【公投意見發表會】黃士修要告台電許永輝處長瀆職，蔡中岳：核四廠的興建就是一路靠放水才走到今天

再過不到一個月就要舉行公投，中選會在今天舉辦第三次公投電視說明會。在「核四重啟」說明會中，正方代表黃士修手拿一份聲稱是台電內部的重啟評估報告，表示重啟核四不用2000億也不用15年；反方代表蔡中岳則從地質調查切入議題，認為沒有核安就沒有核電。

告發台電許永輝處長，不是說謊就是瀆職

黃士修首先拿出一張告發狀，指控前一場說明會的反方，也就是台電核能發電處處長許永輝瀆職，指其觸犯刑法偽造文書印文罪與瀆職罪的告發狀，表示這幾天補上非常多的新事證，包括他簽過的程序書、做過的安檢報告、試運轉測試的報告，終於拍板定稿，送出到台北地檢署交給檢察官偵辦。

黃士修接著怒批許永輝，如果辯論會上說的是真的，核四不安全，那就是瀆職。拉法葉建案才28億美元，核四3000億元將會是國家級弊案。那如果核四其實是安全的，許永輝只是為了當官在辯論會上公然撒謊，是人格有問題。好消息是許永輝不用被關十年，但民眾要的是一個真相。

黃士修說，許永輝處長混淆了試運轉跟安檢，安檢試運轉是進行再驗證測試時，由電廠人員操作設備，安檢小組在場指導，測試程序書一式三份分由電廠試運轉測試主持人，安檢小組試運轉測試主持人及安檢小組品管人員各持一份，同步執行並分別簽署。

黃士修再提重啟規劃書，說自己手上掌握了台電的內部核四重啟報告，並在對媒體公布時，對日期偷偷動了手腳，表示報告的確是許永輝上任時才完成，很開心台電乖乖上鉤。

在斷層相關問題，黃士修表示日本九州有超過440公里的大斷層，但是日本九州最先重啟核電。日本311大地震斷層超過500公里，但是最靠近震央的不是福島核電廠，是女川核電廠，不但安然無事，還成為當地居民避難所。

黃士修說，經濟部刻意誤導說核四的設計耐震基準只有0.4G，那個是基準值，實際上的耐震是0.66G，0.4G就是七級劇震啦，0.4G的七級劇震如果發生在台北市、新北市，台北市先毀一半了，但是核四廠這只是最低要求。

黃士修表示，台中有多條活動斷層，那長度貫穿跨縣市貫穿中部地區，台中有天然氣接收站、儲氣槽、出氣管，遠遠比核四廠脆弱。非常痛心某一些政黨打手，不斷地造謠無視台中鄉親面對的空污問題，北部如果已經蓋好的核四廠能夠運轉，台中的中火就能關一半。

黃士修手中的台電「神秘內部」核四重啟規劃書

蔡中岳回應，試運轉的報告跟安檢小組的報告，上一場已經提過，核四的試運轉，從2007年做到2014年做了7年之久，有32項沒辦法通過，怎麼辦呢？當時馬政府想要重啟核四，就組了一個核四的安檢小組，弄了一個核四的安檢報告說過關了。

蔡中岳補充，7年都過不了關的核四，核一二三試運轉大概一年到5年就過關了，花了7倍時間，仍然無法過關，這就是我們要的基本安全，沒辦法過關的時候，要如何說服大家？7年試運轉就是學校正式的畢業考，原能會做的，必須要通過這個東西核四才能運轉。但是，他們仍然選擇用補習班的考卷說，啊，補習班說我的考試已經60分，學校應該給我畢業證書。

蔡中岳針對黃士修手上的重啟規劃書，表示有三項問題沒有解決，在規劃書中也沒有提到：第一件事，環評，核四現在是沒有建照，必須要做環評。第二個是地質調查，剛剛特別提到了，到底地質底下狀況是怎樣，調查還沒有完整。最後是工程改善，剛我前面提到工程改善的問題需要解決，沒有列入表格中，他五年五百億的表格沒有列。

蔡中岳表示，報告的第一大缺失，就是剛剛特別提到的，沒有把環評程序列入，為什麼要做環評？因為核四沒有建照，沒有建照要申請新建照，而這個環評程序從一階到二階，大概要花至少3年才能完成。

蔡中岳接著說，第二個缺失是地質調查，核四的附近大概有兩條重要的斷層。大家可能會想，核四會蓋在斷層上？有斷層為什麼要蓋核四？因為核四是一個1980年代規劃、1999年開始興建的。當時的地質資料做得不是很完整，耐震係數與縣字也不同。1999年台灣發生了921集集大地震，車籠埔斷層在錯動之前，沒有人知道他是一個會活動的活動斷層。

蔡中岳再提第三大問題，工程上根本沒解決，核四的工程純工程面大概要花7年時間，還有備品沒有找到、專案團隊已解散、簽約問題要重新處理，怎樣算都要7年，這些工程跟時序加起來，核四重啟報告書加起就要14、15年。

蔡中岳怒批，經濟部說10年才能蓋好，黃士修說5年，經濟部說要1000億，黃士修說500億，什麼都縮小了，到底是給你那份資料的人想要騙你，還是你太好騙？

Photo Credit: 中選會直播截圖

核能是潔淨能源，核廢也可被處置

黃士修回應說，蔡中岳不斷在跳針核四工程的問題。之前都已經回答過了，GE在那個國際仲裁案之中，是全面的勝訴台電，如果真的像中岳，或是像現在官方說的核四的設備有著這麼多的問題，那應該是GE敗訴才對啊，怎麼會是GE勝訴呢？

黃士修說，根據正方的資料，他們算出來的時程是15年，理由是把這一份報告的第10頁所有的長條圖，直接一段一段的接起來，所以就往這邊延伸到第15年，可是這些工程很多都是可以同步進行的，甚至包括了地質調查。

黃士修表示，根據WHO世界衛生組織，福島核災雖然有輻射外洩，但是觀察不到健康效應，所以當初那個疏散的決議，根本就是錯誤且不科學的，指責蔡中岳把他講的話對應到福島核災的逃難，是相當無聊。

針對日前總統府發言人Kolas Yotaka質疑核廢料的處置，黃士修舉美國核管會為例，表示做得好的核廢料甚至可以工程人員其實就帶著一個頭盔、穿著短袖，其實也沒穿什麼防護衣，因為輻射都是被隔絕的，顯示核廢料是可以處理；再來提到麻省理工學院的教授帶他的學生去參觀乾式貯存桶，照片中的是用過核燃料，可是不需要穿戴特殊的防護設備，甚至抱著它都可以。

黃士修痛批，總統府發言人Kolas Yotaka與民進黨立委洪申翰都不敢同意將低階核廢料從蘭嶼遷出，是對原住民族的背叛，是對於核能的抹黑與製造恐懼。

對於外界熱烈討論的核能不等於綠能，黃士修提到，事實上國際上沒有green energy這個字，國際上講綠能都是clean energy，後來歐盟執委會將核能正式納入green deal中，自己也寫信給歐盟確認，歐盟表示綠色政綱的碳中和手段包含核能是無庸置疑的。

黃士修在此拿爸媽生養孩子做比喻，表示你爸媽辛苦把你養大，你找到好工作，薪水比爸媽還要高，你就說爸媽是廢物，要被社會淘汰了，反核人士就是這種不孝子。

地質調查都沒做好，何來核安？

蔡中岳回批，表示黃士修對斷層不瞭解也沒有專業，所以自己明天會跟台大地質系的陳文山教授、中央應用地質系的李錫堤教授、海洋大學地科所的李昭興榮譽教授，一起開記者會說明斷層與核四的問題，邀請黃士修觀看明天早上的記者會，幫他補習上課。

蔡中岳表示，如果發生福島等級輻射問題，是從貢寮到屏東三地門，東北季風盛行時全台都會受到汙染，斷層上的核四廠，是我們應該做的嗎？核災的影響跟房子倒塌，燃煤意外不相同，人類使用核電約60年，我們看到美國三浬島、車諾比、日本福島核電廠意外，每一座核電廠都保證他絕對安全，但仍然發生意外。

蔡中岳將焦點轉向日本核災，指出到現在，在輻射超標下，人根本進不去核電廠，今年好不容易，讓機器進去把三號機用過燃料棒拿出來，但是一、二號機狀況，還非常難解，今年說法2031年有機會把它取出來，是不是能達標還不知道，福島核災發生10年，接下來這麼長時間無法解決，非常艱困的問題。

蔡中岳指出，福島核災後有7成福島縣民覺得災後身心受到很大影響，在經濟上，有將近8成的人受到經濟影響，生活困難。全世界擁核方卻說沒事沒死人，台灣這幾年討論福島核災周遭鄰近縣市食品進來，擁核的國民黨，説不要福島食品進來，總使輻射劑量零檢出也都不要進來，代表所謂災後影響，絕對不是死不死人這麼單純。他對於經濟跟未來生活影響很大。

蔡中岳說道，核四廠的興建就是一路靠放水才走到今天，黃士修的心態，就是碰到檢驗標準，就想要放鬆，便宜工程、緊縮時程、寬鬆認定，把有事當成沒事。你可以放水，但人民不安心，我們要核安，核安要照程序一步步走。核四是15年後才發電，不能解決現在的空汙與缺電，核四無法解決現在所有能源問題。

延伸閱讀：

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航