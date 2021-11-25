S斷層穿越廠區，核四重啟安不安全？地質學者：做地質調查要先打掉機房、核四耐震度無法靠工程補強

核四公投即將到來，核四的地質問題也成為公投意見發表會熱烈爭辯的核心議題。國內3位地質科學專家今（25）日召開記者會，表示台電過去在核四廠址地質調查過程中，多數資料列為機密、未能向外界說明斷層帶對核四廠的風險，也強調雖然需要進一步評估，但目前看來，核四廠設計的耐震係數遠遠不足。

311福島核災後，聯合國要求各國地震風險高的核能電廠應重新檢討地震安全，在立法院要求下，經濟部及台電於2013年及2014年完成相關地質調查，但一直未對外公開。

2019年4月，台電公開核四廠地質調查報告，並召開2次專家會議重新審查其內容，審查結果將核四廠區內的破碎帶正名為「S斷層」，另過去台電僅認定臨近核四海域的地質構造只是「線型」，十位專家學者一致認為，核四海域有非常多的活動斷層，最長的長度達90公里。

今日記者會出席的3位學者，台大地質科學系教授陳文山、中央大學應用地質研究所教授李錫堤與台灣海洋大學地球科學研究所名譽教授李昭興，都曾參與專家會議審查。

「台電報告絕不會出現『斷層』兩個字」，陳文山表示，在參與專家會議審查時，看到台電為了盡可能避免出現「斷層」兩字，只稱為「S構造」、「S剪切帶」或「S低速帶」，不願說清楚實際情況。2012年的第一次專家會議，要求台電正名修改為「S斷層」。

核四廠區內「S斷層」長度至少2公里，橫跨整個核四廠址，斷層寬度6-8公尺，經過一號與二號機房底下，這條斷層是不是活動斷層？會不會影響核四運作安全？

Photo Credit: 全國廢核行動平台 提供

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，核四廠區存在S斷層，民國1992年就有立委提出質疑，但台電的調查一直把這當作是存疑的破碎帶，一直到2004年，廠區內開發時那條斷層顯露無遺，地層的扭曲情形非常清楚，台電後來陸續做了一些鑽探，證實S斷層兩側地質厚度不一樣，疑似被錯開，台電也同意需要做地質調查，只是因為核四封存中沒預算，解封後才繼續調查。

李錫堤強調S斷層目前號稱2公里的長度，是目前已知的長度，到底多長要進一步調查，活動週期也要做斷層開挖才知道。

陳文山說，當初核四地質審查時就有要求要做古地震研究，看過去幾萬年間發生過的地震狀況，但因為必須把斷層挖開，而現在斷層上是核四機房，所以台電一直不願意挖。他說，如果假設要重啟核四，核四機房要打掉，整個斷層帶及反應爐中間通過的低速帶都挖開，才有可能進行地質調查。光是完成這些地質調查，把廠房打掉，最少都要4、5年以上，是一個很大的工程。

陳文山強調，S斷層是不是活動斷層是關鍵之一，但即便不是活動斷層，外面的地震波來，其會產生劇烈運動，斷層兩側岩盤將產生位移，會導致上面的好核四廠房、管線的毀損，影響核島區運作，是非常不可行的，「即便要重啟核四，也不可能在這個地方重啟」。

核四耐震係數多大才夠？

陳文山表示，有人質疑他為什麼不公布地質調查，沒有刊在國際期刊上？他說核四相關地質調查都被台電列為機密資料，審查結束後報告會收回，是311福島核災後因立委要求才拿出來，專家會議是依照台電的調查結果做審查。

陳文山強調，海域斷層不是新資料，過去二、三十年來在海岸線外圍50公里外已做過很多地質調查，國際期刊2018年就有相關發表，經濟部中央地質調查所於2009年彙整過去台灣東北海域的斷層研究，指出核四海域的斷層會繼續朝東延伸，長度可達約90公里，台電有引用在核四地質調查報告中，也經過會議中10位專家委員同意。

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但過去台電在報告中將這些線型分成不相連接的3段或4段，每段僅10幾公里，讓地動值看起來落在最大只有0.02g，小於核四耐震係數的0.4g。專家群告訴台電，這些線型必須要連接起來，因為從地質的角度來講，在相近距離當中相同性質的斷層，雖然在地表呈現斷斷續續的線型，在地底下其實會連接成為一條更大且更長的斷層。以2019年美國加州地震（規模6.4）以及2016年紐西蘭大地震（規模7.8）爲例，地表雖然看起來是破裂斷續的，但是地震後結果證明是同一條斷層。

陳文山說明，專家會議審查過程中，已告知台電過去核四廠的耐震係數估太低，需重新估計，台電也同意針對核四海域的斷層重新計算地動值，也要求原能會必須把這個最新評估的耐震係數值公布，結論是核四廠外海斷層的地動值是0.56g，另外一個估算是0.68g，這些PGA值都已經超過核四建廠時的耐震係數0.4g。

陳文山也透露，福島核災後，各地震風險高的核能電廠紛紛重新檢討地震安全，進行最先進的耐震危害評估（SSHAC Level 3），根據台電委託國震中心去做的結果，核四如果要維持原址，耐震係數必須大於1g，超過原始設計太多。

至於核四耐震度能不能靠工程補強？李錫堤強調，以他做地質工程的專業，目前核四工程的耐震可以說是無法補強。由於S斷層往地底下延伸至少10公里，地殼一錯動，再厚的混擬土都是螳臂擋車、直接剪斷。

不只斷層，核四周圍火山也要調查是不是「活的」

台灣海洋大學地球科學研究所名譽教授李昭興表示，他也是原能會10位審查委員之一，曾在會議提出很多建議，例如核四外海延伸90公里的線性斷層，為何是90公里？這只是因為當初只有做到90公里，在往外可能還有斷層，斷層是沒有國界的。

李昭興也提到，東北海域的龜山島是一個活火山，現在還在冒煙，距離核四只有22.4公里，再北邊的花瓶嶼、棉花嶼和彭佳嶼附近海底也探測到有火山，這些火山「可能都是活的」，還需要深切調查。

李昭興也透露，1966年美國奇異公司為台灣核電廠選址時，當初是選了貢寮（就是今天的核四）和五股，後來這2個地方都不行，最後到了1970年代變成金山是核一，所以非常有名的一句話說，「核一為何會變成核四？」，當初不行的，到了幾年後沒有做調查或改善，為何變成可以？

台電駁斥「核四重啟規劃書」、非正式文件

針對昨日公投意見說明會上，核四重啟公投領銜人黃士修提出一份聲稱跨部會擬定的「核四重啟規劃書」，台電昨晚也發表聲明，澄清這絕非台電正式文件或報告。

台電說明，針對這份流傳的所謂「核四重啟規劃書」，在格式上即與台電核能部門常用的正式文件有異。正式文件應具有封面，標明文件名稱、製作單位及日期等重要資訊，其次會有大綱及前言等內容。經檢視這份所謂的規劃書在這些重要格式上付之闕如，其來源不明且真實性存疑，絕非台電正式文件。

台電進一步說明，這份報告稱核四機組僅需3至5年、花費500億元即可重啟，惟參照許多專家學者說法，以及國外案例經驗，所述核四重啟時間及經費的說法不切實際。以美國Watts Bar 2號機重啟為例，該機組與核四1號機相較，不僅同廠已有運轉10年的同型機組，且具有機組建廠執照仍有效，耐震條件不變等有利條件，最終重啟仍花費了9年、900億元。



台電指出，核四若要重啟必須面對重重難關，原能會已評估至少需要10年，同時仍需進行新的地質調查、相關耐震安全強化工程。另需與廠家重啟新約談判、安全數位儀控系統汰舊更新、重新申請建照等外在因素，時程難以估計，經費需更詳細計畫，但恐為「天文數字」。

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核稿編輯：翁世航