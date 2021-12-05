加拿大教育工作者面對「高得令人震驚」的校園暴力，增加人手只是治標不治本

自古以來，無論是東方或西方，學生對於師長的尊敬，一直是傳統美德。過往的時代，師長在諄諄教誨學生中的的打罵，已經隨著法規而大幅減低。但是，曾幾何時，加拿大校園出現學生與家長「打老師」的事件頻傳。更糟糕的是，這樣的事件不只出現在家長毆打老師，更令人失望的是絕大多數的校園暴力事件是由學生主動毆打老師。

根據《CBC新聞》在今（2021）年11月9日的報導，70％的受訪者表示他們曾遭受過某種形式的身體暴力。加拿大安大略省（多倫多所在地）的教育工作者面臨「高得令人震驚」的暴力發生率，而且這報告當中的受訪者，不是幾個人，是成千上萬的教育人士。

渥太華大學（University of Ottawa）的研究報告指出，加拿大公共僱員工會（CUPE）對校園工作人員在2018-2019年學年遭受騷擾的情和暴力的情形。89％的受訪者經歷過來自一個或多個來源的威脅、企圖或身體暴力行為。包括2018-2019年的學生、家長、同事或管理人員。報告稱：「絕大多數情況下，暴力是由學生實施的」。

這樣的報告結果顛覆過往人們對於教育工作者的權威象徵，因為參與此項「校園暴力」調查當中的教育工作者包含各階段的教育者（但不包含老師），從幼兒教育、青少年教育工作者，以及學校工作的員工等。過往對於「校園暴力」的直接聯想，會認為是學生受害，但是目前加拿大教育系統出現的暴力，不單是學生被霸凌的嚴重問題，而且還加上家長與學生毆打老師的狀況。這也直接說明，教育工作者在校園環境的安全已經成為「不安全」。

對於學校工作人員遭到暴力問題，當中問題的來龍去脈有以下這些：

一、學校工作人員遭到暴力的來源

當今時代對於孩子的保護意識增加，師長對於孩子已經不能使用早年的打罵方式。可是，目前加拿大教師遇到的問題是部分家長對於師長的教育方式頻頻干涉。尤其是當孩子被老師罵幾句，回家向家長訴說的時候，很多過度溺愛孩子的家長就忘記向老師詢問事情發生的原由，因此就很容易誤家長誤以為老師對自己孩子不公平，就會對老師興師問罪。在這樣的過程中，理論難免出現「家長與師長的衝突」，因此在出現衝突的過成中，有時候就會出現拉扯與推擠，甚至更嚴重的毆打現象。

除了家長對老師施暴之外，更讓人心寒的是學生毆打老師。因為學生的角色對於師長需要有尊敬的心態，就算少部分師長的言語，有時候美其名是「教導」，但是有時後卻過分傷人變成對學生的「傷害」，但是這樣的情況，學生也不應該出手打老師。因為這不單是尊師重道的尊敬，更是避免校園暴力所該注意的部分。

「學生不怕老師」是目前加拿大校園暴力來源增加的問題之一，學生與老師言語對峙，在校園生活中隨處可見。在《CBC新聞》報導中提到：「任何一年中，95％的課堂和支持人員（員工）都經歷過，來自一個或多個來源的某種形式的騷擾，包括貶低、學生的淫穢手勢、嘲笑、貶低或冒犯的評論以及虛假指控的傳播。」、「教育部門工作人員的工作場所暴力率正在上升。工作場所暴力可能很嚴重並導致嚴重傷害，包括腦震盪、骨折、關節脫臼、背部和頭部受傷、感染和鞭打」。

二、女性教育工作者在校園受暴的比例多於男性教育工作者

加拿大教育工作者女性多於男性，校園工作者遭到暴力，更顯示女性沒有被尊重。

在二十一世紀女性意識被尊重的世代，加拿大教育工作者的遭到暴力侵犯，似乎是對於女性的一種歧視。《CBC新聞》同一篇報導提及，關於渥太華大學研究者布列塔尼馬里奧（Mario）說明：「大多數教育工作者是女性，暴力不僅是課堂上的暴力，也是對婦女的暴力」、「大多數教育工作者是女性，暴力不僅是課堂上的暴力，也是對婦女的暴力」。

安大略省根據發怖研究報告，針對教育部門員工的暴力，員工們報告說被打、踢、拳打、搧耳光、窒息、抓傷、勒死、吐口水、撞頭、跪在胯部，受到威脅，有時還被剪刀割傷。他們還描述了被人們扔給他們的物體擊中。

這樣的「傷害」文字描述，光是閱讀就已經觸目驚心，更何況身為當事人的教育工作者，遇到校園暴力，其實也類似我今年新書《職場霸凌》當中的部分工作霸凌情境。師長在校園遇到暴力侵犯，就是等於職場環境的不安全。身為加拿大安大略省學校董事會僱員公會主席的Laura Walton擔任學校助理（education assistant ）已經二十年，身為女性教育工作者的她，也在工作中經過暴力，她描述曾有被抓傷疤痕，她的下巴曾一度脫臼。

三、施暴學生與家長對於「聽到的話」的反應過度

校園事件的發生，部分學生對於學校師長教誨有時候反應過度。部分學生聽到師長對事件的描述，「不是學生自己想要聽到的」言語描述，就會立即生氣，這樣的原因就是因為過度衝動。

除此之外，部分家長聽到孩子講述被老師欺負的情境，難免「加油添醋」的描述，這樣的結果就導致家長認為一定要找老師算帳。這樣的情形就讓原本簡單的教育事件變得複雜化。

其實，在校園暴力事件當中的家長與學生，在面對「立場不同」的事件要換位思考站在老師的立場，因為老師要教導的學生人數眾多，一個老師面對眾多學生，難免偶而在言語上出現不耐煩的情況，有時候甚至出現言語表達不當造成傷及學生自尊心的結果。

但是，學生與家長最好還是要以理智的處理方式來面對少數師長的言語貶低或態度不善，因為以惡報惡，會變成惡性循環。就算校園暴力事件當中，有部分是因為師長對於學生的詆毀，可是家長與學生就以暴力反擊，其實也是不明智的行為。

教導孩子真的不容易，那些施打老師的家長，其實可以自問他／她個人是否能夠有能力把自己的孩子教好。如果無法把孩子教育好，又認為老師理應把教育學生做到盡善盡美，那真的有點對於老師要求過度。因為一個老師就算盡心盡力的教育學生，其實有時候也仍然會遭到學生的抱怨與家長的質疑。不可否認，在加拿大校園中有少部分的師長真的有偏見與歧視，但是如同我在此文強調，就算遇到這樣的不公平，如果以比較理智的方式處理，就可以有不同的結果。

校園暴力「增加教育人員」雖有必要，但治標不治本

公共僱員工會要求增加教育人員來解決校園危機。但是我個人認為，增加校園人員並不是解決校園問題的根源方式。增加教育人員是有必要，但是對於校園暴力來說，只是治標不治本。

工會表示，需要更多的教育支持人員來解決公立學校的人員配備「危機」。但是，校園霸力的危機不是增加教師就可以解決。因為衝突的發生，常常出現在言語的表達與行為的不當。這樣的衝突事件，其實是師長、家長、學生「三方人士」都應該要在言語表達當中好好改變方式，同時也要在衝突事件處理上，改變衝突事件的處理方式。

校園暴力，不只是意味著施暴的學生與家長對於教育工作者的不尊重，更是代表教育工作者在校園的安全變得不安全。學生的暴力行為代表學生的自省能力偏差；家長的暴力行為更暴露那些施暴家長的家庭教育失敗。因為「教育」兩個字並不該完全歸屬於學校的責任，更是家庭教育應該培養孩子的「教養」。

一個孩子的思維與行為，絕大部分是因為父母的教養以及孩子自身的修養。對於幼稚園至青少年時期的孩子，需要在生活教育有家長引導。這樣才能在學校教育做到好的規範。因此家長對於師長的暴力行為，其實是對於孩子最錯誤的處世示範。

加拿大公共僱員工會希望政府增加教育預算，來增加學校教育系統，只可以說是可以協助師長在教學上的品質，避免師長過度勞累，而導致對於學生的言語傷害與管教不當。這樣是可以避免學生對於師長的憤恨增加。但是，政府的經費畢竟有限，大量增加教育人員，有時候不是短時間可以做到，因為這跟政府財政息息相關。言語的自我約束，或許可以略為減低校園暴力事件源頭。

要杜絕校園暴力，家長與師長絕不能互踢皮球，把教育孩子的責任互相推卸。因為孩子能夠走得多遠，就是家長與師長對於孩子（球）的助推。目前社會的自我意識過於抬頭，間接影響孩子對於「我」這個字，因此很多學生聽到自己不想聽的字句，就會與對方產生衝突。這樣的衝突，包含學生無法接受老師的部分表達。其實加拿大校園要杜絕學生與家長對於老師的暴力，或許可以比照加拿大法庭當中安置法警與警衛。如果在校園當中有少量警察與警衛的出現，會許就能暫時替代教育工作人員增加的困難。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航