香港女俠梅艷芳：《英雄本色III》的角色，她演得比其他香港演員都要好

梅艷芳演戲真的好看。有一類角色，她演得比其他香港演員都要好，就是剛柔並濟的女中豪傑。《英雄本色III夕陽之歌》及《東方三俠》是她演這種角色的代表作。

《英雄本色III》片名中的「英雄」首先是指梅艷芳的角色周英傑，其次才是周潤發演的Mark／張志強。這部戲是第一集的前傳，是「Mark哥之育成」。當Mark和他的堂兄張志民（梁家輝飾）只是普通「撈偏門」的越南華僑之時，周英傑已經是打通黑白兩道、智勇雙全的「大家姐」。Mark那時也非槍法如神，他在周英傑手把手的指導之下，射靶還是落空，周卻從容地展示百發百中的本領。Mark的招牌墨鏡加大褸造型，其實也源自周所贈送的禮物。

圖片來源：電影《英雄本色III》日本海報

在當時男性主導的英雄片風潮當中，《英雄本色III》的周英傑一反「英雄救美」的傳統，是一個機智果敢、戰鬥力強的女性。梅艷芳舉起雙槍橫掃千軍的氣勢突顯了她剛毅的一面；她當年已是娛樂圈的「大姐大」，有情有義的形象如子彈一般打通了幕前幕後，更可說服觀眾周英傑一角是她的英雄本色演出。

然而梅艷芳作為演員的出色之處，更在於她拿捏到周英傑內心的柔軟及脆弱，靈活地演繹到這個角色在剛柔兩面之間的轉換，比其他角色更加有血有肉。有一場戲，周英傑與Mark把酒談心，說起「失去親人的感覺」，周掛念著失蹤的男友，Mark則提到生死不明的父親，慨歎「希望越大，失望越大」。鏡頭從含笑感嘆的周潤發接到梅艷芳的特寫：發哥的神態是觀眾慣見的瀟灑，是一種逝者如斯、捉緊當下的心態；梅姐則眼睛半眨兩下，內心的哀愁欲發即止，同時苦笑一下，低頭闔眼，黯然又抑止，瞬即張眼望著對方，眼神卻已轉變，藏起了哀傷。

圖片來源：電影《英雄本色III》劇照

Mark接著說「希望也是一場賭博，輸了會很痛苦，我寧願不追求」的感悟，仍是那瀟灑的笑容。鏡頭接回周英傑／梅艷芳，眼睛轉了幾下，往另一邊望向遠方，抽一口煙，眉頭微微皺了一下。這其實只是短短幾秒的鏡頭，周／梅好像僅處於聆聽的被動位置，但其神情的細微變化極其豐富流暢，無言無語卻是百感交集。雖然這數秒鐘並未以對白或畫外音交代她的回憶和想法，梅的表情及眼神卻把觀眾帶進了角色內心的波瀾。

很多人都談過梅艷芳在百變的舞台形象以外的其他特質，除了她的仗義，還有她對愛情的渴望，這一點也在周英傑的角色上表現出來。Mark和志民父子在香港過新生活，周英傑後來再去探望，不預先通知，希望給Mark一個驚喜。這時她又是另一個狀態，沒有了哀愁，眼神帶著喜悅與期望。當Mark認出她之時，她忍不住笑靨，隨即低下頭來——這個「大姐大」竟也有羞澀的時候。Mark踏近一步，周馬上拉下車窗，同時輕輕咬一下唇，又瞬即放鬆。英雄豪傑也需要愛；當「老大」需要控制自我的強大意志，但在愛情中卻要向他人開放內心柔軟之處。梅艷芳再次用細膩靈活的神態變化，表現了角色的情感在壓抑與釋放之間徘徊。（待續）

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