瑞典「超級星期三」：史上第一位女首相上午當選、下午就辭職，極右派崛起造成政治僵局

（中央社）瑞典國會24日上午選出瑞典百年來第一任女首相安德森（Magdalena Andersson），下午安德森就因反對陣營的預算案過關，綠黨退出聯合政府而下台。安德森已向國會議長提出重新組閣建議，準備重回首相大位。

安德森是瑞典的第34屆首相，也是第一位女性首相。在她當選首相前，中間黨（Central Party）就已經警告，他們將不接受執政黨團的預算案；與安德森所屬社民黨共組聯合政府的綠黨也警告，若執政黨團的預算案不通過，綠黨將退出執政。

這樣的政治氛圍，讓瑞典媒體因此評論安德森上台也是她「惡夢的開始」。輿論認為，她所面臨的挑戰比前任首相勒夫文（Stefan Lofven）更加嚴峻。

包括極右政黨瑞典民主黨（Swedish Democrars）在內的右派在野黨團提出的預算案，瑞典國會在24日下午以154票同意票通過，綠黨隨即開記者會表示退出內閣執政。

綠黨的女黨魁史定內維（Märta Stenevi）在記者會中表示，綠黨的任務並非執行由瑞典民主黨所擬定的預算。綠黨也批評瑞典民主黨主導的預算是分裂人民的，不顧環境政策、增加排放量。

安德森雖曾在當選後的記者會上表示，不會因為預算案受阻就辭職；但瑞典憲政實踐上，若聯合政府中有政黨退出，則首相應該請求國會議長解除其職務。基於這個理由，安德森已向國會議長諾倫（Andreas Norlen）提出離職並且重新組閣要求，得到諾倫同意。

安德森表示，她將嘗試組織由社民黨單一政黨組成的內閣。

瑞典媒體評論，綠黨的退出，將會讓安德森在國會中取得更大空間與彈性與各個政黨談判。然而，除了綠黨退出執政外，社民黨也有多名閣員表示離職意願。

瑞典政局在一天之內發生了眾多重大歷史事件，讓部分瑞典媒體將24日這天戲稱為「超級星期三」。

上任後還沒來得及交接就下台的安德森，在24日晚間接受瑞典電視台訪問時表示，國會對她的支持看起來還在，社民黨也會繼續與綠黨合作。

安德森表示，會遵守與各個政黨的合作承諾。目前已有左派黨、中間黨與綠黨表示，考慮支持安德森重返首相之位。

僅以一票之差贏得首相大位，凸顯瑞典極右翼崛起造成政治僵局

《BBC》報導，瑞典首相由國會選出，但依照規定只要反對票不過半，即使未獲多數國會議員同意也可組閣。目前瑞典議會有349席議員，只要不同意未超過175票，就可以成為瑞典首相。

安德森在24日上午的表決中，以117票同意、 174票反對、 57票棄權，一票之差獲勝。但這也表示並未獲得國會多數支持，政府很難穩定運作，結果下午的預算案表決就立刻失敗。

其實今年瑞典政府曾因房屋租金管制政策，而短暫垮臺過一次。安德森的前任首相勒夫文在6月份辭職、在7月重新獲得議會同意組閣，卻又宣布會於11月辭職，外界普遍認為，他選在這個時機點辭職，是為了讓繼任者有時間準備2022年9月大選。

《彭博社》報導，瑞典的政治動盪，與國會中佔有62席的瑞典民主黨有關。 反移民的 極右派瑞典民主黨，近幾年 崛起後使得籌組政黨聯盟變得極其困難，難有聯盟可以過半。

長期以來，瑞典政治格局穩定，由溫和黨主導的中右翼聯盟，以及社民黨為首的左翼聯盟等兩大政治集團輪替執政，但民族主義興起後，已經顛覆了傳統兩大政黨聯盟的板塊，主要是瑞典社會出現越來越多因移民而導致的槍支犯罪和社會衝突。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航