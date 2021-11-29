《加密貨幣的政治與經濟》：身為先驅的泰達幣，幾乎吃光了穩定幣市場的大餅

文：吉安．沃爾皮切利（Gian Volpicelli）

追求穩定

如果比特幣最後成為了一種資產，其原因即很多人被說服了，認為它不能當作貨幣使用。造成這種情況的原因很多：網路太慢且難以升級、接受度不理想、仍有一絲非法的疑慮，總歸一句話，就是不穩定。沒人想用比特幣買了蘋果後，看到加密貨幣的價格飆升再來後悔不已。另一方面，只有最激進且徹底遵從哈耶克思想的果菜商，才會以數位貨幣出售蘋果，因為數位貨幣的價值可能在一頓下午茶的功夫，就暴跌了。儘管如此，肆無忌憚的數位貨幣投機交易、線上炒作、恐慌心態，以及不受金融機構監管，在在使得這種波動似乎難以避免。

穩定幣的概念正是在這種背景下，於二○一○年代初期出現的。雖然穩定幣具有多種形式及技術成分，但其重點在於將加密貨幣的波動性降至最低，讓它盡可能具有法定貨幣（通常是美元）或黃金、原油等資產的穩定性。避免價格大幅波動的最佳方法，就是依靠儲備：即為創造出來的每一單位加密貨幣保留一單位的法定貨幣（例如一美元），並保證前者隨時可以兌換成後者。

這正是泰達幣（Tether）的主要特質，它也是史上最早、當然也是最成功的一種穩定幣。二○一四年推行泰達幣的人當中，最引人注目的即過去因萬事達幣、後來因EOS而聲名大噪的布羅克．皮爾斯。（皮爾斯後來說，他在二○一五年即切斷與泰達幣的所有關聯。）最初，泰達幣是作為一種彩色幣，在比特幣協議上運作的，但隨著時間的推移，它也可以在以太坊、EOS和其他區塊鏈上進行交易。

泰達幣的功能很簡單，就像它的白皮書所詳述的：客戶向泰達有限公司（或其姊妹公司泰達國際有限公司）支付一定數額的法定貨幣，以換取等量的代幣（即泰達幣）。換句話說，如果你向泰達幣支付十萬美元，你就會拿到十萬枚泰達幣。這些代幣可以交換其他的加密貨幣或移轉給其他用戶，也可以換回當初的法定貨幣現金，但需扣除手續費（泰達幣主要的收入來源）。

一旦泰達幣被贖回，泰達有限公司就會將其「銷毀」，使其失去效力，其目的在於維持法定貨幣與泰達幣之間的平衡。截至二○二○年九月，泰達有限公司已經創建出與美元、歐元和離岸人民幣掛鉤的穩定幣，並剛剛推出了泰達金幣，這是一種由「倫敦合格交割的一金衡盎司黃金條塊」所支撐的代幣。

從一開始，人們就懷疑泰達幣擁有足夠的儲備來支撐其每一枚代幣的說法，因為其不確定性有時導致代幣低於掛鉤的一美元價格（一度低至每單位○．九二美元）。這是一家在英屬維爾京群島註冊的台灣控股公司，雖然這家公司一直承諾其銀行存款可以接受獨立審計，但多次都未能兌現。

二○一七年十一月，情況變得更壞：當時泰達幣宣布，公司的錢包遭到駭客竊走價值超過三千萬美元的泰達幣。駭客攻擊直接導致暫停泰達幣換回法定貨幣的業務：用戶要麼繼續持有泰達幣，要麼透過提供此類服務的特定加密貨幣交易平台兌換它們。泰達幣最終在二○一八年十一月恢復兌換業務，但同時也規定兌回法定貨幣的最低門檻為十萬美元，此外，還需支付新名目的高額手續費。泰達幣兌回美元由原本的不可能，轉變成現在的困難重重。

在加密貨幣泡沫最讓人頭痛的幾個月裡所發生的事，引起了更多的關切。這種憂心來自於泰達公司與全球數一數二大型加密貨幣交易平台Bitfinex的關係。法庭紀錄與天堂文件（Paradise Papers）披露關於離岸投資的資料顯示，兩家公司的主要股東和經理竟是同一批人，從而引發了利益衝突的問題。二○一八年六月，比特幣價格在六千美元附近波動，德克薩斯大學奧斯汀分校的研究人員發表的一篇論文，丟出了更重大的危機訊號。該研究探討了二○一七至一八年當時正在縮小的比特幣泡沫，是否部分為泰達公司和Bitfinex共同策畫的市場操縱結果。

該項研究分析二○一七年三月至二○一八年三月間泰達公司的整體流動情況，研究人員發現，泰達公司大多數的交易都由Bitfinex操縱，大量的穩定幣從那裡轉移到其他交易平台，並兌換成比特幣，從而墊高了其價格。這些交易的時機點引起了研究人員的注意。該論文寫道：「用泰達幣購買比特幣的時間點落在市場低靡之後，結果導致後者的價格大幅上揚。」

值得注意的是，泰達幣流向Bitfinex的數量十分驚人。研究人員認為，這說明了，要麼不知哪個大玩家在Bitfinex上投資了巨額美元買進泰達幣後，就在固定一段時間將泰達幣兌換成比特幣；要麼泰達公司一直向Bitfinex灌入不受美元支撐的穩定幣，無中生有變出泰達幣，只為拉抬比特幣的價格。該研究認為，這種做法可能就是因為利慾薰心：泰達公司幕後的人可能持有比特幣，他們為了個人利益而企圖拉高比特幣的價格，又或者為了增加泰達幣自己的儲備量。不管是什麼原因，該研究強烈暗示，有心人士無視泰達幣與美元掛鉤的承諾，大量生產泰達幣。

有些人對此研究結果提出異議：除了泰達公司和Bitfinex本身否認外，加密貨幣顧問公司LongHash也認為，泡沫期間流通的泰達幣整體供應量並不足以有效操縱市場。其他人則堅信上述研究的結果，二○二○年三月，在紐約發起一項集體訴訟，指控泰達公司和Bitfinex操縱市場，並明確引用該論文作為證據。

泰達公司的麻煩還沒結束。二○二○年七月，紐約上訴法院批准了一項調查泰達公司的穩定幣是否真的和實體美元掛鉤的計畫。自二○一九年底泰達公司調整其服務條款以來，這個問題變得越來越耐人尋味，也就是說，其儲備不只限於貨幣，還可包括「現金等價物」以及其他資產。到二○二○年九月，有超過一百四十億美元等值的泰達幣在流通；後來該公司承認只有百分之七十四的代幣是有完全擔保的，但完整的審計查核仍未完成。

在一個異常動蕩的產業中，泰達幣既是數一數二大型又特別遭人非議的加密貨幣。來自加密貨幣價格追蹤網站CoinMarketCap.com二○一九年的數據顯示，泰達幣已取代比特幣成為世界上交易量最大的加密貨幣，其月交易量平均比比特幣高出百分之十八。

原因不只一端。區塊鏈分析公司Chainalysis二○二○年八月的一份報告指出，泰達幣在東亞已成為國際匯款甚至資本全面外逃的首選穩定幣。特別是在中國，因為政府在二○一七年禁止人民幣兌換成加密貨幣，而泰達幣則可以在q.t.上的經紀人那裡買到，通常就用作購買其他加密貨幣的媒介。儘管泰達幣就像之前波動性較大的比特幣，尚未成功變身為一種廣泛使用的交易媒介，但Chainalysis發現，中國已有人確實開始將其用於日常交易。

整體來說，泰達幣的主要用途是作為加密貨幣交易的避險工具。伊利諾大學研究員安德魯．米勒解釋：「你想持有穩定幣，因為你一開始累積的資產（例如比特幣或以太幣）相對於美元來說是不穩定的，而穩定幣因盯住美元，會讓你覺得比較安全。」

當你希望自己的收益避開市場變化無常的波動時，你可以將比特幣換成泰達幣。與其將加密貨幣交換為法定貨幣（這麼做可能需要操作的時間，在某些司法管轄區還要納稅，有時在交易前，還需要身分驗證），你寧可將其兌換成泰達幣，即使它有諸多缺點，但仍被廣泛視為法定貨幣的替代物。如果持有者想要投入市場時，可以輕鬆從泰達幣切換回比特幣。

身為先驅的泰達幣幾乎吃光了穩定幣市場的大餅。截至二○一九年七月，歐洲中央銀行的一項分析發現，泰達幣占了穩定幣市場全球交易量的百分之九十五。倒不是說它是檯面上唯一的穩定幣：美國加密貨幣交易所Coinbase 和溫克沃斯兄弟擁有的Gemini 都推出了自己的穩定幣。令大家雀躍的是，就連摩根大通也宣布在私有的區塊鏈上推出由美元做後盾的、目的在於簡化跨銀行支付的加密貨幣JPM Coin。

即使外界對穩定幣的合法地位，以及其財務的穩健性仍存疑慮，但市場正在蓬勃發展，而投資也不斷湧入。儘管如此，你可能已意識到，像泰達幣這樣的穩定幣，其實阻礙了中本聰在二○○八年推出第一種加密貨幣時的願景。比特幣被定義為開源的、透明的，而泰達幣卻從未經過適當的審計，並且一直未正面回答有關其儲備的問題。

比特幣被譽為一種略過作為中間人的金融機構的工具，而泰達公司即是一個中間人，所以在監管機構的要求下，它可以將特定用戶列入黑名單。比特幣的核心價值是去中心化，而泰達公司是一家毫不掩飾的集中化公司，其作為和模糊的法律地位都讓它掌握一股獨特的力量，可以維護或摧毀所發行的代幣之價值。但還有什麼替代方案嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《加密貨幣的政治與經濟：比特幣、以太坊、穩定幣和臉書幣將如何改變全球金融系統》，真文化出版

作者：吉安．沃爾皮切利（Gian Volpicelli）

譯者：翁尚均

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

一本書看懂加密貨幣的創立理念、崛起過程、未來趨勢！

加密貨幣不再只是科技新玩意，它正在影響全球政治和經濟體系！

成功大學FinTech商創研究中心大數據分析與應用實驗室協同主持人廖麗凱助理教授審定

無論你是否擁有加密貨幣，但你一定聽過比特幣突然大漲又大跌、加密貨幣被駭客盜走幾千萬美元、臉書要推出加密貨幣等新聞。然而，加密貨幣的世界已經不單單是價格的起伏、駭客的入侵。如今，各種加密貨幣的技術已經越來越成熟，而且正在改造全球金融遊戲規則，甚至，加密貨幣從原先企圖逃離政府的監管，到近年來試圖結合「平方投票法」的政治理念，加密貨幣的未來充滿了各種可能性。

本書作者為著名科技網站WIRED資深主編，長期關注和撰寫與加密貨幣、數位政治學相關的主題。作者在本書回顧了各種重要加密貨幣誕生的背景，以及它們試圖解決的金融、政府監管等問題。從比特幣的政治理念談起，進展至自動執行智能合約且無人管理的以太坊企業，以及追求幣值穩定的泰達幣，最後到用戶數最多的臉書天秤幣的催生計畫及其可能帶來的政治和經濟影響。加密貨幣產業的演化藍圖，在這本書中做了最詳盡的描繪。

本書不只是加密貨幣和區塊鏈的基本概念介紹，它以更宏觀的角度、更深入的背景，帶你探索加密貨幣對未來的全球政治、企業經濟，以及金融投資的重要影響。

Photo Credit: 真文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九