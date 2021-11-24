【公投意見發表會】王美花：感謝馬英九開放美牛，反萊豬若通過就是台灣自己選擇變成國際孤兒

年底四大公投案將於12月18日登場，中選會從13日開始一連舉辦5場的公投電視說明會，今（24）日，由國民黨前立委林麗蟬對上經濟部長王美花針對「反萊豬公投」這一案，對食安、台美關係、台灣加入CPTPP等相關議題，展開交鋒。

正方林麗蟬：反萊豬不是反美而是親台

林麗蟬一開始表示，執政黨一直在扭曲國民黨「反萊豬」公投變成「反美豬」公投，更上綱到台美關係甚至抗中保台，把簡單的食安問題扭曲成複雜的兩岸問題。公投主文其實非常單純，裡面也沒有一個字提到「美豬」，她翻譯這個公投案的意思就只是「未來你和你的孩子不想吃含有萊劑的豬肉，12月28日一起出來投同意票」。

林麗產也不滿表示，現在民進黨老是用「美國牌」威脅國民黨、威脅支持反萊豬公投的老百姓，好像如果不吃萊豬，美國就會生氣，就會不理台灣，「所以我們要吃什麼，也要美國人決定嗎？」

林麗蟬更說，當國民黨要提出這提案的時候，當然也知道美國會給壓力，但他們還是提了，還是走進基層去連署，現在也全國總動員希望能讓這公投通過，這是為了人民食安和台灣的健康，不像民進黨以前在野時，也喊牛豬分離，都是在騙票，騙到政權就拿白旗向美國投降，照單全收美國的要求；國民黨相信的是，美國作為一個理想相近的民主盟友，台灣現在透過自己的民主機制，也就是合法的公投做出的決議，美國應該都能理解並尊重。

林麗蟬表示，國民黨提出此案，不是為了選舉，是為了台灣；反萊豬不是反美，更不是親中，而是親台。現在反方的執政黨，贊成萊豬進口，是在捍衛外國商人的利益，而非台灣人民的食安。

王美花則舉例，美國對台灣很好，但是這種事情一碼歸一碼，歐盟是美國最好盟友，因為歐盟禁止添加劑進口，美國就對歐盟提告，歐盟輸了之後每年都要付給美國1億多的免關稅產品進口；美國對泰國也是因為禁止萊豬，就取消泰國部分商品的優惠進口。這就是告訴大家，這是國際標準，沒有依據就禁止進口，「你跟我再好我還是提告求償。」

反方王美花：萊牛開放9年國人越吃越多，也沒有食安問題

王美花表示，含有萊劑的肉品進口，十多年來一直都是台美關係中的重要議題，台美之間在科技、文化、經貿和軍事上一直都有很緊密的合作關係，美國是讓台灣更加強大的夥伴，美國兩個政黨對支持台灣的共識也非常高，因此最重要的貿易障礙問題，也就是肉品進口，必須要面對和解決，所以蔡英文總統才會在去年8月宣布開放萊豬進口，開放之後，台灣重啟已經停頓5年的TIFA，更有數次經濟繁榮夥伴的對話。



王美花更近一步說，她其實很感謝前總統馬英九在2012年時，決定開放美牛進口，當時他也認識到這個議題對於台美關係的重要性，現在過了將近10年，台灣人吃美牛的數量逐年增加，但並未出現任何食安問題；這已經證明了萊劑其實就是經過科學驗證下，對身體健康並沒有疑慮的添加物。

王美花也強調，現在台灣主要進口的豬肉來自美國、加拿大、歐盟，這當中唯一含有萊劑的，就是美國豬肉，「所以萊豬怎麼會說跟美國沒有關係？」

王美花也說，美國豬肉2成含萊劑、牛肉8成含萊劑。2012開放美牛的時候，當時一年進口1.8萬公噸，但是到了去年，台灣一年已經進口6.4萬公噸，美國萊牛很受歡迎，從沒聽過什麼食安疑慮；現在開放萊豬，用的也是聯合國的國際標準，也有請專家評估，針對台灣的國情不同豬肉吃得多，針對高健康風險的女性、幼兒，甚至比國際標準更嚴格。這些都有科學證據，「食安不適用揣測的」。

正方林麗蟬：標示隨便下載就有，台灣人有選擇餘地嗎？

王美花在說明中解釋，國民黨一直認為，添加萊克多巴安胺沒有標示，但這個問題其實在2012年美牛要進口時，就已經爭論過且發現不可行。因為實際上萊劑就是一種添加劑，有150種添加劑，「難道每一種都要標示？」，那如果只標示萊劑，將不符合WTO「不歧視原則」，是「特別針對」萊克多巴胺。

假如真的不想吃到萊豬，可以看現在強制的「產地標示」來決定；台灣開放進口是按照國際標準，至於買不買、吃不吃，當然是消費者自由的選擇。

不過林麗蟬也批評現在民進黨所謂的配套，就是產地標示。但產地標示在經濟部官網下載就有了，假如不想下載，也可以在網路上透過幾十元就買到貼紙。她認為，這樣等於標示機制完全失靈。

林麗蟬更說，雖然現在執政黨聲稱今年並沒有萊豬進口，但能否保證明年、後年、大後年都不會進口萊豬？一但管理鬆散，黑心商人手腳很快，一下子就會進入市場、進入加工食品裡；王美花自己和小孩願意吃萊豬她予以尊重，但假如她和小孩不吃，又該如何選擇？那些在工地上班的兄弟姐妹，要怎麼去追標示？只能說算了吃飽就好了，只能任政府去決定。

反方王美花：在加入CPTPP的路上已領先，別讓公投通過自砸腳

林麗蟬質疑，台灣現在用開放進口，到底是得到什麼好康，換到的是美國對台灣的經濟支持，還是對民進黨的政治支持？我們去年的TIFA換到了什麼？台灣人要「犧牲吃萊豬」換到的是什麼？她也不滿：

民進黨一直宣稱，假如公投通過，會讓台灣失去國際信用，甚至無法加入CPTPP，「究竟是哪個成員國要求台灣開放才能加入？為什麼我們要被迫陷入開放萊豬和加入國際經貿組織這種二選一困境？這種綁在一起的政治操作，是民進黨為台灣設下的外交騙局。 台灣的護國神山不是台積電嗎？什麼時候變成「神豬」了？她只看過打高端疫苗的人成為國際孤兒，沒看到不吃萊劑的成為國際孤兒。

王美花則反駁，「過去9年吃萊牛，我們犧牲了什麼？」表示不能這樣標準不一致，接受美牛卻不接受美豬，這很難對外說明。

接著王美花也以長篇幅說明開放進口對於台灣經貿的重要性。她表示自己在政府工作長達40年，也在不同政黨下工作，台灣不變的就是非常依賴外貿。去年台灣的出口高達美金3400億元，甚至比澳洲、印度、越南的出口值還要高，這代表著台灣需要盡量和國際接軌，和很多國家簽貿易協定，這樣才對台灣有利。

王美花說明，台灣在加入WTO後，很不幸簽的貿易協定不多，不是因為制度不好，不是國際標準不夠，而是常常受到中國打壓。而現在有個機會，台灣想加入CPTPP，如果可以加入，等於一次和11個國家簽署自由貿易協定；如果不能簽署，當台灣的商品要出口到這些國家時，都會面臨比較高的關稅，例如機械、金屬製品、紡織品、甚至是捷安特腳踏車，「通路換通路，會讓我們的產品更有出路。」因此很多產業界的朋友都跟她說希望能盡快加入。

王美花繼續說，在這過程中，中國和台灣都在爭取加入，台灣已經為此做了很多法規制度上的準備，而中國反而因為很多問題讓其他會員國有疑慮，所以這場競賽，「其實台灣目前是跑比較前面的，比中國還前面」，但王美花也強調：

CPTPP是個高標準的自由貿易協定，也就是更開放，更要求符合國際規定，11個成員國裡面全部都開放萊豬可以進口，其中有6國自己國內也用萊劑養豬。 我們是第二輪、第三輪等著被檢驗了，假設這公投通過，萊豬又不准進口了，又把門關起來：那去申請加入時，就會被認為不符合國際標準，會要求我們等到符合標準，再來申請。我們不用中國打壓，就自己選擇變成國際孤兒，公投如果過了就像是拿石頭砸自己的腳，讓自己跑不動。這是我們要的嗎？這對台灣會有非常重大的影響，不只是對美國的關係而已。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航