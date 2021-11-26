台灣應該努力說服美國，讓台灣成為一個正常國家是利大於弊

文：王臻明

是說拜登與習近平的視訊高峰會中，拜登老調重彈將遵守在《台灣關係法》、六項保證與三個公報下的一中政策，反對單方面改變現狀，破壞和平與穩定。結果中國官方媒體將其曲解為拜登反對台獨，台灣內部也有許多媒體引用中國官方媒體的報導。而拜登在稍後又補充說明了對台灣問題的態度，但前後矛盾又模糊的說詞，卻讓外界如霧裡看花。

不過平心而論，美國政府說的反對單方面改變現狀，其實就包含了反對中國武力犯台，也反對台灣法理獨立。因為台灣若宣布法理獨立，極可能造成台海戰爭，將美國捲入戰火中，影響其利益，這是美國所不樂見的。

美國過去有很長一段時間，維持著這樣的政策，歷任政府一方面不公開反對台灣獨立運動，因為這有違美國所尊崇的民主價值。但另一方面又不支持台灣獨立運動，並在刻意的戰略模糊下，暗示如果台灣片面宣布法理台獨，而引發戰爭的話，美國將會袖手旁觀，這在極大程度上遏止了台灣獨立運動的浪潮與發展。

只是這種長期的政策與思維，近來隨著美中關係的巨幅震盪，開始有了不一樣的變化。立場友台的前美國國家安全顧問約翰．波頓（John Bolton）就投書《華爾街日報》，主張美國應該儘快承認台灣是一個主權獨立的國家，此舉對美國而言，有十分顯著的利益。

除了波頓以外，目前也有類似的論點正逐漸出現，認為台灣長期受到國際孤立，處境非常艱難，因為中國的長期圍堵打壓，台灣在經濟、軍事、外交等各個層面，都難以自由發展。當台灣的國力越弱，中國就越有可能武力犯台，而美國要阻止中國的擴張野心，就變的更為困難，必需付出更多的資源，更不用說一旦爆發台海戰爭，美國被捲入戰事以後的災難性後果。

但美國如果選擇置身事外，讓中國輕易併吞台灣，打破第一島鏈的封鎖，那美國將失去在西太平洋的主導地位，並將形成骨牌效應，讓美國失去全球霸主的地位，拱手將寶座讓給中國，這也是美國所無法接受的。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

然而台灣並不是一個無法自立、社會衰敗的落後國家。相反的台灣在中國的長期恫嚇威脅下，不止發展出蓬勃的民主，在經濟上也逐漸步入富裕國家，甚至還是美國的重要貿易夥伴。有經濟能力購買各種先進武器，也願意積極投資國防建設，反而是美國過去為了不想觸怒中國，在軍售上處處設限。同時為了遵守所謂的一個中國政策，放任台灣成為國際孤兒。

此舉在今日看來，無疑是打壓自己的盟友，協助自己的最大競爭對手，非常愚不可及。以台灣的情況，美國只要打破自己的一個中國政策，讓台灣成為一個正常國家，就能立刻終止這種惡性循環，避免情況繼續惡化下去。

台灣如果可以重回世界舞台，與各國建立正常關係，不止將獲得國際社會的支持，在經濟上、國防上、外交上，都能擺脫目前的困境。美國不必再付出龐大的資源來協助台灣，就能獲得一個堅強的盟友，更重要的是，中國將無法再用打壓台灣的方式，來威脅美國。

而且台灣是一個自由民主的國家，中國反而是一個專制政權，過去美國承認中國，卻處處小心與台灣來往，常被批評是支持專制政權卻打壓民主政體，有違美國長期宣揚的價值。一旦美國承認台灣，也可以扭轉這樣的批評聲浪。

當然，這樣的論述目前還不是主流。很明顯美國政府仍擔心更改一個中國政策，會導致美、中關係快速失控，進一步將兩大核武強權推入戰爭邊緣。所以拜登政府雖然小心翼翼，在公開演說中重複強調，萬一台灣遭到攻擊，美國將會出兵協防，但國務院與白宮的官員都會緊接著出來解釋，美國的一個中國政策並未有所改變。

這種兩手操作的方式，一方面宣誓美國對台灣的安全承諾，以嚇阻中國蠢動，另一方面又安撫中國，美國的一個中國政策沒有改變，希望能降低衝擊，不要讓美、中兩國的緊張關係快速升級。

不過台灣的法理獨立，與美國承認中華民國政府，其實是完全不一樣的兩件事。對中國而言，劃下的動武紅線是台灣法理獨立，宣布更改國號與制定新憲法，但美國承認中華民國政府，並不涉及法理獨立的問題。

只是美國如果承認中華民國政府，無疑會鼓勵台灣進一步朝法理獨立前進，而這是目前中國最為忌憚的一件事，中國有可能會祭出更激烈的反應，以表達自己的反對立場。這絕對會讓台灣承受的軍事壓力變的更大，也使世界各國更憂慮台海情勢失控，中國甚至可能會奪取台灣的外島，以做為反制與報復。

因此美國現在若承認中華民國政府，可能會有很大的衝突風險，但這並不代表波頓與其他類似的意見是錯的。中國過去就是希望利用打壓並孤立台灣的手段，兵不血刃奪下台灣，台灣越不受國際社會注意，中國奪取台灣的成本就越低，也越容易動手。

美國雖然不一定要在這個時候，冒著引爆台海戰爭的風險，立刻承認在台灣的中華民國政府，卻可以利用各種外交手段，讓台灣重新加入國際社會。近來美國也越來越看清楚這個事實，因此積極協助台灣保住邦交國與重返各種國際組織，美國國會相繼提出如《台灣旅行法》、《不歧視台灣法》等友台法案，希望在不承認台灣的情況下，給予台灣主權國家的待遇。

但問題在於，美國政府的速度並不夠快，這也是許多友台國會議員、長期關心台海情勢的專家學者們，所最為擔心的。不過放眼未來，這種「協助台灣走向獨立符合美國國家利益」的論點，開始被討論，對於台灣而言是有利的。

台灣過去在推展獨立運動時，其實鮮少論及台灣獨立對其他國家的利弊，最多只強調台灣的戰略地位重要，美日等國不能承受台灣被中國併吞。但這樣的論點是負面表列。台灣未來應該努力說服各國，支持台灣獨立是利大於弊，並符合各國的國家利益。而這樣的契機似乎已經出現，台灣應該好好把握這個機會，努力讓這種論點逐漸成為主流的政策方向。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航