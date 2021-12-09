200年前台灣人的越南旅遊攻略：蔡廷蘭與他的《海南雜著》

文：柯睿信

點開旅遊網站，除了日常炙手可熱的日韓旅遊團外，近來，主打越南行程的旅遊團也越來越多，綿延3000公里的海岸線、價格低廉的平民美食、充滿獨特情調的法式風情，無一不是吸引台灣旅客造訪的誘因。

根據越南旅遊總局記錄的資料，從2016年開始，台灣赴越南的旅客就一直是成逐年增加的趨勢，各種關於越南旅遊的攻略、手札也隨之如雨後春筍般冒出。

但說起台灣人去越南旅遊這件事啊，其實也並非現在才有。翻開史料仔細搜索，我們會驚訝地發現，早在200多年前的嘉慶年間，就已經有台灣人去越南旅遊的先例。只是，與現在懷著閒情逸致的出遊不同，這場清領時期的越南旅遊，竟然是一場風難之後的「意外之旅」。

1801年，蔡廷蘭出生在澎湖馬公的一個書香世家，父親蔡培華是一名鄉里小有名氣的教書先生，蔡廷蘭幼承家學，在父親的親自教導下博覽群書，13歲時就順利的考取了秀才。

32歲時，澎湖遭遇飢荒，蔡廷蘭眼見家鄉疾苦，於是趕忙寫了一首《請急賑歌》長詩，向主持賑災的福建長官周凱請求加賑。蔡廷蘭妙筆生花的文筆與深切民瘼的情懷讓周凱大為賞識。讀畢，周凱當即親往勘災，下令加賑澎湖，同時也將蔡廷蘭收入門下，教導他讀書作文的要訣。往後數年，蔡廷蘭都在周凱門下學習，為接下來的科舉鋪路。

Photo Credit: 呂世宜 @ public domain 《風塵萬里客圖》之蔡廷蘭像

意外的漂流之旅

1835年，蔡廷蘭與弟弟蔡廷揚一同前往福建參加鄉試，但卻雙雙落榜，名落孫山的蔡廷蘭只能摸摸鼻子返回澎湖，然而，這一次的返鄉之途並不順利，因為，他遇到了颱風。

清領時期還沒有給颱風命名的慣例，我們無從得知當時蔡廷蘭遭遇的颱風從何而來、雨量多寡，但那一次的颱風肯定是可怕的。據蔡廷蘭自己的記載，這次的風暴來的又快又急。航行到一半，頭上一片烏雲聚了過來降下傾盆大雨，而後狂風大作，吹得媽祖旗颯颯作響。

接著，在洶湧的波濤之中，一道巨浪打上船頭直接把小船捲入水中，把上頭的艙蓋盡皆打碎，看著此情此景，船上眾人不由得開始嚎啕大哭，連蔡廷蘭都覺得這下死定了。但也不知是不是求生的意志太過強烈，就在這時，蔡廷蘭卻突然停止了哭泣，轉過頭來命令船長把桅桿給砍斷。

生死交關，船長也顧不得那麼多，當即一個手起刀落，就把桅桿給丟下水裡。結果，神奇的事發生了，少掉桅桿的船失去了那份重量，竟然就成功穩定下來了。然而，這艘無桅的船已經無法控制航行的方向，撿回一條命的蔡廷蘭一行無可奈何，只能聽天由命，一邊拿海水蒸芋頭吃。等到海象再次平靜下來，他們早已漂流到了一個不知何處的陌生地帶。

小船就這麼漫無目的地航行了四、五天，眾人就這樣吃著芋頭讓自己多活幾天，然而，就在這時，另一個奇蹟卻出現在了眾人眼前。只見遠方的地平線上，幾條黑痕在雲霧中若隱若現，等到大霧散去，遠處幾座山峰便顯現了出來，與之一同映入眼簾的還有山下鱗次櫛比的民居樓舍。一會過後，小船終於漂到岸邊，一行人便在這裡拋下了錨稍作休歇。

隔天破曉，港口一艘漁船朝蔡廷蘭的小船划了過來，結果，雙方一對話才發現彼此間語言不通。漁者只得在手上寫下「安南」二字，蔡廷蘭這才反應過來，原來自己漂流到越南來了。

不久，岸邊又有另一艘漁船駛了過來，船上的人自稱是福建人，操著一口與蔡廷蘭相差無幾的鄉音來幫他當翻譯。有了翻譯，蔡廷蘭一五一十地把自己這幾天的冒險經歷和盤托出，結果得到的卻是岸上居民們不約而同的驚訝表情。

因為蔡廷蘭登陸的這處海域，實際上充滿了暗礁與漩渦是一處危險地帶，但蔡廷蘭一行居然還能靠著一艘連桅都沒有的船安然登陸，那還真的只能用「命大」兩字來形容了。

聽完蔡廷蘭的經歷，岸上的越南人是越來越感到神奇了，二話不說趕忙把蔡廷蘭一行接到岸上，幫他換上一套新衣，還煮了一席珍饈讓蔡廷蘭恢復元氣。得到如此殷勤的接待，讓蔡廷蘭真的是感激涕零，他趕緊拿起紙筆，把這一段歷劫歸來還被宴請的曲折的橋段寫了下來，而這個段落，也是蔡廷蘭越南遊記《海南雜著》中的首篇。

Photo Credit: 吳沛芸 @ CC BY-SA 3.0 蔡廷蘭的家

返鄉征途

在登陸越南後，迎接蔡廷蘭的除了有熱情的村民，同時也有越南當地派來的官員。蔡廷蘭漂流至越南時，越南正值最後一個王朝阮朝的統治，當時統治阮朝的明命帝傾心漢化，不但在國內的諸多制度上皆採漢制，更曾立下大志，要把越南打造成跟清朝一樣的強國。

阮朝時期，越南士大夫們自詡為中華文化的傳承者，是正統的「華」而非「夷」。在這種氛圍下，蔡廷蘭作為一個「正宗」、從「天朝」來的飽學之士，在越南就很吃得開。對越南人而言，蔡廷蘭很像是某種珍禽異獸，尤其是對當地的讀書人，更是有強大的神秘吸引力，所以在蔡廷蘭停留時，幾乎每天都有人帶上各種當地土產登門拜訪，只為求得天朝文人的贈詩。

就這樣，透過一番交陪，蔡廷蘭從身上一無所有變的盆滿缽滿。然而，蔡廷蘭卻不打算繼續多待，並非越南的生活難以忍受，而只是因為，他心底的思想之情開始作祟了。

打從登陸越南伊始，蔡廷蘭就開始與當地的官府接觸，試圖找到返鄉的方法。當時想從越南回澎湖有兩個選擇，一個是走海路，好處是距離短，但必須等到季節到了才能出發。一個則是走陸路，是可以立即啟程，但要走很久，必須先橫越越南國土一路走到福建，然後再搭船返回澎湖。對蔡廷蘭而言，這兩個選擇裡，他當然是希望能夠越快出發越好，於是毅然決然選擇了陸路。

1835年年底，蔡廷蘭一行從越南中部的廣義省正式啟程，沿途蔡廷蘭除了走路，也拿起筆記載自己在當地的所見所聞。在《海南雜著》中，蔡廷蘭幾乎無所不記，從壯麗山川，到食衣住行，獨在異鄉為異客，似乎每個角落總充滿了稀奇的事物。

行至廣南省與順化省的交界時，蔡廷蘭登上了有「越南脊梁」的海雲山，臨風遠眺山下鬱鬱蔥蔥的自然景致。賞景完畢，蔡廷蘭又跳脫了自然的旖旎風光，來到車水馬龍的阮朝首都順化。

在現代，遊人若去順化旅遊，一個絕不可能錯過的景點就是擁有悠久歷史、還被聯合國教科文組織列為世界遺產的順化皇城。順化皇城今天已成為一處徒具觀賞性質的景點，但在蔡廷蘭那個時代，這座城市卻是天子的居所所在。

在這裡，蔡廷蘭目睹了皇帝騎象出巡的豪華陣容。而也是在這裡，蔡廷蘭過上了第一次，也是人生唯一一次的越南春節。看見越南家家戶戶更換桃符互相拜年的和樂場面，這位孤獨的旅人不由得起了思鄉之情，與自己弟弟哭成一團，在這幸福洋溢的當下，顯得格外的淒楚。

在過年期間，糧倉並不開放，於是蔡廷蘭便在這段期間裡遊覽順化。朝廷裡的中央官員聽到有來自清國的遠方來客，紛紛慕名前往拜訪，並大擺宴席請蔡廷蘭吃飯。越南人吃的食物，蔡廷蘭如此寫道：

飲食設一銅盤置席上，列肴饌其中。酒甚醇，冷酌。牛豕魚肉半生熟。復供數大盤，率切生菜、雜生草，和鹹魚汁噉之。

透過這段記載，可以見得越南獨特的飲食特色，如食用半生熟的肉類、蔬菜很多，除此之外還會淋上魚汁調味。200年前，越南人如此大快朵頤，200年後，我們仍然可以在如今的越南找到一些傳承下來的特色。

像是這個鹹魚汁，其實就是現在各家越南小吃皆有提供、走到越南雜貨店裡都有販售的「丁香魚露」。若有吃過道地的魚露料理，絕對可以感受到魚露在口中散發出的鹹味與鮮味。而蔡廷蘭似乎也很尬意這種醬汁，還用了一句閩南話「腥臊」達了自己讚不絕口的心情。

用餐完畢後，緊接著，越南官員們又再度邀約蔡廷蘭一起同遊皇城。順化皇城無疑是壯麗的，從雕梁畫棟的亭台樓閣，到皇城的高城深塹，這一切天子腳下的景觀，都使蔡廷蘭流下了極為深刻的印象，在《海南雜著》裡寫洋洋灑灑寫了兩大段。

如今，斗轉星移，雖然已經過去了快200年，順化皇城卻依然不減雄偉。蔡廷蘭在書中提及的那些地方，除了有部分已遭越戰戰火破壞，其他大部分的建築其實都還找的到留存下來的遺跡。所以囉，如果有朝一日去越南旅遊，那可絕對不能錯過這個連古人也說讚的景點啦。

Photo Credit: Jean-Pierre Dalbéra @ CC BY 2.0 順化皇城的午門

北部之行

歡樂的日子過得很快，等到初七糧倉開放，蔡廷蘭又接著開啟趕路模式一路向北，經過兩個月的水陸兼程，蔡廷蘭一行抵達了河內。河內是現在越南的首都，在阮朝時期則是阮朝皇帝的北城行宮。

這座城市擁有十分悠久的歷史，在阮朝之前，它曾經是越南吳朝、李朝、陳朝、黎朝等多個朝代的都城。在河內，蔡廷蘭首先參觀了黎氏故宮，黎氏故宮今天的名字叫昇龍皇城， 由於阮朝前面的後黎朝將此地設為首都，故得此名。

就規模而言，這座擁有700年歷史的古城並不會輸給順化，只是蔡廷蘭前往參觀的那個時候，昇龍皇城早已因此前越南爆發的西山起義、清越戰爭而被摧毀大半。等到阮朝建立，阮朝皇帝又以這裡已非首都為由將皇城規模縮減。換言之，當蔡廷蘭來造訪皇城時，那個全盛時期的皇城早已不復存在，徒留一處令人傷春悲秋的廢墟。

不過，作為一介朝經暮史、學富五車的儒者，這種充滿歷史氣息的名勝地標，仍然對他有著巨大的吸引力。那一夜，蔡廷蘭沒有睡，而是與身旁的隨行吟詩作對了整整一宿，回想早晨遊歷的黎氏故宮，心中只有無限的感慨。

一天通宵過後，朝陽再次從東方升起，標誌著啟程的時刻再次到來。在河內，蔡廷蘭停留的時間並不久，僅在參與一席當地官員舉辦的餞別大會後，就接著踏上旅途。經過6天的行程，蔡廷蘭來已經來到了越南最北的省分——諒山。

翻開地圖來看，諒山省與中國的廣西壯族自治區接壤。今日的諒山省，由於鄰近中國的地理位置，有著由許多攤商小販聚集而成的商業街，每天清晨國門一開，兩國商人也會各自穿越邊境前往異國做生意，呈現一派熙來攘往的氣象。

但在200年前，諒山省可就不是這番模樣了。據蔡廷蘭記載，他那時所看到的諒山地景，根本就是一片荒山野嶺，地上的草長得比人還高、小徑兩旁的林木讓陽光照不進來，許多蛇蠍蟄伏其中。更令人頭疼的是，這一帶治安並不好，有著許多專門打劫過路商旅的山林盜匪，為了避免盜匪暗算，這裡所有的菜餚都必須要添加一種來自荷蘭的辣椒，以免盜賊偷偷在飯菜裡下毒。

不過，雖然乍看之下，諒山就是一塊瘴癘之地，但在這裡，蔡廷蘭還是記下了幾項讓他覺得頗具趣味的見聞，像是羽毛色彩斑斕的孔雀、鬼斧神工的鐘乳石岩洞，還有當地土人特色的嘴琴歌舞表演。

與蔡廷蘭遊歷的其他地方相比，諒山沒有人聲鼎沸的熱鬧街市，但卻更多地保留了這種自然原始的生態，而這與其他景點迥異的地點，最後也成為了蔡廷蘭越南之旅的最終章。

3月初五，蔡廷蘭在越南一眾官員的護送下，踏進了中越邊境的鎮南關。離別之際，雙方離情依依，越南人贈送給他幾大貫的銅錢當作旅費餞別，而蔡廷蘭則一貫的當場作詩回贈並答謝他們這幾天來的照顧。

之後，蔡廷蘭一路東行，穿越廣西、廣東，經過50多天的旅程，蔡廷蘭總算順利地回到了澎湖，結束了這趟神奇的越南之旅。旅程結束後，蔡廷蘭開始整理思緒，把這段難得的意外經歷撰寫成冊，題為《海南雜著》。而要在這本書寫完後再過個幾年，蔡廷蘭才會科舉登科，成為澎湖歷史上唯一的進士。

Photo Credit: iStock 黎氏故宮

海南雜著的歷史價值

蔡廷蘭撰寫的 《海南雜著》，分成上卷與下卷。上卷是蔡廷蘭在越南的所見所聞，包括〈滄溟紀險〉、〈炎荒紀程〉、〈越南記略〉，而下卷則是蔡廷蘭的途次唱酬之詩，把他在越南這陣子當「吟遊詩人」的詩作盡數收入其中。

通篇看下來，雖然書中所述大多為越南之事，似與台灣無關，但實際上，這本書卻一連打破了台灣文學史上的多個紀錄。像是台灣史上第一本外國見聞錄、台灣史上第一篇海難文學，以及清代台灣人著作外譯的首例等。

在蔡廷蘭考上進士後，《海南雜著》的名氣也跟著一起水漲船高，自1837年刊行後，於3個月內旋即有初刻一、二刷，以及二刻一、二刷等四種版本。書中客觀、詳實的筆觸，以寬大的胸襟記載異國文化，常是讀者最為稱道之處。

同治、光緒年間，《海南雜著》被翻譯為俄文與法文。而後步入近代，日文、越南文、韓文譯本也先後問世，一本書能夠被翻譯成如此多國的語言，充分體現了這本書的重要與獨特。在考取進士後，蔡廷蘭前往福建任官，1859年卒於任上，但他所撰寫的這本書，卻直至其身故後的200年都影響仍存。

在現在的台灣，《海南雜著》說實在其實不算是一本有名的書，不但教科書裡沒有提，就連相關的研究，也是近年來才開始展開的。但是，若是就台灣的「旅外文學」層面而言，那《海南雜著》這本書，其實也算是一個從清領時期就留下來的彩蛋吧。

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本文經歷史說書人授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航