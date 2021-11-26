拜登民調低迷與賀錦麗上演「宮鬥劇」，川普虎視眈眈有望重返白宮？

拜登民調跌落谷底、不見起色？

美國總統拜登（Joe Biden）民調支持率至今不只仍無起色，而且每況愈下。

據美國《CBS》報導，拜登在11月的民調僅有44％的支持率，而《紐約郵報》說昆尼匹克大學（Quinnipiac University）民調更有再創新低紀錄的38％。即便拜登的支持率持續下滑，且有高齡與健康疑慮，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在11月22日證實，拜登仍有意投入2024年總統大選爭取連任。

拜登在上任後雖積極打擊疫情，鼓勵民眾施打疫苗，使支持率上任初期維持50％以上。然而8月份阿富汗撤軍行動成為拜登民調轉捩點，支持率自此開始持續下滑。之後，無論是疫苗強制令、拜登時常口誤的問題、或消極應對美墨邊境非法移民問題，皆讓民眾對拜登看法相當兩極，也讓民主黨增加對同黨籍總統拜登的不信任感。

讓拜登最頭痛的就是經濟問題。雖不久前國會通過《重建美好法》（Build Back Better Act），但礙於全球供應鏈受新冠疫情影響，加上美中貿易戰的關稅尚未解除，導致美國通貨膨脹，國內物價上漲。另外，供應鏈的問題造成商品的供不應求，恐讓美國民眾無法在聖誕節前收到所購買的禮物，也讓美國經濟開始走向危機邊緣。

根據《CBS》報導，雖非全部的美國人都認為通貨膨脹是問題，但對中低收入戶具挑戰且非常不便。因此，拜登在這份民調中，通貨膨脹及經濟問題評價都不高。

賀錦麗民調大輸拜登，《CNN》爆料拜、賀內鬥戲碼

雖然拜登民調支持率看來不樂觀，但副總統賀錦麗（Kamala Harris）的民調數字更是慘澹。根據舊金山當地媒體《SFGATE》報導，賀錦麗民調支持率僅有28％，落後拜登至少10％。更令人出乎意料地，賀錦麗在國會內民調中，自家民主黨對她的支持率僅有29％，遠低於共和黨35％的支持。

賀錦麗是史上民調支持率最低的副總統，低於建議小布希總統（George H. Bush）攻打伊拉克的前副總統錢尼（Dick Cheney）。賀錦麗近日時常因缺席會議，以及在外交出訪上的失利和口誤，被外界和白宮內批評不適任副總統一職。即便是美國史上第一位既是女性又為少數族裔的副總統，仍無法挽救伊人支持率。

賀錦麗原先在2020年民主黨內總統大選初選時，因資金及支持度不足（約1％）而退出初選。不過因拜登欲化解種族對立，賀錦麗成最佳副手人選。

但據《CNN》報導，副總統周遭的官員皆認為，賀錦麗對就任副總統一職毫無準備也不夠資格，因此一直保持沉默。而賀錦麗曾對親信表示，她在自己職位上無法施展政治手腕，也間接透露了她的政治野心，導致賀錦麗在白宮內的關係不良，甚至也被揣測有可能將會在2024年前表態進參選總統，挑戰拜登在黨內的地位。

外界認為，拜登極有可能改用現任運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）為下一任副手搭檔。基於拜登的《重建美好法》有布塔朱吉大力支持，除讓拜登與布塔朱吉的關係密切，也讓布塔朱吉在媒體上的曝光率與支持率增加，導致許多有關賀錦麗和布塔朱吉的「宮鬥劇」被媒體廣泛討論。

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川普聲勢仍舊浩大，虎視眈眈重返王位

正當民主黨內出現許多分裂及宮鬥劇的聲音，前總統川普（Donald Trump）此時聲量正不斷坐大。川普2020年選後對結果相當不滿，也在下台後不斷將砲口指向拜登，並持續放話將再重新參選總統大位。近日，川普也開使周遊各州舉辦造勢活動，開始為2024年大選鋪路暖身。

目前兩黨面臨期中選舉的壓力，民主黨在紐澤西州長選舉中的驚險慘勝，以及維吉尼亞州長選舉中的敗選，暗示美國政壇的氣象有可能改變，也讓民主黨在國會的席次危於累卵。同時，共和黨內有近70％的人認為，川普應重新成為總統候選人，根據《Politico》報導，川普雖然沒有在任內通過基建法案，但民調顯示川普比拜登更有能力領導美國復興。

據《國會山莊報》在11月2日的報導，稱川普在共和黨2024年大選的假想初選中，仍以47％遙遙領先居次的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），目前僅有10％。位居第三是川普副手、前副總統彭斯（Mike Pence）更是僅有9％支持率。還有其餘19％民眾未表態。要是川普不選2024，則由彭斯23％贏過德桑蒂斯21％，與德州參議員克魯茲（Ted Cruz）的12％。

但是，共和黨內對川普是否能重返白宮仍在未定之天。在《CNN》報導中，只有51％的共和黨員對川普有信心，顯示出川普在黨內的支持率雖居高不下，但黨內對川普再戰的看法產生分歧。外界認為若川普再選2024年，極有可能重蹈覆撤。因民主黨籍的柯林頓（Bill Clinton）、歐巴馬（Barack Obama）雖在期中選舉吞敗，但最終仍贏得連任。

白宮證實拜登將競選總統連任，其他候選人蓄勢待發

白宮發言人莎琪稱拜登將再次投入2024年總統大選爭取連任後，民主黨內欲挑戰拜登的人選也不絕於耳。由《華盛頓郵報》指出，目前包含了麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）、俄亥俄州聯邦參議員布朗 （Sherrod Brown）、奧勒岡州聯邦參議員莫克利（Jeff Merkley），以及進步派的紐約州聯邦眾議員歐嘉修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）都可能在民主黨黨內初選時挑戰拜登。

如果從民主黨籍州長人選看來，華府保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）旗下媒體《每日信號》（The Daily Signal）的白宮特派記者盧卡斯（Fred Lucas），於《國家利益》（The National Interest）分析點名肯塔基州長貝希爾（Andrew Beshear）、密西根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer）、加州州長紐森（Gavin Newsom）也是可能人選。

其餘人選像是明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、紐澤西州聯邦參議員布克（Cory Booker）和華盛頓州州長傑伊（Jay Inslee）也都被點名。更別說現任副總統賀錦麗，以及交通部長布塔朱吉等人，也都名列挑戰者名單。

拜登仍有現任優勢，他的超級政治行動委員會（Super PAC）已經在賓州、密西根州、喬治亞州、亞利桑那州及威斯康辛州，開始籌募4240萬美元為目標的期中選舉經費。

另外，《Politico》說川普陣營也在上述五州進行民調，如果2024年仍由川普對上拜登，川普或可翻盤拿下這五州共計73張選舉人票。川普在亞利桑那州領先8％、喬治亞州領先3％、密西根州領先12％、賓州領先6％、威斯康辛州領先10％。

不過，《新聞周刊》整理出，若2024年拜登再次對戰川普的民調，呈現出有趣的逆轉如下：瑞費德與威爾頓策略公司（Redfield & Wilton Strategies）民調說，拜登將以39％輸給川普的44％。愛默森學院（Emerson College）民調則是拜登43％輸川普45％。《今日美國報》與沙福克大學（USA TODAY/Suffolk University）民調則有64％選民不希望拜登選連任，而58％不希望川普再選。

《霧谷晶策》首先分析由於拜登支持率一蹶不振，引起黨內、黨外眾多挑戰者，覬覦2024年總統寶座。拜登不得已被迫在上任未滿一年就先宣布將競選連任，不讓自己在2024年前提早成為跛腳總統。目前美國選民最關心的是經濟、通膨、油價等國內議題，若拜登無法穩住內政，很可能遭受重大挑戰。

另外，《霧谷晶策》認為川普是否能再戰2024年，還有待2022年的期中選舉結果而定。目前川普雖扶植一群國會議員，當作自己2024年東山再起的樁腳。但如果2022年期中選舉結果，未若川普盤算令共和黨大勝民主黨，並奪回參、眾兩院多數席次，則川普未必能全盤掌握優勢。

要是川普又輸掉2024年大選，川普也將留下自1952年、1956年的史帝文森（Adlai Stevenson II）兩次於總統大選輸給艾森豪（Dwight Eisenhower），成為「連續魯蛇」（serial loser）。

最後，《霧谷晶策》覺得「鐘擺效應」對現任總統拜登仍屬不利，加上拜登不如柯林頓、歐巴馬般有個人魅力。拜登目前常呈現出一副不知所云的狀況，無法有效掌握自己的政策，也因黨內分裂無法順利推動法案。

拜登如果不能以果決行動，以及君無戲言的態度執行自己的政策，那麼，選民將會很現實地選擇其他更好人選取代拜登。尤其當前華府政局仍由民主黨掌控府、會多數，應相對容易大刀闊斧推動政策。拜登目前最大的敵手，就是拜登本人。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航