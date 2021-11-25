加拿大危險駕駛衝進住宅車道撞死幼童卻遭輕判，讓家長不再視自家前院為安全地帶

今（2021）年11月16日，《CTV新聞》報導刊登加拿大一起交通意外的判刑，這事件在今年五月成為有孩子們的家長心中的一大震驚！事發六個月後，新聞再次追加報導。

位於加拿大安大略省旺市（Vaughan）德斯頓路以北達弗林街，兩名孩童十歲與四歲，以及鄰居的孩子在家中前院的車道玩耍，被一名十六歲駕駛賓士的年輕人衝入車道，當中四歲的弟弟當日在醫院死亡，十歲的姊姊則在隔日於醫院死亡，而鄰居的孩子則沒有生命危險。

對於這樣的事件，並非一般的交通意外。因為加拿大孩童在自家獨立屋前面的車道前玩耍是很常見的狀態。因為自家車道是屬於私人物業範圍，並不是公共行人與行車走道。由於加拿大的獨立屋，很多都有較大的前院。此事件並非車子撞到路邊玩耍的孩子們，而是車子衝進私人住宅車道，這是肇事駕駛的重大失誤，也是有孩子的家長們的夢魘。

這樣的新聞事件，受害者家屬給《CTV》的新聞聲明中表示「我們的家庭破碎了，被摧毀了。我們想從這場噩夢中醒來，但我們不能……每天我們都會看到和聽到我們周圍的粗心、危險駕駛……它不會停止。」

對於這樣的事件，不只是當事人家屬的心痛，更是引起加拿大家長的重視，因為自家兒童在前院的玩耍，似乎顛覆過往的安全印象。在此不是要討論法律的判決，而是要與讀者分享加拿大危險駕駛對於孩童的侵害。在住宅區需要注意的兒童安全部分有三點需要注意：

危險駕駛侵害住宅區安全，在住家附近散步也出現被撞死的事件

這幾年加拿大，大多倫多區的住宅區意外頻傳，很多在自家散步或者騎腳踏車者被沒有遵造行車安全的駕駛撞傷或撞死。我印象中最深刻的就是我孩子們學校的一名音樂女老師在前往學校上班的路途中，因為行車駕駛速度太快，撞到一名騎腳踏車的學生。該名女音樂老師肇事逃跑，沒有在事發當下報警處理，更沒有做到事發當下一定要做到「停車立即協助傷者」的基本人道行為。這樣的結果讓該名女音樂老師喪失教職，也同時要面對刑法責任。

但是，此文《CTV》報導當中的兩名姊弟，是住宅區的「自家」住宅的車道遇害。這樣的情形，讓自家土地不再是家長眼中的安全地帶。加拿大的大多倫多區很多孩子在自家前院玩耍，而不是在自家後院，有時候是因為要與鄰居一同遊戲，這樣就不需要由屋內進入後院，也不用從住屋旁邊的側面走道走進後院。

在自家前院玩耍有兩項便利點，其一是家長可以由前院注意到孩子與鄰居的玩耍狀況，因為後院常常有籬笆隔離。其二是很多時候孩童玩耍，也會在車道騎自行車，因為後院大多數是草皮，或者後院只有小部分的磚道。但是，前院的車道的長度與寬度就利於孩子騎腳踏車的便捷。

可是，行車肇事的事件雖然屬於刑事司法，但是危險駕駛根本就不怕。此案件的過失致死以及危險操作，導致身體傷害罪換刑事疏忽導致身體傷害罪，根本也無法杜絕危險駕駛的行為。

法律的輕判未讓肇事者得到應有的懲罰，更無法改善行車安全

今年5月26日，這名少年以30萬加幣的保釋金從紐馬克特法庭（Newmarket Court）獲釋。這樣的情況，讓加拿大民眾無法感到法庭對於兒童安全的重視，更讓民眾感到法庭沒有替受害者家屬以及死亡的兩名年幼童死者伸冤。

行車肇事者的行為缺乏約束，造成受害者家庭破滅。行車肇事案件，無論是肇事者酗酒、吸毒、超速、車上爭吵、車內手機使用等諸多行車安全事件，都是讓車禍傷害事件增加。尤其這事件在自家門前飛來的橫禍，更是讓很多家長產生對於兒童安全的憂慮。

對於這些事件，不能說是無法事先預防。因為這樣的事件，肇事者是可以自我控制。雖然有些車禍屬於意外狀況，但是不可否認，車禍當中有很大的比例是「人為因素」，這樣的人為因素是可以用自我行車安全約束來控管。但是，為什麼此個案造成兩名幼童死亡？原因就是因為駕駛者沒有做到自我行車安全約束！

紅色「停牌標誌」（Stop Sign）的疏忽

在加拿大的住宅區，甚至較小的馬路當中，有很多以紅色標誌來指示車輛「停止」的標誌。此個案雖然與「停牌號誌」無關。但是，在加拿大的車禍事件當中，有相當多是因為對於這個標誌的疏忽。

停牌標誌是很多遊客到達加拿大租車駕駛的時候容易犯的錯誤，也是加拿大當地行車駕駛容易忽略的標示。停止標示（Stop）這個英文字出現在路標指示，當中顯眼的紅色標誌，並沒有讓所以的駕駛做到遵守行車安全。

加拿大有相當多的路標是以停牌標誌來標示停止，目的是要控管行車到達路口時，必須停車觀看，然後依序行駛。也就是在十字路口，看到停牌號誌，先到的車輛，在停車觀看之後，可以先過。也等於「先來後到」的順序概念。

可是總是有很多行車駕駛沒有遵守，很多駕駛總是很「急」地行車，完全沒有專心注意路標。因此在停牌號誌的十字路口撞上另一方車輛或行人，是在加拿大常常發生的事件。行車安全疏忽，無論是超速、闖紅燈、沒有注意路標等，都是駕駛沒有做好自我行車管理。

此案件不是照顧者的疏失，此案件是行車肇事者的錯誤

這事件並非照顧者的疏失，因為事發當下鄰居正在幫孩子們腳踏車的自行車鏈條掉落，正過來幫忙，但是同時間那一輛肇事車輛，卻瘋狂地飆車進入住宅車道，造成兩名孩子死亡，一名孩子受傷。

這事件不同於在住宅區散步騎腳踏車被撞傷或撞死的事件，此事件也不同於住宅區中，家長或褓母因為看手機或聊天，而沒有注意到孩子於在馬路上行走或騎腳踏車的安全。此個案的悲劇雖然讓人難過，但是也是讓很多家長重新思考，讓孩童在自家門口玩耍的安全顧慮。今年此案件肇事者保釋。我認識的朋友們當中，很多人因為此事件，而把自家門口的籃球架拆除。這樣的情形，主要是家長已經無法認為自家前院是安全地帶。

有關兒童的日常安全，諸如：門、窗、水、電，都必須相當助益。車道前面不要放置廢棄的冰箱、洗衣機、烘乾機，以免自家孩子或鄰近孩子嬉戲玩耍躲入廢棄電器當中的機器當中而導致死亡。除此之外，這次的意外事件，更是讓很多家長在過往兒童日常安全之中，加添了限制孩子在自家前院玩耍，這樣的保護孩子看似「限制」，但是也是沒有辦法當中的辦法，也是說明行車肇事者對於行車約束疏忽造成的社會傷害。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航