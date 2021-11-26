穿上「虛擬時尚」，成為你「想成為」的人——專訪 The Fabricant 共同創辦人 Amber Jae Slooten

文／翁佩嫆

戴上 VR 眼鏡，在文化內容策進院（TAICCA）2021 年創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest；TCCF）未來內容展觀看台灣導演黃心健的《輪迴》（Samsara），體會「變成另一個身體」後的不同世界觀；或在國際合製 VR 作品《Bedlam》中，藉由「參訪」精神病院的虛擬體驗，窺見人類最瘋狂的偷窺慾。

又或者，在社群媒體追蹤「虛擬偶像」，看看他們今天又造訪哪裡、做了什麼事；抑或利用 NFT 技術買件獨一無二的「虛擬服裝」，在數位世界展露今天的心情、想法。

如果說「時尚」是表達個人想法與生活模式，那「摸不著、碰不到」的虛擬時尚，是否「不真實」？本屆創意內容大會國際趨勢論壇受邀講者、荷蘭虛擬時尚新創 The Fabricant 共同創辦人 Amber Jae Slooten 可不這麼認為。

這位出身傳統設計學院、但在個人 LinkedIn 卻稱自己「製作沒有布料的衣服」（make clothes without fabric）的藝術家，回應一針見血：

「Instagram 上的時裝秀伸展台照片，多數人大概一輩子都不會在現實世界看到那些衣服。既然如此，『虛擬時尚』與網路張貼的『走秀照』有何差別？這兩者都很數位，但也都很真實（both are digital and still very real）。」

The Fabricant 共同創辦人 Amber Jae Slooten。Photo Credit：Amber Jae Slooten

在著名的美國科幻大片《一級玩家》（Ready Player One）裡，17 歲的主角韋德・瓦茲（Wade Watts）在現實貧民窟生活看不到未來，於是選擇「登入」虛擬遊戲世界，嘗試翻轉自己的命運。

劇情邁入尾聲時，他忍不住有感而發：「我來這裡只是為了逃避現實，但我發現了遠比自己更重要的東西。我交到許多朋友，找到愛（​​​I just came here to escape, but I found something much bigger than myself. I found my friends. I found love! ）。」

自古以來，世界各地創作者已不斷在電影、小說、藝術等文本裡打造虛擬世界或人物，目的是——向總是缺乏自省能力、對現實處境視若無睹的人類們，大膽拋出提問。

當某些人無法理解虛擬世界，並批評新世代沉迷其中時，或許韋德・瓦茲這樣的虛擬人物就如同數位世代的「代言人」，替表面上沉默不語的他們說出心聲。

因為，無論世代如何快速變遷，被虛擬化或數位化的僅是「輪廓」，而隱藏其中的「自我表達」，則是跨越時空、跨越世代都無法被壓抑的人性真實需求。

一、來自虛擬世界的「提問」

2021 年夏天，日本東京一間美術館正在舉行人氣偶像 Imma 的個人展覽，展出以她為模特兒的繪畫、影音、照片等相關藝術作品。

這位 2018 年出道的日本少女偶像，短短三年便活躍於 Instagram，曾與日本明星水原希子「同台」，也曾「代言」肯德基（KFC）在中國市場的人造肉新商品。儘管年紀輕輕，但 Imma 對於個人定位非常有想法，無論是穿著服飾、留影場景，甚至是那頭招牌粉紅色短髮，都帶有濃濃的現代日本風。

Imma 的 IG 目前已有超過 35 萬名海內外追蹤者，日常貼文也成為海外粉絲一窺日本文化的窗口。當然，Imma 本人早已親臨這場展覽，還與現場展出的藝術品合照並上傳 Instagram。

虛擬偶像 Imma 還「親臨」自己的個人展覽並「合影」留念。Photo Credit：取自 Imma IG

啊，剛剛忘了說——Imma 不是真人，而是日本虛擬偶像公司 Aww 創辦人、同時也是 2021 創意內容大會受邀講者守屋貴行一手打造的「虛擬網紅」。

或許，熟悉日本動漫生態的人見怪不怪，畢竟 2007 年盛極一時的虛擬女歌手初音未來，早就「提前示範」虛擬偶像的經濟前景；那麼，如果是要價 9,500 美元的「虛擬服飾」呢？

2019 年，一件「虛擬彩虹洋裝」在紐約 Ethereal Summit 區塊鏈拍賣會以 9,500 美元（約新台幣 27 萬）成交售出，得標者是美國一間區塊鏈新創團隊執行長，他要將這件洋裝作為送給老婆的「數位禮物」。

雖然是「在虛擬世界才能穿」的洋裝，但它能依據個人身材數據進行客製化 3D 建模，並結合區塊鏈密碼學基礎「不可複製」、「可追溯擁有者」的特性，讓它變成數位世界「獨一無二」的資產。

「虛擬彩虹洋裝」運用區塊鏈技術，讓它成為「獨一無二」的數位資產。Photo Credit：取自 The Fabricant IG

先別急著排斥或質疑這些彷彿「顛覆社會」的虛擬創作，他們看似標新立異，但其實是人類世界不少既有事物的「舊瓶新裝」。

自古以來，世界各地創作者已不斷在電影、小說、藝術等文本裡打造虛擬世界或人物，目的是——向總是缺乏自省能力、對現實處境視若無睹的人類們，大膽拋出提問。

同樣地，今天的虛擬創作就如同數位世界裡的藝術文本，延續著過往創作者對真實世界的各種質疑、反思。

既然虛擬創作是一種對現實的「提問」，那這件要價 9,500 美元的虛擬彩虹洋裝，究竟想告訴我們什麼？

創造出這件洋裝的數位藝術家，正是傳統時尚設計學院出身、荷蘭虛擬時尚新創 The Fabricant 共同創辦人 Amber Jae Slooten。她早在 2018 年接受外媒採訪時便指出，與實用性衣服相比，時尚服裝更像是一種「表達」（an expression）；然而，今天世界上的時裝已經「夠多了」（enough），如果再生產更多「穿不到」的時裝，極可能加劇環保災難。

「Instagram 上的時裝秀伸展台照片，多數人大概一輩子都不會在現實世界看到那些衣服。既然如此，『虛擬時尚』與網路張貼的『走秀照』有何差別？這兩者都很數位，但也都很真實（both are digital and still very real）。」

被數位化的僅是「輪廓」，而隱含其中的「表達」才是最真實核心。

時尚伸展台的走秀服裝，我們在現實世界真的能看到嗎？Photo Credit：iStock

二、數位收藏體系：讓虛擬創作「增值」

如果在現實世界戴上一頂超大帽子，可能過不了門；穿件裙擺超長的長禮服，可能搭不了公車、上不了捷運。一般生活難以存在的誇張設計，場景切換到虛擬世界，你想要多誇張、多引人注目，一切隨你。

為什麼 Amber Jae Slooten 如此看重「時尚」與「自我表達」的關係？

「時尚是一種很棒的『溝通語言』。我們可能聽不懂對方語言，但當看到對方穿的衣服，就能浮現感受與情緒，這是每個人都該享有的表達經驗。即使你說自己不在乎時尚，這也是屬於你的自我表達。」

你的穿著、打扮透露你的情緒與想法，也是人與人之間的重要溝通語言。Photo Credit：取自 The Fabricant IG

在她眼中，時尚是傳達個人想法、生活態度的媒介，每個人也應有機會成為自己的時尚設計師；但今天的時尚卻「高不可攀」，導致美麗衣裳雖然夠多了，但充分的自我表達空間，仍遠遠不夠。

此次線上採訪，Amber Jae Slooten 盼望導入更多虛擬時尚的概念與技術，打破時尚圈「圈內人」與「圈外人」的常見分野現象。擴展時尚設計能夠影響的範圍，讓更多人參與。

因此，當被問到虛擬時尚如何為新世代帶來正面力量時，身為千禧世代（Millennials，指出生於 1980 年至 2000 年的世代）與「數位原住民」（Digital native）的她，連續說了兩次「我超喜歡這問題」。

從小沉浸於數位環境的經驗，除了讓 Amber Jae Slooten 在線上遊戲看到新世代如何跳脫身體限制、透過數位化身「阿凡達」（Avatar）來表達自我，也發現成形許久的「數位收藏」體系。

在遊戲世界裡，特殊的虛擬寶物並不會折舊，反而隨著時間不斷增值；就如同在時尚世界裡，收藏家擁有的絕版球鞋，隨著時間過去價格會翻好幾倍。

這些「不能穿」的珍貴球鞋，無論歷經幾次的交易、移轉，往往都如同高貴藝術品般被「供奉」在特定空間裡。鞋盒不能丟、吊牌不能拆，有些收藏家還會以專屬房間搭配 24 小時全天運轉的除濕機來「善待」它們。這都反映出：只要時尚作品夠優秀，就是值得好好珍惜的藝術品。

當「虛擬時尚」與「數位收藏」結合，Amber Jae Slooten 將其描述為「微型經濟體」，也就是——結合知名區塊鏈新創 Dapper Labs 的公有鏈 Flow，以及遊戲大廠 Epic Games 所開發的 3D 內容創作平台虛幻引擎（Unreal Engine），讓世界各地設計師、創作者們能跳過傳統時尚產業的層層掌控，在虛擬世界發揮創意、發表作品，並獲得應有的收入與尊重。

此前，雖然藝術相關領域早已有不少人提出類似概念，但過去一直僅限於小範圍的嘗試與摸索；直到近年，以區塊鏈為技術架構的非同質化代幣（NFT）崛起，才正式打開虛擬創作領域的商業化大門。

「這種時尚與數位的『新關係』，會讓我們更重視、更精心保護自己的創作。因為你的創作不傷害環境、不會腐化，也不再可有可無，而是能隨著時間拉長增加價值的作品。」

三、虛擬時尚：成為你「想成為」的人

「藉由每日的虛擬裝扮來表達自我」這件事，在疫情大流行之前，許多人或許無感；畢竟，在那個能隨意外出、正常進出辦公室的日子裡，能讓我們表達想法的途徑非常多元，不僅有數位管道而已。

直到出不了門、不再需要精心打扮進辦公室後，才赫然發現：儘管城市陸續封鎖，但人類自我表達的需求無法「封鎖」，只是從實體轉移到數位世界。

於是，我們開始看到同事、親友們在數位世界愈來愈「花枝招展」。無論是視訊開會的特殊濾鏡、虛擬背景，或在虛擬辦公室軟體 Gather Town 上的數位化身，每次的變化都成為反映大家當前情緒、想法的一種管道。就連那些過去幾乎不在虛擬世界花一毛錢的人，其社群大頭照也愈來愈「花俏」。

2021 年初，The Fabricant 與球鞋品牌 Buffalo London 合作推出的「虛擬燃燒球鞋」，便是將歐美各大城市封鎖近一年、民眾也被壓抑一年的自我表達，通通藉由虛擬時尚來「釋放」。

最初，品牌只要求製作「數位世界才能穿著、實體世界絕不可能存在的特殊球鞋」；而在共同設計過程中，團隊觀察到封鎖期間許多人的壓力、憂鬱與怒氣難以釋放，於是順水推舟，將這些情緒通通化成虛擬球鞋上熊熊燃燒的「火焰」，藉機反問民眾：火焰可以是「怒火」，也可以是「熱情」，而讓你怒火衝燒或燃起熱情的，究竟是什麼？

心中被壓抑的「火焰」，可以是怒火，更可以是熱情。Photo Credit：取自 The Fabricant IG

「我們的所有創作，都是希望運用科技來建立『聯繫』（connection）而非『分裂』（division）。而這也正是時尚的要素——透過服裝看見彼此不同想法，並創造有意義的關係。」

與傳統時尚相比，Amber Jae Slooten 認為虛擬時尚更「直覺化」。你不用擔心自己的奇裝異服是否「有礙觀瞻」、不必說服他人理解、更不需要告知任何人，就能把腦中種種想法與情緒，通通轉化成虛擬世界的時尚表達。

當然了，虛擬世界並不完美，也可能複製來自真實世界的「惡意」。當你換了性別、換了膚色、換了種族，原本眼中「歲月安好」的日常，恐怕也變得潛藏不少敵意；儘管如此，對小眾族群如 LGBQ 來說，相較於現實世界，它仍是個能不斷探索、延伸自我認同的安全領域。

從前，受限於天生的五官、身材與膚色，我們忍痛捨棄那些喜歡、但不合適的實體單品，逐漸摸索出「合宜」的穿著打扮；今天，虛擬時尚不僅能讓你在 3D 模擬的數位化身嘗試各式裝扮，甚至能換個身材、換個膚色，成為你「想成為」的人。

只要你喜歡，什麼都可以。在虛擬世界裡，你的探索之路想要走多遠，就有多遠。

虛擬世界的自我探索之路，讓我們成為「想成為」的人。Photo Credit：取自 The Fabricant IG

四、一起「登入」自我探索之路

當疫情拉開彼此的物理、身體距離，虛擬創作能擔任不同族群的代言人，替我們向現實世界大膽「提問」；當我們「接招」這些來自虛擬世界的提問，並「登入」自我探索之路，就能離自己「想成為」的人，更靠近了一點。

11 月 10 日至 11 月 14 日由文化內容策進院舉辦的「2021 創意內容大會」，除了在「國際趨勢論壇」邀請台灣、各國創作者與團隊分享其探索、打造虛擬世界的經驗，更在「未來內容展」塑造魔幻遊戲場域，用各種沉浸式體驗，帶領你一起「登入」自我探索之路。