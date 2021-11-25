蔡英文視察大潭電廠，稱三接沒蓋在藻礁上、呼籲支持外推方案，潘忠政批「睜眼說瞎話」

蔡英文總統今（25）日一早前往桃園視察「觀新藻礁生態系」、「大潭藻礁生態系」及「大潭電廠」，並向國人說明政府保護藻礁的成果，以及為環境保護與國家發展取得雙贏所做的努力。她強調，藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展，環保與國家發展可以雙贏，請國人一起支持這個雙贏的方案。

不過「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政表示，蔡英文到現場看了後卻說沒影響，根本是「睜眼說瞎話」，表示有人蒙蔽、不讓她看到真實的破壞狀況。

蔡英文：三接沒有蓋在藻礁上

根據總統府新聞稿，蔡英文於大潭電廠致詞時表示，今天來到這裡，主要是因為三接近來變成社會討論的議題，也成為公投的議題。

蔡英文表示，鄭文燦市長已向大家說明，剛才也在現址看過，觀新藻礁「已永存」。她8年前到新屋寫下「藻礁永存」，當時是為了呼籲保護觀新藻礁，後來的桃園縣政府劃定保護區，在鄭文燦市長接任後，也全力地做了努力，今天看到的觀新藻礁，已做了相當好的保護措施。

蔡英文進一步表示，三接沒有蓋在藻礁上。三接工程已經蓋了三分之一，大潭藻礁還是在原處，這就是「三接再外推方案」的努力，先避開岸邊的潮間帶藻礁，只用既有已經填過的地方，把開發面積從馬政府時代規劃的232公頃，縮小九成，剩下23公頃。

蔡英文接著說，接收站還外推，推到更外海去，讓船的卸收工作不會影響到岸邊生態。而且到更外海去，就不會挖到海下礁石，對水下礁石也可以達到保護的效果。現在離岸1.2公里，桃園人都知道，這個距離是從桃園大廟走到桃園市政府這麼遠的距離；也是從台北車站走到中正紀念堂。

中油現在在2個藻礁區都設置了鏡頭可以24小時直播，讓大家看藻礁。

重申三接重要性：供電、減空汙和淨零轉型都要靠它

蔡英文也表示，大潭是個非常重要的電廠，是北部用電最重要的地方，也是持續增氣、減煤、降空污的關鍵所在。現在的大潭已經是北部供電最關鍵的樞紐，未來7號機要改建加強，新增的8、9號機也正在施工。但所有的機組要有氣才能發電，「有瓦斯爐也要有瓦斯」一樣的道理。

大潭的燃氣發電有三個關鍵。第一是維持電力穩定的關鍵，尤其是區域間的電力，要盡量朝均衡發展來努力。現在北部還是依賴南電北送、中電北送，不僅有區域均衡的問題，其實也是整個電網安全穩定的問題。三接給大潭的氣、大潭發出來的電，將是北部供電穩定的重要關鍵。

第二大潭的三接也是中南部降低空污的關鍵。大家都要用電，用電就要發電。但可以尋找污染更少的發電方式。現在中南部有很多的燃煤電廠，如果在北部增加天然氣的發電，排碳量可以減少一半，減空污更可以減三分之二。保護藻礁生態、減少中南部空污染，是應該兩全的價值。

蔡英文強調，三接也是邁向淨零轉型的務實關鍵。台灣有世界級、高階製造的產業，為了國家安全、為了經濟發展，要提供穩健、穩定的電力。但也應該呼應世界「2050淨零轉型」訴求。因此，先低碳、再零碳，就是走向2050務實的路線。這也是低碳、低污染的天然氣作為橋接能源，非常重要的角色。

蔡英文表示，這是從國民黨時代以來，就提出來的建設計畫，不分政黨都認為三接對北部的供電很重要。現在政府有誠意，已把生態保護、環境保護做得更好。最近看公投說明會，不是只有政府代表，還有很多的環團朋友、學者，已選擇支持三接再外推的方案，「剛剛大家從大潭藻礁區過來，到了這個電廠，兩邊拉得很近，接收站離電廠也很近，管線才不會拉得很遠。」

蔡英文最後說，中油現在以每年2000萬來保育周邊的環境跟藻礁，未來會有一個10億元的基金，來做生態跟藻礁的保護基金，更會跟桃園市政府合作，從海岸巡查、定期淨灘、環境保護等各方面來做。藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展。環保跟國家的發展可以雙贏，她要請大家一起來支持這個雙贏方案。

潘忠政：橋墩基地就蓋在藻礁上，怎能說沒破壞

潘忠政今天早上則在立法院和跨黨派立委陳椒華、林為洲以及蔡壁如共同召開記者會，批評針對藻礁公投一案，現在資訊已經不對等，行政體系甚至利用公帑宣傳公投，像是中油一直買廣告推三接，用的是人民納稅錢，這點相當不妥。

對於蔡英文前往視察藻礁，綜合《聯合報》和《央廣》報導，潘忠政則表示，他很懷疑蔡英文是被帶去哪裡看大潭藻礁，應該要去G1區看看，因為那個地方就有棧橋，棧橋正在做橋墩，一個橋墩的大小大概就是10公尺寬的基地，「基地不可能是懸空做的，一定是挖了藻礁才蓋上去的」、「這如果還不叫破壞，不曉得總統對於破壞的觀點跟一般人民差在哪邊？」

潘忠政說，政府一直強調觀新藻礁保育很好，但是他認為總統格局應該是要全面保護藻礁，而不是只有觀新藻礁。而且保育好不好至少要有兩個重要指標，一是生態有沒有更多，如果沒有做生態調查、沒有數據，如何讓人信服保護做很好？第二該處為電廠入水口導流堤，突堤效應不斷侵蝕，這樣的侵蝕對於礁體就是一個傷害，應該要做長期的監測，但連這都沒有做，「如何說這裡保護得更好？」

今年4月22日潘忠政曾當面邀請蔡總統視察大潭藻礁，但總統府後來並未回應，今天到大潭也並未事先通知環團或邀請同行，總統府昨晚對此表示，公投是一個透過民主機制的對話過程。「既然公投已經進入程序，我們希望，雖然彼此有不同的看法，但都能夠彼此尊重。」

發言人張淳涵更說，實際上蔡英文總統並不是沒有與潘老師面對面溝通的機會，過去5年總統與全國NGOs環境會議的代表會面，潘老師也參加了4次，今年也有。政府竭盡所能保護藻礁，也以各種方式與各界關心能源轉型與生態保護的團體溝通。不過很遺憾地，即便許多團體都看見政府努力提出的方案並願意支持；但潘老師始終不接受，而有了現在的公投。

潘忠政則表示，蔡英文應該是要好好看一下三接工程對藻礁的影響，不過蔡總統到現場看了後卻說沒影響，根本是「睜眼說瞎話」，表示有人蒙蔽、不讓她看到真實的破壞狀況，儼然是「被綁架的局外人」。

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核稿編輯：翁世航