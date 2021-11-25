唐鳳、蕭美琴將代表台灣出席「民主峰會」，中國未受邀趙立堅批：民主只是美方牟利的幌子

（中央社）駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳受邀出席12月白宮民主峰會，美國國務院今天表示，兩人將展現台灣在透明治理、人權與對抗假訊息等議題上的世界級專業知識。

美國總統拜登（Joe Biden）12月9日至10日將以視訊方式召開首屆民主峰會，美國國務院23日公布與會者名單，共有110國受邀，包括台灣、日本、韓國與立陶宛等，中國、俄羅斯等威權國家則未受邀。根據規畫，蕭美琴與唐鳳將共同代表台灣與會。

美國國務院一位不具名發言人今天告訴《中央社》記者，蕭美琴與唐鳳將代表台灣參與民主峰會，展現台灣在透明治理、人權與對抗假訊息等議題上的「世界級專業知識」，這符合美國「一中政策」。

這位發言人表示，台灣已在符合美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一中政策情況下，就參與峰會一事（與美方）洽談，未來也會如此，這也是表彰台灣作為民主領頭羊的角色。

這位發言人說，美方相信台灣能對民主峰會目標做出有意義承諾，包含對抗威權、打擊貪腐及在海內外促進人權。台灣在推動更透明、回應民意與充滿活力民主上的經驗，能作為世界強而有力的典範。

此外，這位發言人指出，台灣在發展防範假訊息與外國干預的最佳做法、利用新興科技讓政府治理變得更透明及更能回應民情、以及在促進與保護LGBTQI+族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）人權上，皆位居全球領導地位。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）10月底曾致函拜登，呼籲他迅速邀請台灣參與民主峰會，史考特表示，他很高興看到白宮聽從他的建議，選擇站在自由與民主那方。

史考特說，台灣是美國在亞太區域最有價值、最具戰略地位的夥伴之一，也證明「民主適合每個人」。在中共持續試圖恫嚇並威脅奪取台灣之際，台灣不僅應在12月民主峰會中獲得一席之地，也應得到美國充分且堂堂正正的支持。

史考特指出，邀請台灣與會是強化美台關係重要的一步，但面對中國侵略，美方需要拿出更多作為。

總統府：與世界各國分享台灣成功的民主故事

總統府發言人張惇涵昨天表示，感謝美國總統拜登及美國政府邀請台灣參加「民主峰會」，行政院政務委員唐鳳及駐美代表蕭美琴將代表政府與會，分享台灣透過科技及數位民主強化政府治理，並傳達台灣捍衛民主的堅定信念。

為何由唐鳳、蕭美琴代表與會，張惇涵說，蔡總統認為，唐鳳和蕭美琴是參與民主峰會的合適人選。

張惇涵表示，從11月15日台美舉行的第三屆「印太民主治理諮商」會議，到昨天甫結束的第二屆「台美經濟繁榮對話」（EPPD），乃至即將在12月所舉行的「民主峰會」，台美雙方在各項領域的深化合作與交流，都再次展現近年台美之間「真朋友、真進展」的堅實夥伴關係。

他說，唐鳳及蕭美琴也將在會中與世界各國分享台灣透過科技及數位民主強化政府治理，並傳達台灣捍衛民主的堅定信念。

張惇涵並強調，透過此次的「民主峰會」，台灣將與世界各國分享台灣成功的民主故事。台灣也會堅定與理念相近國家攜手合作，共同守護自由、民主、人權等普世價值，共同維護區域和平穩定與繁榮發展，並持續為國際社會貢獻良善力量。

中國俄羅斯未受邀，趙立堅批：民主是美方牟利的幌子

美國總統拜登邀請台灣等110國參加線上民主峰會，中國、俄羅斯則未在名單上。北京對台灣受邀表達不滿，克里姆林宮則稱華府公布的峰會名單是在「區分他們認知中的好、壞國」。

拜登將民主國家與「專制政府」之間的抗爭置於他外交政策的核心；台灣受邀參加民主峰會、中國則被排除，引發北京抗議。

中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，中方堅決反對美方邀請「台灣當局」參加「民主峰會」。

趙立堅並說，至於「領導人民主峰會」，中方已多次表明立場，民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利。美方「所作所為恰恰證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具」。

同樣未受邀的俄羅斯稱，峰會邀請名單顯示美國「寧可創造新的分界線，將各國區分成他們認知中的好國與壞國」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「愈來愈多的國家寧願自己決定如何生活。」他表示，華府正在「試圖將『民主』一詞私有化」，而美國不能也不該這麼做。

這場宣傳已久的首屆民主峰會將於12月9日至10日線上舉辦，明年則擬定為實體會議。

華爾街日報：美中關係會受考驗但不至於受挫

《華爾街日報》報導，美國政府邀請台灣參加首屆民主峰會，有助提升台灣國際地位，對抗北京長期外交孤立台灣的作為，美中近期緊張降溫的雙邊關係再度受到考驗。

首屆民主峰會（Summit for Democracy）預定12月9日至10日以視訊形式召開，全球100多個民主政府獲邀，中國、俄羅斯及其他威權國家被排除在外。報導寫道，美國政府邀請台灣，加強推動讓台灣參與國際論壇，凸顯台灣無懼北京恫嚇的形象。

報導說，美台接觸加深令北京驚愕。多位中國安全專家提到，華府邀請台灣並未開先例，仍可能激怒中國領導階層。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，台灣是美國主導的全球打擊伊斯蘭國全球聯盟（Global Coalition to Defeat ISIS）一員，因此，民主峰會邀請台灣在美方對台待遇方面未開先例。

葛來儀表示，多國將由政府領袖代表與會，台灣與會官員層級較低，可能是美方避免跨越北京紅線的做法。根據中華民國外交部，行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴將代表台灣參加民主峰會。

華府近年加強支持台灣，雙方官員接觸層級提升，美國持續對台軍售，並在台派駐少數軍人協助訓練中華民國國軍。北京10月慶祝「中國恢復聯合國合法席位」50週年時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱讚台灣是民主成功故事，並呼籲支持台灣有意義參與聯合國體系與國際社會。

美國總統拜登11月稍早與中國國家主席習近平視訊會晤，談及雙方在台灣議題上的分歧，外界普遍將這場峰會視為美中緊張關係緩和的跡象之一。

「拜習會」登場前，美中就合作因應氣候變遷發表聯合聲明。拜登政府本週宣布將釋出戰略儲油抑制油價上漲，並說北京也會有類似舉措。

但台灣獲邀參加民主峰會，拜登近期說考慮外交抵制明年2月登場的北京冬季奧運，可能破壞美中合作氣氛。

中國外交部發言人趙立堅24日在例行記者會表示，中方反對美方邀請台灣參加民主峰會，並敦促美方「停止向台獨勢力提供任何講台」。

美方官員說，「拜習會」未提到民主峰會，拜登政府立場是美國在部分情況下會和中國競爭、意見不合，同時在氣候變遷與其他國際議題上與中國合作。這名官員說：「我們的中國政策始終如一。這些事情同時發生，是多面向且複雜的局面。」

葛來儀預期，中國可能會以某種方式回應美方邀請台灣參加民主峰會，但美中關係不致遭遇重大挫折，「台灣不會被稱作國家，其總統也不會與會」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航