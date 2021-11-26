穿上「虛擬時尚」，成為你「想成為」的人——專訪 The Fabricant 共同創辦人 Amber Jae Slooten
我們想讓你知道的是
從前，受限於天生的五官、身材與膚色，我們忍痛捨棄那些喜歡、但不合適的實體單品，逐漸摸索出「合宜」的穿著打扮。 今天，虛擬時尚不僅能讓你在數位化身嘗試各樣裝扮，甚至能換個身材、換個膚色，成為你「想成為」的人。
文／翁佩嫆
戴上 VR 眼鏡，在文化內容策進院（TAICCA）2021 年創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest；TCCF）未來內容展觀看台灣導演黃心健的《輪迴》（Samsara），體會「變成另一個身體」後的不同世界觀；或在國際合製 VR 作品《Bedlam》中，藉由「參訪」精神病院的虛擬體驗，窺見人類最瘋狂的偷窺慾。
又或者，在社群媒體追蹤「虛擬偶像」，看看他們今天又造訪哪裡、做了什麼事；抑或利用 NFT 技術買件獨一無二的「虛擬服裝」，在數位世界展露今天的心情、想法。
如果說「時尚」是表達個人想法與生活模式，那「摸不著、碰不到」的虛擬時尚，是否「不真實」？本屆創意內容大會國際趨勢論壇受邀講者、荷蘭虛擬時尚新創 The Fabricant 共同創辦人 Amber Jae Slooten 可不這麼認為。
這位出身傳統設計學院、但在個人 LinkedIn 卻稱自己「製作沒有布料的衣服」（make clothes without fabric）的藝術家，回應一針見血：
「Instagram 上的時裝秀伸展台照片，多數人大概一輩子都不會在現實世界看到那些衣服。既然如此，『虛擬時尚』與網路張貼的『走秀照』有何差別？這兩者都很數位，但也都很真實（both are digital and still very real）。」
在著名的美國科幻大片《一級玩家》（Ready Player One）裡，17 歲的主角韋德・瓦茲（Wade Watts）在現實貧民窟生活看不到未來，於是選擇「登入」虛擬遊戲世界，嘗試翻轉自己的命運。
劇情邁入尾聲時，他忍不住有感而發：「我來這裡只是為了逃避現實，但我發現了遠比自己更重要的東西。我交到許多朋友，找到愛（I just came here to escape, but I found something much bigger than myself. I found my friends. I found love! ）。」
自古以來，世界各地創作者已不斷在電影、小說、藝術等文本裡打造虛擬世界或人物，目的是——向總是缺乏自省能力、對現實處境視若無睹的人類們，大膽拋出提問。
當某些人無法理解虛擬世界，並批評新世代沉迷其中時，或許韋德・瓦茲這樣的虛擬人物就如同數位世代的「代言人」，替表面上沉默不語的他們說出心聲。
因為，無論世代如何快速變遷，被虛擬化或數位化的僅是「輪廓」，而隱藏其中的「自我表達」，則是跨越時空、跨越世代都無法被壓抑的人性真實需求。
一、來自虛擬世界的「提問」
2021 年夏天，日本東京一間美術館正在舉行人氣偶像 Imma 的個人展覽，展出以她為模特兒的繪畫、影音、照片等相關藝術作品。
這位 2018 年出道的日本少女偶像，短短三年便活躍於 Instagram，曾與日本明星水原希子「同台」，也曾「代言」肯德基（KFC）在中國市場的人造肉新商品。儘管年紀輕輕，但 Imma 對於個人定位非常有想法，無論是穿著服飾、留影場景，甚至是那頭招牌粉紅色短髮，都帶有濃濃的現代日本風。
Imma 的 IG 目前已有超過 35 萬名海內外追蹤者，日常貼文也成為海外粉絲一窺日本文化的窗口。當然，Imma 本人早已親臨這場展覽，還與現場展出的藝術品合照並上傳 Instagram。
啊，剛剛忘了說——Imma 不是真人，而是日本虛擬偶像公司 Aww 創辦人、同時也是 2021 創意內容大會受邀講者守屋貴行一手打造的「虛擬網紅」。
或許，熟悉日本動漫生態的人見怪不怪，畢竟 2007 年盛極一時的虛擬女歌手初音未來，早就「提前示範」虛擬偶像的經濟前景；那麼，如果是要價 9,500 美元的「虛擬服飾」呢？
2019 年，一件「虛擬彩虹洋裝」在紐約 Ethereal Summit 區塊鏈拍賣會以 9,500 美元（約新台幣 27 萬）成交售出，得標者是美國一間區塊鏈新創團隊執行長，他要將這件洋裝作為送給老婆的「數位禮物」。
雖然是「在虛擬世界才能穿」的洋裝，但它能依據個人身材數據進行客製化 3D 建模，並結合區塊鏈密碼學基礎「不可複製」、「可追溯擁有者」的特性，讓它變成數位世界「獨一無二」的資產。
先別急著排斥或質疑這些彷彿「顛覆社會」的虛擬創作，他們看似標新立異，但其實是人類世界不少既有事物的「舊瓶新裝」。
自古以來，世界各地創作者已不斷在電影、小說、藝術等文本裡打造虛擬世界或人物，目的是——向總是缺乏自省能力、對現實處境視若無睹的人類們，大膽拋出提問。
同樣地，今天的虛擬創作就如同數位世界裡的藝術文本，延續著過往創作者對真實世界的各種質疑、反思。
既然虛擬創作是一種對現實的「提問」，那這件要價 9,500 美元的虛擬彩虹洋裝，究竟想告訴我們什麼？
創造出這件洋裝的數位藝術家，正是傳統時尚設計學院出身、荷蘭虛擬時尚新創 The Fabricant 共同創辦人 Amber Jae Slooten。她早在 2018 年接受外媒採訪時便指出，與實用性衣服相比，時尚服裝更像是一種「表達」（an expression）；然而，今天世界上的時裝已經「夠多了」（enough），如果再生產更多「穿不到」的時裝，極可能加劇環保災難。
「Instagram 上的時裝秀伸展台照片，多數人大概一輩子都不會在現實世界看到那些衣服。既然如此，『虛擬時尚』與網路張貼的『走秀照』有何差別？這兩者都很數位，但也都很真實（both are digital and still very real）。」
被數位化的僅是「輪廓」，而隱含其中的「表達」才是最真實核心。
二、數位收藏體系：讓虛擬創作「增值」
如果在現實世界戴上一頂超大帽子，可能過不了門；穿件裙擺超長的長禮服，可能搭不了公車、上不了捷運。一般生活難以存在的誇張設計，場景切換到虛擬世界，你想要多誇張、多引人注目，一切隨你。
為什麼 Amber Jae Slooten 如此看重「時尚」與「自我表達」的關係？
「時尚是一種很棒的『溝通語言』。我們可能聽不懂對方語言，但當看到對方穿的衣服，就能浮現感受與情緒，這是每個人都該享有的表達經驗。即使你說自己不在乎時尚，這也是屬於你的自我表達。」
在她眼中，時尚是傳達個人想法、生活態度的媒介，每個人也應有機會成為自己的時尚設計師；但今天的時尚卻「高不可攀」，導致美麗衣裳雖然夠多了，但充分的自我表達空間，仍遠遠不夠。
此次線上採訪，Amber Jae Slooten 盼望導入更多虛擬時尚的概念與技術，打破時尚圈「圈內人」與「圈外人」的常見分野現象。擴展時尚設計能夠影響的範圍，讓更多人參與。
因此，當被問到虛擬時尚如何為新世代帶來正面力量時，身為千禧世代（Millennials，指出生於 1980 年至 2000 年的世代）與「數位原住民」（Digital native）的她，連續說了兩次「我超喜歡這問題」。
從小沉浸於數位環境的經驗，除了讓 Amber Jae Slooten 在線上遊戲看到新世代如何跳脫身體限制、透過數位化身「阿凡達」（Avatar）來表達自我，也發現成形許久的「數位收藏」體系。
在遊戲世界裡，特殊的虛擬寶物並不會折舊，反而隨著時間不斷增值；就如同在時尚世界裡，收藏家擁有的絕版球鞋，隨著時間過去價格會翻好幾倍。
這些「不能穿」的珍貴球鞋，無論歷經幾次的交易、移轉，往往都如同高貴藝術品般被「供奉」在特定空間裡。鞋盒不能丟、吊牌不能拆，有些收藏家還會以專屬房間搭配 24 小時全天運轉的除濕機來「善待」它們。這都反映出：只要時尚作品夠優秀，就是值得好好珍惜的藝術品。
當「虛擬時尚」與「數位收藏」結合，Amber Jae Slooten 將其描述為「微型經濟體」，也就是——結合知名區塊鏈新創 Dapper Labs 的公有鏈 Flow，以及遊戲大廠 Epic Games 所開發的 3D 內容創作平台虛幻引擎（Unreal Engine），讓世界各地設計師、創作者們能跳過傳統時尚產業的層層掌控，在虛擬世界發揮創意、發表作品，並獲得應有的收入與尊重。
此前，雖然藝術相關領域早已有不少人提出類似概念，但過去一直僅限於小範圍的嘗試與摸索；直到近年，以區塊鏈為技術架構的非同質化代幣（NFT）崛起，才正式打開虛擬創作領域的商業化大門。
「這種時尚與數位的『新關係』，會讓我們更重視、更精心保護自己的創作。因為你的創作不傷害環境、不會腐化，也不再可有可無，而是能隨著時間拉長增加價值的作品。」
三、虛擬時尚：成為你「想成為」的人
「藉由每日的虛擬裝扮來表達自我」這件事，在疫情大流行之前，許多人或許無感；畢竟，在那個能隨意外出、正常進出辦公室的日子裡，能讓我們表達想法的途徑非常多元，不僅有數位管道而已。
直到出不了門、不再需要精心打扮進辦公室後，才赫然發現：儘管城市陸續封鎖，但人類自我表達的需求無法「封鎖」，只是從實體轉移到數位世界。
於是，我們開始看到同事、親友們在數位世界愈來愈「花枝招展」。無論是視訊開會的特殊濾鏡、虛擬背景，或在虛擬辦公室軟體 Gather Town 上的數位化身，每次的變化都成為反映大家當前情緒、想法的一種管道。就連那些過去幾乎不在虛擬世界花一毛錢的人，其社群大頭照也愈來愈「花俏」。
2021 年初，The Fabricant 與球鞋品牌 Buffalo London 合作推出的「虛擬燃燒球鞋」，便是將歐美各大城市封鎖近一年、民眾也被壓抑一年的自我表達，通通藉由虛擬時尚來「釋放」。
最初，品牌只要求製作「數位世界才能穿著、實體世界絕不可能存在的特殊球鞋」；而在共同設計過程中，團隊觀察到封鎖期間許多人的壓力、憂鬱與怒氣難以釋放，於是順水推舟，將這些情緒通通化成虛擬球鞋上熊熊燃燒的「火焰」，藉機反問民眾：火焰可以是「怒火」，也可以是「熱情」，而讓你怒火衝燒或燃起熱情的，究竟是什麼？
「我們的所有創作，都是希望運用科技來建立『聯繫』（connection）而非『分裂』（division）。而這也正是時尚的要素——透過服裝看見彼此不同想法，並創造有意義的關係。」
與傳統時尚相比，Amber Jae Slooten 認為虛擬時尚更「直覺化」。你不用擔心自己的奇裝異服是否「有礙觀瞻」、不必說服他人理解、更不需要告知任何人，就能把腦中種種想法與情緒，通通轉化成虛擬世界的時尚表達。
當然了，虛擬世界並不完美，也可能複製來自真實世界的「惡意」。當你換了性別、換了膚色、換了種族，原本眼中「歲月安好」的日常，恐怕也變得潛藏不少敵意；儘管如此，對小眾族群如 LGBQ 來說，相較於現實世界，它仍是個能不斷探索、延伸自我認同的安全領域。
從前，受限於天生的五官、身材與膚色，我們忍痛捨棄那些喜歡、但不合適的實體單品，逐漸摸索出「合宜」的穿著打扮；今天，虛擬時尚不僅能讓你在 3D 模擬的數位化身嘗試各式裝扮，甚至能換個身材、換個膚色，成為你「想成為」的人。
只要你喜歡，什麼都可以。在虛擬世界裡，你的探索之路想要走多遠，就有多遠。
四、一起「登入」自我探索之路
當疫情拉開彼此的物理、身體距離，虛擬創作能擔任不同族群的代言人，替我們向現實世界大膽「提問」；當我們「接招」這些來自虛擬世界的提問，並「登入」自我探索之路，就能離自己「想成為」的人，更靠近了一點。
11 月 10 日至 11 月 14 日由文化內容策進院舉辦的「2021 創意內容大會」，除了在「國際趨勢論壇」邀請台灣、各國創作者與團隊分享其探索、打造虛擬世界的經驗，更在「未來內容展」塑造魔幻遊戲場域，用各種沉浸式體驗，帶領你一起「登入」自我探索之路。
- 2021 TCCF 創意內容大會活動官網：https://tccf.taicca.tw/
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