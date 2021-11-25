2021/11/25,
財經

財政部明年調升綜所稅免稅額等項目，合計減稅95.7億元，雙薪四口之家最多省稅1.52萬

財政部明年調升綜所稅免稅額等項目，合計減稅95.7億元，雙薪四口之家最多省稅1.52萬
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為了反映物價上揚，財政部11月24日一口氣調高明年綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資、身心障礙特別扣除額，調幅新台幣4000元至7000元，也將退職所得免稅額及課稅級距一併拉高，合計減稅達95.7億元，2023年5月報稅適用。

（中央社）反映物價上揚，財政部一口氣調高明年綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資、身心障礙特別扣除額，調幅新台幣4000元至7000元，也將退職所得免稅額及課稅級距一併拉高，合計減稅達95.7億元，2023年5月報稅適用。

在遺贈稅部分，贈與稅、遺產稅免稅額將提高至244萬元及1333萬元，分別增加24萬元及133萬元，2022年即開始適用。

財政部今天公告明年（2022年）綜合所得稅及遺贈稅各項免稅額、扣除額金額，其中，有多達6個綜所稅項目，以及贈與稅、遺產稅免稅額，因近一年物價水準比前次調整年度上漲各逾3%及10%，觸及調整門檻，都將調升。

民眾將於2023年5月申報前一年度所得時，實際享受到減稅利益，合計可支配所得將大增95.7億元。

在綜所稅方面，已5年未調整的免稅額、課稅級距及退職所得定額免稅金額，按計算將調整4.17%。

明年一般免稅額會從現行8.8萬元調升為9.2萬元，增加4000元，70歲以上免稅額由13.2萬調升為13.8萬元，增加6000元。區分5%、12%、20%、30%及40%的稅率門檻，也都將提升。

舉例來說，今年所得淨額高於54萬元，就得適用12%稅率課稅，明年改為56萬元，假設一個人所得淨額今、明兩年都維持55萬元不變，明年適用稅率將可從12%降至5%。此外，最高稅率40%門檻也將由所得淨額453萬元以上提高至472萬元以上。

退職所得採分期領取者，定額免稅金額由78.1萬元增至81.4萬元，提升3.3萬元；採一次領取者，各級距門檻也從18萬元及36.2萬元，增加為18.8萬元及37.7萬。

此外，已經4年未調整的綜所稅標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額都將調升3.35%。單身標扣額由12萬元增至12.4萬元，提高4000元，進而有配偶者標扣額就從24萬元增至24.8萬元；薪資及身心障礙扣除額則由20萬元增至20.7萬元，提高7000元。

以單身上班族來試算，前述各項目調高後，可減除的免稅額、扣除額額度將增加1.5萬元，假設適用稅率5%，至少省稅750元，若適用最高稅率40%，最多省稅6000元。若是雙薪四口之家，則最少可省稅1900元、最多則可省1.52萬元。

另一方面，遺產稅及贈與稅免稅額，由於近一年物價水準與2019年前次調整相比已上漲11.09%，從明年（2022年）起，遺產稅免稅額由1200萬元拉高至1333萬元，增加133萬，贈與稅免稅額從220萬元增至244萬元，增加24萬元。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航

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