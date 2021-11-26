台灣社會對女性從政的歧視，表現在男性名嘴批評「黃珊珊不知道什麼是制服店」上

文：林冠年（台北市都更中心資深規劃師）

台灣在性別的平權運動上持續往前走，但是關於女性的參政權與歧視竟然還留在威權時期。

上週，台北市副市長黃珊珊到中山區酒店稽查，好奇地問台北市警察局長，這裡為什麼要叫「制服店」？卻遭到某政論節目的男性名嘴評論：「現在黃珊珊又問說到底什麼叫制服店，如果妳對產業本身全部完全都不瞭解，請問一下，妳到底是要怎麼樣去管理、去規劃這個產業呢？」

關於酒店的分類，一是異性戀男性對女性的消費物化、分級，目的是在踏進酒店前就掂掂自己荷包，對於要消費的物品分級定價。第二，酒店是異性戀男性慾望高漲下的情色產物，重溫戀愛氛圍的酸甘甜。第三，在女性服務員面前，展示自己的位階（黑道輩份、職場階級等等），男性可以大聲吆喝出自己的雄風豪氣、吹噓、豪洨，加溫了酒酣耳熱的渴望和歡愉過程。

男性透過消費來享受女侍應生提供的特別服務，進而證明自身的陽剛氣概，取得社會認同的自我肯定。然而，不管是制服店或便服店，皆是男性將女性身體物化、消費女性身體的沙文主義分類，男性名嘴卻自以為是地洋洋得意。

難道，不清楚男性慣常如何分類酒店，會影響女性首長的治理能力？名嘴將自己認知的酒店消費文化投射到對於女性政治人物的歧視，這充其量只是一種譁眾取寵且非常不入流的低俗評論。

另外一則。是北市府副發言人黃瀞瑩在北投區的宮廟活動中致詞，被議員認為是逾越分際，但潛台詞則是宮廟乃是男性經營的場域，哪裡有女性的話語權之刻板印象。傳統上認為女性有懷孕、月事象徵不潔，不得進入宮廟，武職神靈不由女性抬轎的禁忌習俗，男性議員的質詢內容恰恰反映宗教傳統的性別刻板印象，宗教世俗化過程中性別權力不平等的表徵。

Photo Credit: 中央社 左為前台北市府副發言人黃瀞瑩

社會風氣日益開放、傳統束縛逐漸鬆綁的當代社會，女性在民間信仰中，也有女鍾馗、女寒單。但是，不管是黃珊珊到酒店稽查或黃瀞瑩在宮廟致詞的畫面，觸碰性別政治禁區也侵略了男性固有的權力版圖。讓這種默許的、傾斜的、扭曲的性別與權力關係，形塑出不友善甚至帶有敵意的環境，使女性不敢也不願繼續積極參與公共事務，因此，順理成章的剝奪女性應有的公平參政機會。

社會學家是這樣說的：如果社會是透明的——社會關係的結構可以直接為日常人類意識所用，這樣一來，社會的意識型態再現（ideological representation）就沒有迫切的需要。

白話地說，社會被各種權力關係所穿透，箇中的性別歧視、不平等，透過隱晦、看似平常的話語、文字與行為傳達出來。前面提到的沙豬名嘴及議員，毫不掩飾地將性別歧視展現在媒體與議會殿堂上。更赤裸裸表現，男性對於女性參與政治活動的焦慮與不安，頻頻發作。

2016年，我們選出一位女性總統——蔡英文，蔡總統曾針對女性參與公共事務的議題表示，世界各國已有許多保護性別平等的立法，但「更重要的是女性自覺，相信自己可以做男性能做的事。對於每一位女性，特別是年輕女性，我要說的是，做你認為你能完成並且想完成的事。」

民主自由的台灣，女性已勇於衝破威權時期遺留的性別政治天花板，男性還在忙著打政治嘴砲來消遣女性為樂，完全未察覺，可能也不知道制服店到底是什麼的蔡總統等女性政治人物，她們正在創造著具有歷史性的新政治。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航