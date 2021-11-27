日本瞄準下一個黃金產業「電動車」：與台積電合作具有極大國家戰略意義，將左右未來20年的發展

日本政府瞄準下一個黃金產業——電動車，補助上千億日圓予台灣台積電（TSMC）和索尼（Sony）在九州熊本縣建造半導體晶圓廠，欲重振過去輝煌的半導體歷史。日本專家強調，這一次日本別無選擇，與台積電合作是具有極大國家戰略意義，將左右日本往後20年的發展。

日本半導體的發展

「半導體是現代電子產業的大腦」，這是美國半導體公司超微（AMD）對於其產業最精簡的註解；無論是電腦、智慧型手機以及各種電子裝置，下達的指令都能精確得到回應，多數要歸功於半導體的協助。

第一個半導體誕生於1958年，此後取代了笨重的真空管成為電子產品的主要零件，多年後英特爾（Intel）創始人之一摩爾（Moore）發現，積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔2年便會增加一倍，於1965年後摩爾定律成為半導體發展的鐵則之一。

每2年倍增，意味著未來的半導體市場前景一片光明；於是半導體成為了當時先進國家爭相發展的重點產業之一，這其中就包含了美國與日本的科技爭霸。

1980年代憑藉著美元升值的勢頭，以半導體儲存晶片DRAM為代表，掌握世界半導體市場，高達8成的市占率。《日經中文》報導指出，高市佔率引起美國企業不滿，於1986迫使白宮對日簽署《日美半導體協議》，藉此箝制日本持續在半導體產業坐大。

此後，美國趁著個人電腦、傳統手機等產品普及，扶植了韓國、台灣等企業，隨兩國價格競爭力和技術水平也不斷提升的情況下，排擠了日本企業的發展。另一方面，由於半導體製造領域，成本極高利潤低廉、而且將產生大量污水，再加上受到當時新興國家的追趕下，日本企業面臨沈重的壓力，擴廠腳步日漸趨緩。

當時半導體產業亦正逢巨變。報導稱，1990年代末至2000年代起，由台灣台積電（TSMC）建構的「設計」與「製造」，分開了專業分工的商業模式，使電子產品成本大幅下降，確立了無廠IC設計企業的崛起，成為全球晶圓代工模式之雛形。

同時韓國也趁著全球經濟蕭條期間；日企猶豫擴大資本支出的關鍵時刻，果斷且大膽地投資半導體擴大DRAM的產能。此後的全球經濟復甦下，成功搶得市佔率，並且推動了韓國三星集團（Samsung）的發展，進一步成為DRAM的主要製造商，搶走了日本的主導權。

日本曾風光一時的東芝（TOSHIBA）、NEC逐漸從DRAM事業撤退，並將專注轉向NAND發展；半導體上游也開始由美國英特爾（Intel）為主導；韓國三星則透過半導體製造DRAM、面板，以及品牌手機的垂直整合，成功站穩電子領域的地位。

直至今日，受惠於筆電、智慧型手機與通訊設備的成長，台積電專注於製造，也在半導體代工領域中拿下全球超過50%的市佔率，持續以高資本支出門檻，進一步鞏固了半導體代工龍頭的角色。

《日經中文》報導強調，目前日本半導體產業在負責運算處理的邏輯半導體等先進領域已經落後，但是在圖像傳感器（CMOS）等特定領域維持優勢，再加上光學材料製造領域中也有主導能力

其中，在半導體基礎原料的矽晶圓方面，信越化學工業（Shin-Etsu）和SUMCO佔全球份額的近6成；從在晶圓上塗布的光刻膠（感光材料）來看，JSR等日本企業的市占率高達9成。

而對日本擅長的材料化學深感興趣、且積極尋求合作的廠商，正是台灣的台積電。早在今（2021）年2月，台積電對外宣布將在日本茨城縣筑波市設立材料研發中心，且攜手20家日本企業研發最先進的半導體製造技術。

這20家包含Ibiden、信越化學、JSR、旭化成、新光電工、日東電工等材料廠商，Keyence、Disco等設備商，以及東京大學等研究機構；日本經濟產業省5月31日對此強調，總研發370億日圓中、日本政府將補助約一半（補助190億日圓）的費用，並且台積電已經於3月時，在日本設立完全子公司「TSMC Japan 3DIC R&D Center」。

國家主導下加強與美國、台灣半導體企業的合作，有可能成為日本半導體産業東山再起的立足點。《日經中文》報導稱，未來材料化學是半導體產業的「陪跑者」，在電子產品精緻化的背景下，材料領域的重要性正不斷提高。

九州熊本縣被稱為「矽島」、「汽車島」，成台日半導體攜手設廠的首選

十多年過去後，日本將重回半導體製造的領域，選定日本熊本縣做為建廠的地點。熊本縣因為有豐富的泉水，在日本被稱為「水之國」；由於半導體是需要耗費大量水的產業，30年前因為熊本獨特的環境，就造了日本有多達上百家的半導體製造商和相關公司在此形成科技聚落。

熊本縣亦位於日本汽車產業聚集地——九州產業廊帶上。日本貿易振興機構表示，九州被稱為「矽島」、「汽車島」，是日本相當具有影響力的產業聚落，除了半導體和汽車相關產業之外，當地政府正在加速發揮九州中心地區的物流優勢，進一步讓日本IT相關企業得以發展。

目前熊本縣的半導體產量佔全日本約四分之一，當地著名的企業包含索尼半導體製造株式會社、東京電子九州株式會社、三菱電機株式會社，以及瑞薩半導體製造株式會社。

九州北部整車廠豐田（Toyota）、日產（Nissan ）等公司陸續增產，九州汽車平均年產能已達141萬輛（2019年日本國內汽車產量約為921萬輛），許多汽車零件企業亦集中在熊本縣，支持九州的汽車產業。

值得注意的是，熊本縣在亞洲具有相當優越的交通位置，是面向東亞和中國市場的亞洲開發和生產基地，其中熊本港和八代港是熊本的兩大港口，在韓國釜山港之間經營定期集裝箱船，因此常通過釜山港接受自北美、歐洲以及亞洲在內的貨物。

不過，本次台積電選擇落腳熊本縣，打造22至28奈米的半導體製造工廠，由於該製程並不是最先進的技術，遭到日本社會的質疑這根本是「上一代」的落後技術，甚至直指台積電是不是看不起日本。

11月20日日本官員向日媒《產經新聞》透露，今年的經濟產業省公布為期3年的補助預算案7740億日圓，其中6170億日元將用於確保國內生產基地，補貼率為50%、分多年發放。官員強調：「補助將用於半導體設施的更新、擴建和脫碳，更確保晶片供應為主要。」

日本網友對此批評：「日本政府已經承諾補助4000億日圓，但這個工廠是落後的，為了是不是必須不斷補助該廠區呢？我很擔心政府是否會在短時間內提供大量的財政支持」，甚至擔心：「蓋好3年後這條產線變得更落後」。

日本財經記者須田指出，這些想法都是不了解半導體產業的重點。他進一步解釋，原本半導體是全球化的專業分工，但供應鏈正在劇烈的改變中，正進入物聯網（Internet of Things）的時代，是一個關鍵的轉捩點，目前以美日歐為中心的陣營；及以中國為主要領導的聯盟，兩方正積極地爭奪下一世代的科技主導權。

須田說，在風險管理的角度下，美日歐應該要做好準備（有自己的晶片工廠）。針對落後半導體的說法，他回應說道，日本製造的半導體主要用於汽車產業，所以不需要先進半導體（高階智慧型手機等）；他指出未來物聯網加上汽車，就能夠蛻變為自動駕駛汽車（電動車）。

「未來如果少了（晶片），日本汽車工業將受不了（未來競爭）」須田強調。

而且日本車用半導體必須符合西方國家對於綠能供應鏈認證。須田對此說明，如果是中國產地的生產的半導體，可能無法服膺歐美的要求，也代表日本車商只能使用台積電在日本、美國、歐洲等地生產的半導體，才能夠對歐美市場銷售。

減碳已成國際趨勢，由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的RE100全球再生能源倡議。以電力需求端的角度，必須提升使用綠電的友善環境。許多企業已公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。

須田點出本次台日合作關鍵，在日本汽車製造地（九州），豐田和其他公司在日本製造了大部分汽車。根據以上說法，如果將其視為供應鏈的一部分，那麼日本別無選擇，只能在本土建廠。須田對此重申：「否則，日本將沒有國際競爭力，因此在熊本建廠是具有國家戰略意義，是著眼於10年或20年後的重大產業發展。」

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核稿編輯：翁世航