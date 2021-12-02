《沒你強的人，為何混得比你好？》：三個「後悔沒有早知道」的人生建議

文：毅冰

三個「後悔沒有早知道」的人生建議

有個朋友問我：「如果只能給三個『後悔沒有早知道』的人生建議，你會給哪三個？原因又是什麼？」

這是超級好的問題，值得深度思考。這篇文章就是我給他的答案。我整理成文字，希望給更多的讀者一些實實在在的內容，也希望大家可以用心思考和衡量自己的現狀。

我們每個人都會在事過境遷和時過境遷後才有「早知道」的感慨，才會覺得，很多事情仿佛在某一瞬間突然明白過來，但時光已然回不去。誰又能在當下突然想明白也許很多年後才會想清楚的事情？

例如，早知道的話，就在做外貿之初好好學習毅冰的書和課程，快速入門，早學早受益，少走彎路，節約大量摸索的時間。結果，沒有早知道，少賺了數百萬。

再如，早知道的話，就在很多年前果斷買房，不觀望，不聽信親戚朋友的胡亂建議。結果，沒有早知道，又少賺了數百萬。

又如，早知道的話，就不該回老家，在老家的工作環境和氛圍下根本找不到機會破局，找不到自己發展的一席之地。結果，沒有早知道。如今哪怕知道了，還是左右為難，不知道接下來應該怎麼辦。

這個世界上並不存在那麼多的「早知道」，沒有試錯的經歷，又怎會知道對錯，怎會有更好的選擇？人生沒有那麼多「如果」，沒有辦法重來，假設性的事情是不存在的。我們只有經歷過、嘗試過、傷過、痛過、走過彎路，才能明白對與錯。但這個時候或許已經錯過太多，或許已變得遍體鱗傷，這就是成長。

「功名夢斷，卻泛扁舟吳楚。漫悲歌，傷懷吊古。煙波無際，望秦關何處？歎流年，又成虛度。」

關於「後悔沒有早知道」，如果只能給三個建議，以我經歷的事情，我會給出以下三個建議。

第一，不要過分迷信努力的重要性

方向比努力重要，選擇比努力重要，思維比努力重要，學習比努力重要，有很多東西都比大家認知中的「努力」重要百千倍。只是在整個過程中，努力也一定是如影隨形，不能缺少的。

大家千萬不要認為自己不夠成功，沒有達到預期，是因為努力不夠。很多時候大家是不同賽道的競爭，起點不同是沒有可比性的。就像再好的賽車也無法跟飛機拚速度，再好的飛機也無法跟火箭拚速度。不同的領域有不同的核心價值，比較是沒有意義的。

我們常常會被自身的眼界所限制，被身邊人的行為方式所影響，會因為不同的環境而形成不同的價值觀和思維方式，會覺得真實的世界就應該是我們理解和認識的樣子。好比入行之初，很多人跟我這麼講：「做外貿，底薪收入不重要，都是靠分紅；做外貿，公司大小不重要，都是靠自己；做外貿，平臺好壞不重要，都是靠能力……」換作今天，我或許會一個耳光回敬過去，告訴他們：「自己不明白，就別在這裡誤人子弟！」

玩笑歸玩笑，我只是想說，努力不是萬能的，必須不斷自我增值，優化工作流程，反覆運算思維方式，一次次撕裂自己，重新構建技能樹，而不是努力卻重複著機械的工作，維持僵化的思維方式而不加改進。

總之一句話，不要做行動勤奮但思維懶惰的人。

我前段時間寫過一篇文章，大致意思是說，不要認為把大量時間耗在一件事上，足夠努力，就能產生相應的價值。付出和所得是兩回事，並沒有絕對的正相關性。

譬如，你母親做了幾十年的飯，一定能打敗年輕的米其林廚師嗎？不一定。你睡了幾十年，經驗豐富，會變成睡覺大師嗎？不會。

別人是做了詳細幕後工作後的精準開發，而你是複製貼上後不斷群發，製造垃圾郵件，這種情況下，哪怕你再努力，花再多時間，結果都不會逆轉。

努力只能讓你過得下去，但無法保證你過得很好，無法保證你成功。成功需要在努力的過程中，不斷優化技能，不斷更新思維。

第二，學習是終身的事情

很多人在大學畢業後進入工作崗位，工作多年都沒看過幾本書。有人會說，工作很忙，下班後很辛苦，需要做家務，還要照顧孩子，哪有時間學習？而且學習也不是立竿見影的事情，是沒有辦法立刻改變現狀，增加收入，及時給自己變現的。

這種想法從某種意義上講是有幾分道理的，但是過於功利了。

透過一本書，我們能接觸到作者的想法和經驗，觀點和特質。一杯咖啡的錢，也許就能獲取別人一輩子鑽研和琢磨出來的好東西。

我們會發現，許多知名人士都有大量閱讀的習慣，每天再忙都會翻幾頁書，一有空閒就要閱讀。別人身居高位，日理萬機，難道不比我們忙？我們憑什麼說自己沒有時間？這都是給自己的思維懶惰找藉口。

三人行，必有我師。我們要學的不僅僅是跟工作有關的內容，更多的是為人處事的方式，解決問題的能力，談吐和氣質。除此之外，還要學習如何終身學習。

前段時間偶爾得知，我年齡最小的學員當時正讀初三。這個發現讓我很驚訝，初三的孩子學什麼外貿方面的內容，看似太早了，也沒必要。

瞭解了情況後獲悉，他只是偶然在網上發現了我寫過的一些文章，透過論壇看到我的一些帖子，然後搜索了我的相關資訊，發現我曾出版過幾本書，還在做米課線上課程，就索性一股腦兒都買了。

一個初三學生怎麼會有興趣瞭解外貿方面的內容？明明還有很長的時間才會步入社會，為何現在就開始學？很多工作許多年的外貿人或許還在猶豫，可這個初中生已經會核算成本，還得意地算給我聽。

如果投入一萬七千元不到，系統化地學習書和課程，學到一些觀點和想法，可以讓自己成熟一些、見識增長一些，就是划算的。這筆錢相當於一次旅行的費用，但是可以節約大量的學習時間。 如果買砸了，就算自己投資失敗，這個損失也不大。因為如果在網上看各種資料，還需要去甄別內容，學錯或者白學，時間成本更大，帶來的損失更高。一分析就決定入手了。

這種抽絲剝繭的思維方式真的是驚到我了。大多數工作多年的人，還不如這位初三小朋友考慮問題有邏輯。

由此可見，任何的藉口都是徒勞的。窮不是藉口，窮才需要學習，否則如何進步？

我工作的時候也很窮，沒有錢上各種課，但是起碼書還是買得起的，於是我開始自學。我的德語和法語都是自學的，儘管水準不怎麼樣，但是基本的溝通和發郵件沒什麼太大問題。

如果不學習、不進步，就難以跟別人競爭，工作機會就會減少，就可能形成惡性循環。你花大把時間努力，或許方法遠不如別人，也缺乏專業化的引導，結果一天的產出還不如別人一小時多。

市場經濟遵循優勝劣汰的自然選擇。你的價值決定了你的未來，也決定了你的收入。如果你不學習，空長了年齡，空長了肥肉，以後一代一代的年輕人都會成為你的老闆、你的主管。哪怕你不失業，也只能為了一份底薪而拚命工作，不敢要求加薪，不敢請假，不能抱怨，什麼事都要自己扛著，也沒有多餘的時間照顧家庭。

第三，大城市必然擁有更多機會

關於這一點，一定會有很多人反駁我。但是，曾經滄海難為水，有足夠的經歷才有資格談自己過往的體驗和切身感受。否則僅憑想像，加上道聽途說的內容，又能有幾分說服力呢？

說實話，我從來沒見過身邊任何一個朋友，在大城市怎麼都混不出來，回小城市就一飛沖天，創業成功了。我身邊沒有一個這樣的案例。當然，靠家裡的不算。

我有個學員，在深圳工作了兩年多，覺得很辛苦，壓力很大，看不到希望，於是在家人的慫恿和一再要求下，回到了河北老家工作。她當時想的是，收入低一點沒關係，起碼工作穩定、生活簡單，離父母也近，方便照顧。可回去後她發現，她根本融不進家鄉的生活，她的思維方式和工作經驗與家鄉的慢節奏格格不入。深圳高速發展的氛圍，在老家完全感受不到，這裡工作機會也少得可憐，連像樣的外貿工作都找不到，不是她用心或者努力就能改變現狀的。

哪怕自己想創業，弄個小貿易公司，老家這邊的供應鏈也不具備條件。僅有的一些可以做出口產品的工廠，思維意識也落後了十幾年。差距太明顯，她覺得難以溝通，更別提合作了。

難得有一些還算不錯的崗位，也都被關係戶把持著，根本輪不到自己。就算按照父母的想法，去考公務員，進事業單位，就算最終考上了，那又如何？她的能力和情商不見得在這個領域吃得開，或許依然只是領份微薄工資度日。

她後來考了教師資格證，在當地的公立學校當了一年的英語老師。拿著深圳四分之一的薪水，她心裡面一直不大開心，找不到自己的價值和方向，於是她來問我，是否該回到深圳工作，繼續做外貿。

我問她：「你喜歡老家什麼？」

她思索良久後回覆我：「一是房價的確很便宜；二是離父母近一些。」

「那不喜歡的呢？」

結果她大吐苦水，一說一個半小時還沒停。

我打斷她：「你心裡已經有答案了，不需要來問我了，不是嗎？」

她愣了一下，隨即告訴我，她決定回深圳，哪怕一切歸零，從頭做起，哪怕做業務助理，她都願意。

時至今日，距當初她找我聊天已經過去好多年，她現在已經是一家貿易公司的合夥人，年入上百萬元，在深圳剛買了房。再說起當年的事，她感慨道，早知道一開始就聽我的建議，不回老家，留在深圳。現在雖然一切都有好轉，但是兜兜轉轉浪費了幾年時間。若是沒有回去那一段插曲，也許她在深圳早已買了第二套房，把父母接過來了。

當然，這只是個案，我從來沒有說所有人都適合去大城市工作，具體還要根據個人情況選擇。

有些人喜歡簡單舒適，喜歡離家近，那麼選擇小城市不錯。

有些人喜歡拚搏，希望改變人生，那或許大城市更佳。

大城市人才和資源聚集，競爭更激烈，但也會給普通人家的孩子奮鬥和爭取的希望。這條向上的通道，沒有徹底關上。

相關書摘 ►《沒你強的人，為何混得比你好？》：生意漸有起色，把前同事兼好友招進公司幫忙可行嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《沒你強的人，為何混得比你好？》，方舟出版

作者：毅冰

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「不想努力了！工作又不是人生的全部！」

但是，你真的甘願當個「低薪仔」嗎？

力道不對的拳揮再多，終究還是被重拳輾壓

在職場，只有懂得精準使力的人，

才能混出名堂！

為什麼能力不如你的人，可以找到更好的工作？

為什麼你拚命加班，收入卻不如摸魚的同事？

為什麼你全心投入，仍換不到想要的成果？

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「職場戰鬥力導師」毅冰給「低薪仔」的

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不想努力了！為何好康都是別人的？

初入職場時，在你胸口，想必曾有「夢想」與「初心」。

然而現實很快地打腫了你的臉，你發現加班最晚，只是眼巴巴看著別人升職加薪；積極承擔職務，結果少不了背鍋究責；努力交關做人情，也沒一條是可靠人脈……。

處處盡心盡力，仍敗在大環境不友善、背景不足、老闆同事運不佳……終於，你也「不想努力」了？

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如果你因職場的不順遂還感覺一絲苦悶——承認吧！其實你心中的火沒有熄！只是那期待之火，在遭受百般辜負之後，轉變成了無力與無奈。於是你戴上「佛系」的面具求內心寧靜，想忘卻原本對「高報酬」和「高價值」的渴望。然而，你心裡仍有不甘——因為你知道自己值得更好的。

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曾經底薪僅有幾千元，卻搖身一變成為線上教育平台「米課」創始人兼「職場戰鬥力導師」的毅冰，要藉長年在美國、澳洲、香港走跳的種種經歷和感悟，幫你破解職場迷思、探尋內在優勢、避免不必要的「過度使勁」——將力氣集中重心，拳拳到位。

這些視角、告誡與見解，正是讓毅冰能夠在五百大企業裡，立下「一年半加薪十一次」超狂紀錄的職場心法。而他期盼藉由這些分享，讓大家少走一些彎路、找回「核心競爭力」，從此脫離「低薪仔」的苦命，含金量大爆衝！

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20歲，初入職場，期待能從此平步青雲的「超新星」。

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40歲，從打拚到沒力，職場運勢極差的「辦公室衰鬼」。

期待著財富自由，想要提升「職場含金量」的所有辛苦工作人。

金句搶先看

最努力的人往往對自己要求太高，不斷鞭策自己，結果只是埋頭苦幹和自我懷疑，但沒有真正理解自己的價值。

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「金子」要做的是巧妙地展示自己，更大程度地曝光自己，讓更多人知道和關注自己。

不捨得自我革命，就為後來者留出了彎道超車的機會。

方向比努力重要，選擇比努力重要，思維比努力重要，學習比努力重要。

真正的成功不需要外物的烘托，而在於內在的心態和氣度。

他們之所以強大，是因為他們善於放下身段去學習別人的優點。

你選擇隨波逐流混日子的時候，日子也在混你。

我們需要腳踏實地，也需要仰望星空。

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本書特色

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Photo Credit: 方舟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九