新北槍擊嫌犯搭機逃往廈門，兩岸司法互助面臨中國「已讀不回」的考驗

文：德國之聲中文網

台灣新北市22日爆發槍擊案，一名45歲何姓男子載送小孩上學返家後，在自家門前遭34歲黃姓嫌犯近距離連開4槍後身亡。黃姓嫌犯隨後逃往機場，搭機前往中國廈門，並入住當地防疫旅館。

根據台媒報導，該名嫌犯犯案計劃縝密，他在逃離案發現場後棄車後，在不同地點進行兩次變裝，最終搭乘計程車前往桃園機場出逃。他從犯案到出境僅花了4小時，複雜的逃亡路線也讓警方一度無法掌握其去向。

黃姓嫌犯有毒品、槍砲、過失傷害等多項前科，犯案動機為何仍待釐清。目前當地警方也請台灣刑事局兩岸科向中國公安機關聯繫，協助追緝引渡遣返。

不過，在國台辦24日的例行新聞發布會上，發言人朱鳳蓮也遭記者問及此事，她僅回答：「我們注意到了有關報導，有關情況正在進一步核實當中。」在台海局勢升溫之際，兩岸警方是否能就此事件合作抓捕嫌犯，成了外界關注焦點。

中國對台「已讀不回」

兩岸曾在2009年簽訂《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，根據該協議，兩岸司法合作的標準程序，須由台方透過台灣刑事局兩岸科窗口提出申請，再透過中國北京中央公安部第一局港澳台事務辦公室（簡稱一局港澳台辦）審批，經同意後，再將台方司法公文分案給各地公安及有關單位執法。

根據台灣刑事局統計，2009年協議生效至今，台灣請求中方遣返1561名通緝犯，實際完成498人；中國向台方請求遣返30名通緝犯，最後完成21人。然而近年來在兩岸關係急凍以及新冠疫情的情勢下，兩岸共打機制也受到影響，今（2021）年截至9月，更是12年來首度「掛零」，沒有台籍嫌犯被中方遣送回台。

台灣中正大學犯罪防治學系系主任馬躍中向德國之聲表示，中國對台方請求「已讀不回」已成了基本態度。他說：「除非兩岸關係可以改善，不然不太可能有什麼有效的（司法）互助。」

馬躍中指出，過去台灣刑事局的人甚至還可以去到對岸把嫌犯帶回台灣，但這樣的合作現在幾乎不可能。「這當然是我們司法防治上的一大漏洞。就擔心會有更大膽的犯罪集團利用這樣的漏洞逃往中國，使對岸成為台灣罪犯的避風港。」

最後一次台籍嫌犯從中國被遣送回台發生在去（2020）年9月。當時一名因「重傷未遂罪」被通緝並潛逃中國的台北市光信里前里長朱雪璋，成功在被中國公安逮捕後，由台灣警方赴廈門將之押解回台。而外界也評估，黃姓嫌犯有可能會以同樣模式遭遣返。

不過，由於朱雪璋當初是以確實在中國境內發生的「非法入境罪」遭公安逮捕，這次循合法路線入境的黃姓嫌犯是否能在結束21天的防疫隔離後順利被逮捕、遣返，也將進一步考驗兩岸間的司法互助協議。

「即便他被逮捕，證據都在台灣，怎麼進行審理？」馬躍中說，「這起案件無論如何，都是很棘手的問題。」

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