降臨給我的一切幸運，賜給我許多的巧合、讓我看到機緣，一步步做出我最想做的事，還要感謝來自父母的好基因，讓我擁有一些天賦，給了我作為一個時裝採購家、最需要的好眼光。而如今完全綻放的Club Designer選品，可以說，就是自己眼中、享受時尚豐盛之美的如意殿堂，它不大、但無比精彩！

記得一位要好的朋友曾經說：若不是因為在台北，或許將來Club Designer就會像在巴黎的Colette選品店一樣輝煌！那兒是全球時尚買家的觀察站、時尚地標，舉凡趨勢觀察家、高端時尚的消費者、連同做生意的買手們，一來到巴黎，不管是來市調、血拼、採購、下單，一定要到Colette聞聞風向、做做功課，發現些什麼、好帶回家。

只可惜台北只是台北，不是巴黎……

借用尊敬的朱平先生的話：「我們都是幸運的一群人，處在對的時代，再加上努力，做別人不願、不敢做的事。如此而已！」

如果有人問我，人生若能重來一次，會不會希望當初做其他的選擇，不做這份生意、不做Club Designer？我會很快地回答：「若重來一次，依然想要這麼做……因為，一切我最想要的、最喜歡的、最想做的事，與最想追求的美好體驗，不僅都實現了，更超乎想像的是，我得到了好多犒賞自己的大禮物！所以，這樣很美好，恰恰好。」一笑。

書籍介紹

本文摘錄自《走在世界 我的時尚人生：Club Designer創辦人高秋鴻的機遇選擇與豐盛之旅》，時報出版

作者：高秋鴻

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品味是一種態度，

唯有靠著經歷與累積，

才能讓品味由心而發。

她從租金四千元的店面開始，

一手打造了Club Designer旗艦店，

引領台灣高端精品潮流將近四十年，

首度親自揭開時尚×品味×創業心法。

「神祕的高小姐品味極好、非常優雅，然而她非常安靜，很少說話，是個非常特別的女士，不太像中國人，她真的不是歐洲人嗎？」

被眾多品牌讚頌的神祕的高小姐，擁有著獨特的眼光，安靜的個性，下手雷厲風行。有多少人知道，在成為「神祕的高小姐」前，她是一名從沒來有做過生意的年輕媽媽，後來懷著一顆好奇心踏出了舒適圈，除了實現對時尚產業的熱愛，也想讓像她一樣的婦女擁有共同聚會聊天的場所，於是高秋鴻從零開始打造自己的事業，也找到了在家庭之外真正想做的事。

歷經幾十年的努力，從一間市場邊的舶來品店雅舍老闆娘，憑著自身獨到的穿衣品味及敏銳的觀察力，讓雅舍變身成為代理國內外前衛品牌的複合式精品店，引進了吳季剛、McQueen等，還曾受邀至白金漢宮，並出席各大時裝週，是Club Designer高端時尚事業的創辦人！

重視細節以及對完美的追求，讓高秋鴻從競爭激烈的時尚產業中一步步累積。這始終不是一條好走的路，她也曾在重要的採購中失利、被同行利用，但高秋鴻對這份事業的熱情和嚮往卻依然沒有被澆熄。未來，儘管路途蜿蜒，她也將繼續從生活中汲取靈感，從時間裡淬煉品味，並將它們獻予這條未竟的時尚之路。

本書以回憶錄的方式展現時尚界中的神祕高小姐，她的過往經歷，並帶你了解，其實「成功」是有跡可循！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九