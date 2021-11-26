拜習會戳破國民黨一中各表泡沫：不敢反對習近平「一中三段論」，又無視拜登「台灣自主決定說」

文：賴怡忠（台灣智庫執行委員）

眾人矚目的拜習會結束，中國在拜習會中刻意曲解美國的主張，自動把沒說的話放在美國口中。北京類似作為屢見不鮮，美國外交官早就怪不怪，也說如要看美方的主張，要看的是美方的新聞稿，不是看中方「解釋」美方說了什麼。

但從拜習會之後各界的反應，最大的變化來自朱立倫擔任主席後的國民黨。不僅毫不保留的以中方新聞稿為發言標準，甚至對中方明顯違反過去國民黨主張的作為，朱立倫主導的國民黨中央更是選擇性無視。

面對中國對台越來越明顯的侵略威脅，國民黨的墮落已經不是單純的民主政治之政黨競爭問題。如果還有一絲絲保台期待的話，本土派國民黨就應立即選擇出走，不要再被這個藍裡透紅的國民黨綁架。

美國在拜習會反台獨？朱立倫鬧出大笑話

11月16日拜習視訊會議結束後，《新華社》發出「習近平同美國總統拜登舉行視頻會晤」的新聞，提到拜登總統表示美國不支持台獨。國民黨主席朱立倫立即表示，國民黨跟美國政府一樣的立場，反對台獨，堅決反對任何改變現狀的行為，堅定維持台海的安全和平跟繁榮，這是國民黨最高的目標。

但美國白宮對此視訊會議發出的readout，根本沒有拜登總統不支持台獨的言論，反而有「反對單方面改變現狀」的主張，與過去美國提到「反對任何一方改變現狀」，更清楚標示其針對的是中國在改變現狀的行為，不是對兩岸各打五十大板的發言。

美國也提到反對會危及台海的和平與穩定之作為，使這個意義更明顯。國民黨主席朱立倫拿《新華社》說拜登說了什麼作為其發言的參考，連基本的查核都沒做，徒然鬧出大笑話。

朱立倫的作為也顯示其對於國際交往的常識

但朱立倫主席更大的問題，是新華社使用的語言是拜登「不支持」台獨，但朱立倫自動加碼為「反對」台獨，還說「反對台獨」就是反對改變現狀。把中國對台灣的軍事威脅曲解為是因台灣發出台獨主張所致，無視於蔡政府並無任何台獨發言的動作，之前雙十講話的四大堅持也被美方認為毫無問題。

但朱立倫主席如此無視於事實而自動激情加碼的動機，是想藉此向中共表達國民黨是個忠實的反台獨政黨，想取得習近平關愛的眼神嗎？

Photo Credit: 中央社

習近平對美提出一中三段論，國民黨為何不敢公開反對？

拜習視訊會議對國民黨更大的問題，是習近平在會中直接提出「一中三段論」：世界只有一個中國，台灣是中國的一部分、中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。

這意味著習近平基本上回到90年代的老三句主張，其意義與2000年8月24日與訪中台灣媒體見面時，時任國務院副總理的錢其琛提出認為較寬鬆的新三句「世界只有一中、兩岸屬一中、中國的主權與領土不可分割」，非常不同。

正是因為之前的老三句不僅執政的民進黨反對，連過去執政的國民黨也不認同，認為這不僅否定中華民國，也讓台灣成為從屬中共的地方政府。

錢其琛提出新三句的背景，正是因為當更獨的民進黨上台後，沿用連支持統一的國民黨都無法接受的的立場，只會讓台灣越走越遠，為此將老三句做出語意的模糊化，容許自我解釋的空間，但本質上並沒有違背原先的老三句。

而在錢其琛令人更彈性的新三句出現後，被不少當時在野的國民黨人士呼籲民進黨要利用機會，以「九二共識」為名推動包括小三通在內的兩岸互動。換句話說，錢其琛的新三句主張，是當時許多國民黨人士認定要接受九二共識的重要基礎。

雖然中國對兩岸與對國際的主張不一樣，在兩岸的語境可以容許若干空間，以便讓國民黨或其他親中勢力藉此對台灣民眾宣稱有模糊的可能性，可是在國際上與其他國家的交往時，就會清楚堅持台灣是中國一部分的主張。

但當習近平會對拜登逐字逐句說出「一中三段論」，在國際公開場合直接抹消了任何模糊空間後，也是告訴台灣，「九二共識」、「一中原則」的意義就是這樣，不會容許任何模糊的空間了。

北京也意圖只要拜登對此沒有表示意見，就會強力主張美國在默認中國此一主張，以便進一步對其他國家在對台立場上施壓。而習此舉也擺明了北京從此會開始挑戰華府「認知但不承認中國對台主張」的立場，不再只是知道美國的看法但選擇存而不論。果不其然，第二天中國外交部開始說《台灣關係法》與「六大保證」是非法且無效的。

習近平對美國逐字逐句提出一中三段論的作為，從任何角度來說，都絕對是對台灣具敵意與挑釁的外交作為，意圖殲滅台灣國際空間意圖極明顯。

即便美國對此立場無意接受，但習近平對世界首強發出如此清晰的強硬主張，也等於告訴其他國家，以後對台政策不會有其他模糊空間，中國就是主張台灣是中國叛亂的一省，兩岸關係就是中央與地方政府的關係，依舊處於內戰狀態。這裡面每一句話都與國民黨過去的主張背道而馳，毫無可以「共存」的空間。

但國民黨卻選擇無視，還說樂見「以對話緩和爭議」，並說美中在此對話「求同尊異」。一個在對話中直接要求美國接受中國剿滅中華民國台灣的主權，強調台海議題是美中爭議的核心焦點，並對美國咄咄逼人，但國民黨可以說樂見這種主張，還幫忙開脫說拜習會的「求同尊異」精神有助於緩和台海緊張。無意間讓自己成為事主，還擺出公親的姿態對會議品頭論足，國民黨反應令人啼笑皆非。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

拜登以台灣自主決定說反擊一中原則，國民黨的立場是什麼？

當拜登事後被媒體追問是否提到不支持台獨說，拜登回以台灣可以自主獨立的做出決定。雖然拜登不是說支持台獨，但提到台灣自主決定說，把民主原則引入兩岸關係中，這絕對是台海安全典範形塑過程的大事。而拜登會提到台灣自主決定，又與反擊習近平指控美國「以台制華」，以及對要求美國接受中國對台一中三段論的做法有關。

拜登的說法一方面說美國沒有鼓勵台獨，因為台灣都是自主決定，美國反而是不鼓勵台灣做出台獨的決定，但關鍵是台灣是自主獨立做出決定的。拜登在此也對中國要求美國接受中方對台主張的發言，以台灣自主決定說回擊習近平。

這意味著未來有關台灣的定位及其與中國的關係，中國必須接受台灣的程序，尊重台灣人民的決定，並學習與台灣坐下來談，不是反其道而行跑去要求美國，或是以為中美大國兩邊G2談談搞定。畢竟台灣的未來與定位，台灣人民才是最終的決定者，本來就不是美國說了算，也不是中國可以單方面主張，更不應該是中美兩國逕自搞定的。

這個說法也把過去中國將台海議題以統獨爭議視之，或是過去美國部分人士要求台灣不可挑戰一中的思考，改為中國需說服台灣接受，並須尊重台灣決定權的立場。

過去會主張台灣的決定也需中國人接受，現在則是要求中國的對台主張必須取得台灣人民的同意，否則國際無須為中國立場買單。台灣的自主決定成為被接受的權利，雖然美國不會去鼓勵某些方向，但過去以台海維持穩定為由，以一中迫使台灣須採取（或不採取）某些立場的作法已經不再。

現在改為質問中國主張在台灣的接受度，要求中國必須尊重台灣的決定，不能以武力改變現狀，或是以武力促成其想要的狀態。這個典範變化非常重大。

但對拜登的「台灣自主決定」說法，國民黨卻選擇無視，還附和《新華社》的拜登不支持台獨說，並暗示中方的說法較美方的不鼓勵台獨，更為接近事實。

Photo Credit: 中央社

反對中國對台使用武力是現狀，國民黨卻反怪台灣未滿足中國的玻璃心

從今年3月美日二加二會議到現在，美方對台海議題出現了「台海安全國際化」的新策略，不再使用過去的美中台三方架構進行台海維和，而是使台海維和議題成國際關切，並讓「維護台海的和平與穩定」成為國際對台灣議題的新共識。

反對中國對台使用武力解決爭議，現在成為新的現狀與新常態。但國民黨對此不察，反而在台海維和的意見上，更強調台灣應該如何遷就中國的過分主張，以免中國在自認其玻璃心受傷後會見笑轉生氣。

因此中國軍機擾台，國民黨智庫與黨內高層更強調中國軍機要嘛是在反制台美的某些政治作為，或是針對台海周邊多國軍事行動的反制。換句話說，都是中國在被動反應包括台灣在內的作為，暗示改變現狀的挑釁者是台灣或是其他國家，中國對此都只是被動的，被迫要有作為。這種把主動挑釁說成是被動回應，將侵犯者說成是被害人的話術，根本是在幫中共侵略台灣找理由。

雖說國民黨在過去已經有不少這樣的發言，但在朱立倫主持下的國民黨依舊如此，甚至還變本加厲，從原先的不支持台獨，到呼應中共的反台獨，使國民黨成為完全的降中政黨。向過去把自己殺到在中國毫無立錐之地的政治勢力附和，這個政黨的墮落速度實在是史上少有。

中國國民黨不再抗共，國民黨保台派必須另立門戶

當所謂正常倫上台領導國民黨後，但老K舔中依然如此，顯然這已經不是換個主席可以診治的問題。不論這是因為朱立倫在黨主席選中慘勝，因此要更不能忽視深藍近紅的力量，還是有意進行朱習會等，國民黨現在的親中表現與過去沒有差別，對台海事務的看法也變成是以要與民進黨做出區隔，而不是以抗中保台為依歸。

對此，還依附在國民黨的本土保台力量必須仔細想想，如果不要被這個多次呼應北京立場的政黨拖累，就應該趕快自立門戶。不加入民進黨沒關係，但是要讓保台勢力形成可被選民選擇的政治力量，讓抗中保台政治主流化。這會是台灣永續發展的必要之路。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航