柬埔寨移民花了超過40年的時間，才逐步將家鄉飲食介紹給美國大眾

柬埔寨在1970年代經歷了由波布政權統治的「紅色高棉」（Khmer Rouge）時期，當時國內約有200萬人因著飢餓、疾病、苦役和處決而死亡，70年代後期，約有100萬柬埔寨國民尋求西方國家的安置，有超過15萬名難民最終定居美國。

初來乍到的柬埔寨移民

當今美國約有32萬柬埔寨裔美國人，主要據點在加州、馬薩諸塞州、明尼蘇達州、華盛頓州、德州和佛羅里達州；他們為美國城市與郊區帶來了高棉文化的風景，例如有2萬柬裔居住的加州長灘（Long Beach）「小金邊」社區、亞洲超市內的柬埔寨醬料，或在柬式餐館裡點一碗金邊粿條。

Photo Credit： Daluu18 CC BY SA 30 最初設立在加州小金邊柬埔寨社區組織之一的辦公室。

然而，相較於華人移民在美國開設中國餐館的常態，柬埔寨移民花了超過40年光景，才逐步將柬埔寨飲食介紹給美國社會，其中原因 包括 柬埔寨移民 的家庭收入長期低於亞裔美國人的平均水準，有 13%仍生活在貧困之中 ，而從事餐飲業的柬埔寨移民，卻多選擇開設中國餐館。

紅色高棉對柬埔寨移民的負面影響也是極具深遠， 位於芝加哥餐廳Hermosa的柬埔寨主廚伊森（Ethan Lim）就表示：「 重溫美食需重新檢視某些創傷，我認為很多人都尚未準備好」，亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院的柬裔副院長Sophal Ear博士也指出，因著紅色高棉的背景，柬埔寨移民的社會和文化資本已受到摧殘。

Photo Credit： Daluu18 CC BY SA 4.0 位於加州長灘小金邊「KH超市」內販售的亞洲餐點、小吃和甜點。

從柬式家庭餐館到柬式高檔餐廳

不過仍有開設柬埔寨餐館的「先行者」，1987年開設於西雅圖中國城的「金邊潮州粿條」（Phnom Penh Noodle House），便是當時唯一一間開設於加州長灘之外的柬式餐館。

根據餐廳官網介紹，「金邊潮州粿條」的歷史最早可追溯到1940年代柬埔寨馬德望街頭的攤販。創辦人Cheng Ung在14歲時從中國來到柬埔寨，先是成為一名農場工人，後與妻子一同經營麵攤生意，為客人提供麵湯、粥品和甜點，兒子山姆也在耳濡目染下學會父親的一身絕活。這樣平靜的日子直到1975年紅色高棉政權崛起，面臨獨裁政權的不仁，山姆帶著懷有身孕的妻子，於1980年先逃至泰柬邊境的難民營，之後前往美國西雅圖定居；移民之初，山姆是靠在兩份零工勉強維持家計。

目前這間麵館是由山姆的三位女兒經營，2018年曾因著家人健康因素宣布歇業，後又在社區支持下，在西雅圖中國城另闢據點重新營業，目前也順利挺過Covid-19大流行的低迷氛圍。

而除了有「金邊潮州粿條」這樣開業時間較長、家庭式的柬埔寨餐廳外，柬埔寨菜在美國也有另種面貌：高檔餐廳。

位於波士頓的「大象漫步南端」（Elephant Walk South End），創辦人Longtiene de Monteiro透過 分享與 外交官丈夫在金邊淪陷後逃亡至法國，後一家人抵達美國的故事引起關注， 也成功在異鄉樹立專屬柬埔寨飲食的用餐環境， 和女兒Nadsa更是把吃柬埔寨菜打造成充滿異國情調的高檔體驗。

Longtiene de Monteiro在1998年出版了美國第一本柬埔寨食譜書《大象漫步食譜》（The Elephant Walk Cookbook），該書曾入圍茱莉亞柴爾德食譜獎（Julia Child Cookbook Awards）決選，當時她在書中寫道：「西方人根本不了解柬埔寨的歷史和文化，所以他們對其飲食一無所知也就不足為奇了。」

柬裔年輕主廚端出的柬埔寨饗宴

不過這樣的認知落差在近年來已漸改變，「金邊潮州粿條」負責人之一的Diane Le就認為，因著流行文化推廣，如2001年電影《古墓奇兵》吳哥窟的身影、後續國際巨星 安潔莉娜・裘莉（Angelina Jolie） 的大力宣傳，和許多關於紅色高棉紀錄片的推出，在在都讓美國大眾對這個高棉國度充滿興趣，進而提升對柬埔寨飲食的興趣， 美食界甚至在近年來，形容柬埔寨飲食在美國正經歷「文藝復興時期」，眾年輕主廚透過創意、帶著自信，推出了醞釀已久的柬埔寨饗宴。

Photo Credit：AP/ 達志影像 2017 年，好萊塢女星安潔莉娜・裘莉（Angelina Jolie）帶著孩子帕克斯、馬克斯、莎哈拉和夏羅，在柬埔寨暹粒宣傳關於紅色高棉主題的電影《他們先殺了我的父親》。

芝加哥「Hermosa」的主廚伊森，透過美式食物融合柬埔寨風味介紹自小熟悉 的味道 ，將 濃郁的木瓜沙拉夾入 麵包 ， 用 柬埔寨檸檬草醬（kroeung）醃製炸雞，再加上大量新鮮香草如泰國羅勒、香菜、香菜和薄荷 ， 製成不折不扣柬埔寨口味的美式炸雞三明治，又 如1980年代與父母一同來到加州的Nite Yun，利用灣區的烹飪孵化器資源，現在擁有加州奧克蘭最令人驚喜的柬埔寨新興餐廳「Nyum Bai」，還有在南達科他州小鎮長大的Allen Prom，父母過去經營中餐館，如今他設立了Yeak, Inc.販售柬埔寨美式辣醬，期望將不同的味覺體驗介紹給美國大眾。

Photo Credit: iStock 柬埔寨燉牛肉湯配法式麵包

不同於泰菜有母國政府手把手的系統性支持，和越南飲食因著越戰背景拉近與美國大眾的距離，柬埔寨飲食較像是一步一腳印，透過最初的家庭式餐館到當今時髦的快閃店形式，逐步將高棉飲食文化推廣出去，而在未來，或許不再只有Pad Thai或越南河粉（Pho）一支獨秀，一碗熱騰騰的Kuyteav（柬式粿條）也絕對有成為美國民眾「Comfort Food」的潛力，就如美食作家Matthew Fishbane在〈柬埔寨飲食會在美國流行嗎？〉一文寫道：

一個世代的難民在美國和法國獲得安頓，並有了下一個世代，慢慢地，高棉文化遺產也正逐漸恢復、保護和再創。一個禁航區覆蓋了吳哥窟的寺廟群，以避免引擎的震動撼動地基，該國（柬埔寨）的皇家芭蕾舞團已培訓一支才華洋溢的團隊，在世界巡迴演出，被稱為sbaek thom 或「大皮影戲」的高棉皮影戲被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產，但為什麼就沒有高棉飲食呢？

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參考資料：

核稿編輯：杜晉軒