【企業市調必備】市場調查問卷懶人包，全方位剖析消費者，找到品牌市場定位

利用市調問卷找出產品受眾、洞察消費者喜好，協助企業精準行銷

在產品開發前，企業常會利用市場調查問卷，了解目前整體市場狀況、潛在消費者的需求、期待，以及競品在市場上的聲量、使用率，作為未來產品研發與優化的參考。同時，企業也會透過市調問卷，研究現有的會員輪廓與消費行為，找到品牌或產品的相對應受眾，後續在建立品牌定位、制定行銷策略就能更加精準！

設計一份邏輯流暢的問卷，或是從樣本數據中洞察商業需求，都是市場調查不可或缺的要素。下面我們將告訴你如何設計市調問卷，以及市調問卷必備的題型，讓你未來製作問卷時更加得心應手！

一、市調問卷方向

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多數的企業都會透過市場調查的數據，推測產品收益、制定品牌宣傳策略，但市調問卷包含許多面向，比如掌握市場現況、了解客群喜好、市場接受度、未來產品趨勢等。如果把問題全部都放在同一份問卷中，會讓整份問卷的題目過多、目的不明確。

建議在建立市調問卷前，先釐清你想要利用這份問卷解決的痛點、想要獲得的數據資料。你可以從下面幾種常見的市調方向，思考此份問卷的目的，有了目標和動機後，後續建立問卷架構時就會更輕鬆！

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產品市場研究： 分析目標市場並了解客群的需求，評估競品的市占率、產品價值、特色，並考量自家產品在市場上是否具有競爭力、產品是否有符合品牌價值、消費者是否願意回購等，藉由上述研究建立產品良好的長期願景。

分析目標市場並了解客群的需求，評估競品的市占率、產品價值、特色，並考量自家產品在市場上是否具有競爭力、產品是否有符合品牌價值、消費者是否願意回購等，藉由上述研究建立產品良好的長期願景。 募資產品前測市調 ：蒐集潛在客群的喜好、消費動機、願付價格，不但可以評估產品未來的銷售力，還可以蒐集潛在消費者名單，累積受眾對產品的興趣。產品上市後，就可以根據填答者輪廓進行廣告投放，讓後續行銷力度更精準！

：蒐集潛在客群的喜好、消費動機、願付價格，不但可以評估產品未來的銷售力，還可以蒐集潛在消費者名單，累積受眾對產品的興趣。產品上市後，就可以根據填答者輪廓進行廣告投放，讓後續行銷力度更精準！ 產品使用體驗 ：了解消費者對於產品的感受，也是市調中相當重要的一環，同時你也能透過售後調查洞察此產品是否適合現有的目標市場，或是從中發現產品設計的盲點，作為後續改善產品效能的依據，塑造更符合消費者需求的產品。

：了解消費者對於產品的感受，也是市調中相當重要的一環，同時你也能透過售後調查洞察此產品是否適合現有的目標市場，或是從中發現產品設計的盲點，作為後續改善產品效能的依據，塑造更符合消費者需求的產品。 消費者行為研究：觸及品牌的既有受眾，分析會員輪廓與消費行為，了解消費者對品牌或產品的觀感，喜歡以怎樣的方式購買產品、想要接收到什麼樣的訊息、印象最深刻的品牌活動等，檢視目前的品牌行銷策略是否需要調整或是重新定位。如果是剛成立的品牌，也可以藉由消費者行為研究，描繪受眾輪廓與消費喜好，對於之後建立品牌定位與制定產品行銷策略會更順利！

二、市調問卷設計

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確定市調的類型後，就可以依據問卷蒐集目的擬定問卷架構，參考相關的研究或報告，列舉所需資訊與調查面向，如：品牌知名度、會員使用率、購買商品的原因等，再從中建立問題架構。有了初步的問卷雛形，在設計題目上就會更加容易！

舉例來說，某串流影音平台的行銷部門想透過消費者行為研究，了解目標客群輪廓與決定行銷策略，這份問卷的架構即可簡單分為「顧客」、「產品使用情況」、「競品」三個面向，再透過這三個面向去細分想了解的項目、想蒐集的數據，再利用這些資訊列點提問項目，之後回收的問卷資料就能有助於你擬定行銷模式與銷售策略。

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在設計問卷邏輯時，可以掌握「由淺入深」的原則，從較為廣泛的問題開始，再慢慢深入詢問較為細項的問題。或是從較為簡單、較不需思考的選擇題開始提問，再循序漸進到需要較多時間作答的開放式問題，讓填答者可以更理解問卷內容。

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透過上述的串流影音平台市調問卷，研究消費者行為時，可能會遇到不同的消費族群，包括忠誠用戶、一般用戶與跳槽用戶。想要在同份問卷研究三種族群的用戶行為，可以善用「邏輯跳接題」功能，從最簡單的「是否會使用串流影音平台看劇？」開始提問，確認填寫這份問卷的填答者對於串流影音平台有最基本的了解，確保抽樣的準確性。

之後再利用「是否有使用（自家公司）的平台」簡單分眾，若使用過可以詢問體驗感受，若沒有使用過，則可以進一步詢問「目前使用的串流影音平台為何」、「選擇此平台的原因」，藉以了解競品的市佔率與優勢。

三、市調問卷常見題型

基本資料

如果你希望利用市調問卷蒐集潛在消費者的名單，或是掌握目前現有會員的輪廓，以利後續的廣告投放與行銷策略制定，就可以利用基本資料題組，詢問填答者姓名、年齡、職業、email、手機等資訊。

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使用「單行文字」時，你可以開啟「文字驗證」設定答案屬性，減少資料的錯誤率。或是透過「單選題」簡單設定職業與年齡選項，便於填答者作答。

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競品分析

企業可以從市占率、產品優勢、價格等資訊，來了解競品目前在市場的情況。舉例來說，你可以將競品較具優勢或特色的功能放入「矩陣題」中，讓填答者在同樣的基準下，輕鬆回答多個問題，掌握消費者在意的產品面向。

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或是簡單透過「多選題」詢問填答者正在使用哪個品牌的產品、為何選擇此品牌等，了解目前市場對競品的接受度，洞察市場趨勢，發現顧客尚未被滿足的需求。

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消費者喜好與行為

透過「單選題」或「多選題」，了解消費者購買產品的管道、獲得資訊的方式、喜歡的產品類型、喜歡接受哪種類型的品牌訊息、最印象深刻的品牌活動、習慣消費的門市等，讓後續品牌在制定行銷策略時有參考依據。

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產品使用體驗

掌握消費者的喜好，才能持續推出令顧客滿意的產品與服務，讓消費者願意掏錢買單，創造長尾效益。同樣可以利用「單選題」、「多選題」、「多行文字」了解消費者的產品使用率、消費頻率、最喜歡產品的哪個功能、最不滿意的產品功能、希望未來能推出哪類型的產品。

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或是你也可以透過「矩陣題」列出產品的各項功能詢問使用滿意度，清楚掌握消費者的各面向感受。

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四、市調問卷分析

計算模式

在設計問卷時，可以放入「單選題」詢問用戶的滿意度、使用頻率、推薦指數，並在後台設定「計算模式」。

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進入「計算模式」的設定頁面後，先將「變數名稱」設成「VIP 分數 / 用戶分數」，再依據選項採取不同的加分邏輯，使用頻率、滿意程度、推薦指數愈高，就能得到愈高分，用以判斷使用者的加總得分，後續再利用得分高低進行顧客分群，採取不同的行銷溝通策略。

可以參考下面的舉例：

請問你使用 Netflix 看劇的頻率為？

- 每天 (+5)

- 一週 3–5 次(+4)

- 一週 1 次 (+3)

- 一個月 3–5 次（+2）

- 只是湊人數 (+1)

你是否會向你的朋友推薦 Netflix？

-絕對會 (+4)

-可能會 (+3)

-不一定 (+2）

-不會 (+1)

-絕對不會 (+0)

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品牌方可以直接在「明細匯出」的地方，看到每位用戶的加總得分，後續可以再針對分數較低的用戶詢問詳細原因，或是對得分較高的 VIP 用戶進行折扣或是舉辦專屬 VIP 活動。

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篩選組合

運用「篩選組合」，簡化數據資料，分析特定族群行為，進而發現在藏在數據之下的 insight，對日後的行銷策略規劃或產品優化都能有所幫助。

假設上述的某串流影音平台的行銷部門，想要了解「女性在 18～25 歲間最喜歡看的影集類型」，就可以夠過「篩選組合」，設定特定條件分析，如「姓名選擇為生理女」、「年齡層為 18～25 歲」，系統會自動過濾掉其他資料，讓你能快速分析此族群喜歡的影集類型，以利後續有效分眾行銷。

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交叉分析

「交叉分析」是利用「比較」規則來分析兩變數間的關係，並以「交叉圖表」的形式呈現兩題目的作答狀況，協助你清楚觀察比較後的結果。

舉例來說，今天在做「產品使用滿意度調查」時，統計結果顯示，全體客戶的產品體驗多數為「滿意」。但若再往下深入研究，也許就不如表層所看到的這麼簡單。像是每個產業族群是否都對這項產品滿意？抑或者每個年齡層的滿意程度有所差異？

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若是只看某項數值或指標，就會不小心讓潛在意見被平均稀釋掉，影響後續的產品行銷策略或產品改善方向。為了避免此情況，你可以善用「交叉分析」功能，設定「基準題目」與「對照題目」，將選項間的交互關係以圖表和表格的方式呈現。

如下圖，整體滿意度平均來看介於「普通～滿意」之間。

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但若將「職業」和「使用體驗滿意度」做交叉分析，就會發現「科技業」和「學生」的選擇多數都填寫「不滿意～非常不滿意」，這時品牌方就能思考是否此產品不適合這兩個職業的受眾，或是要根據這兩個目標族群做產品上的調整。

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標籤

SurveyCake 的「標籤」功能，可以協助你把雜亂無章的問卷填答者，做系統性的第一層分類。

若你將問卷的題目與選項設上「標籤」，並使用第三方串接功能，將資料匯入公司系統，後台會將選擇「相同屬性」選項的填答者自動化分眾，有效協助企業洞悉消費者輪廓，讓品牌後續的分眾行銷或廣告策略更加精準！

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像是上述的串流影音問卷，就能在「獲得最新消息的方式」的題目選項中設定「標籤」，根據填答者的回答，分類 Line、社群、edm、app 等，往後推出新的影集或是有新的行銷活動時，就可以依據之前蒐集來的分眾名單，選擇最適合的行銷渠道推播訊息。

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GA & FB Pixel 追蹤

除了透過「基本資料題」蒐集消費者資訊，你也可以透過在問卷中埋設「GA 追蹤碼」與 「臉書像素」掌握填答用戶的輪廓，歸類類似受眾與建立再行銷名單，後續企業在進行品牌廣告投放、edm 等再行銷策略時，就能有效提升轉換率。

利用 GA 將蒐集回來的問卷資料，依照不同變數（如：網頁停留時間、特定瀏覽頁面、客層等），設計出「目標受眾」名單。再將 GA 設定的再行銷名單匯入 Google Ads 廣告帳戶中，利用更精準的名單進行廣告投放，使真正高度興趣的用戶接觸到廣告訊息，提升轉換率。

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或是透過 FB Pixel 製作再行銷名單（Re-targeting），讓曾經填寫過問卷的人，有機會被廣告吸引回來購買商品；或是你也可以建立類似受眾（Lookalike），開發新客群，找出更多可能成為填答者的潛在受眾，讓廣告可以觸及到更多客群。

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運用市調問卷，掌握市場動態

製作市調問卷一點也不難，只要找到問卷目標，建立流暢的問卷架構，善用分析功能拆解數據，就能找到品牌痛點，找到解決問題的辦法！立即製作企業市調問卷，三秒鐘註冊 SurveyCake！

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本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Iris

核稿編輯： Joanna